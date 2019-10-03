Список книг по архитектуре: советские станции метро, дома Фрэнка Ллойда Райта и японский \"метаболизм\"

Небольшая подборка книг по архитектуре для тех, кто любит когда красиво и функционально. Сфокусировались на современной архитектуре, которая была построена в последние 100 лет

Soviet Metro Stations

Мы уже писали про книги от издательства Fuel, которое специализируется на фотоальбомах. Одна из их серий посвящена культуре, быту и наследию стран СНГ. На издательство работает фотограф Кристофер Хервиг, который уже долгое время путешествует по странам бывшего СССР - одна из самых известных его работ посвящена советским автобусным остановкам. Новое издание раскрывает тему остановок метро. Для партии пути метро всегда были предметом гордости, инженерное достижение. А для архитекторов и художников – полотно для художественной работы. Из-за чего станции богаты на декорации, дорогие материалы и необычные технические решения.

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Project Japan: Metabolism Talks

Япония в середине двадцатого века – это страна, разрушенная войной. Такая ситуация заставила жителей начать думать по-новому. Так был придуман новый стиль – метаболизм. Каждое здание рассматривалось как живой организм. А это значит, что здания меняются и ведут "диалог" с окружающей средой. Книга – это проект архитектора Рема Колхаса и куратора Ханса Ульриха Обриста. В период с 2005 по 2011 год они интервьюировали представителей этого направления, вместе с их менторами, партнерами, критиками и семьями. Получилась документальная работа жизни и деятельности последних архитекторов-авангардистов.

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Frank Lloyd Wright: The Houses

Фрэнк Ллойд Райт, наверное, один из самых влиятельных архитекторов 20-го века, автор так называемой "органической архитектуры", при которой здание должно соответствовать и вливаться в окружающую среду. В этой книге собраны фотографии и истории 289 проектов частных домов, спроектированных Райтом. Каждый новый проект сопровождается большой галереей фотографий и архитектурными планами. Имейте в виду - книга очень большая и тяжелая.

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"Алма-Ата: Архитектура советского модернизма"

Книга была выпущена в рамках программы Музея современного искусства "Гараж" и стала второй книгой из серии о модернизме после Москвы. Материал для нее собрали историки Анна Броновицкая и Николай Малинин, которые в течение долгого времени исследовали модернистское наследие города. Фотографии для проекта делал Юрий Пальмин. В результате получился подробный гид на 352 страницы с подробной информацией о каждом объекте, фотографиями и годом постройки.

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Modern Architecture: A Critical History

Эта книга по праву считается одной из важнейших работ по истории современной архитектуры. В исследовании рассматривается развитие и становление современной архитектуры с 1980 года. Автор – Кеннет Фрэмптон, архитектор, историк и профессор в Высшей школе архитектуры при Колумбийском университете, Нью-Йорк. В четвертом издании книги был добавлен большой раздел про глобализацию и современных архитекторов. В частности, рассматривается четыре страны: Финляндия, Франция, Испания и Япония.

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Bauhaus

Баухас – это, наверное, самое популярное движение в современном архитектурном дискурсе. Оно было названо в честь школы строительства и художественного конструктивизма Баухаус, открытой в Германии в 1913 году. Как учебная институция школа просуществовала совсем недолго, всего 20 лет, но успел оставить невероятное художественное наследие, распространяющееся на дизайн, архитектуру, искусство и моду. Книга рассказывает историю движения и его основателей, а также раскрывает особенности их подхода к искусству и ремеслу.

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Cosmic Communist Constructions Photographed

С ослабеванием монолитной структуры Советского союза, появились лакуны, которые позволили архитекторам выйти за рамки архитектурных норм. Именно так появился санаторий "Дружба" в Ялте, проект о котором только могли мечтать конструктивисты, или Дворец торжественных обрядов в Тбилиси, который могли придумать только экспрессионисты. Все эти наблюдения собраны в одном альбоме и сопровождаются фотографиями из 14 стран бывшего Союза. Всего в книге рассматривается 90 объектов.