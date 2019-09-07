\"Все хреново\": почему селф-хэлп книги и коучи не работают?

В двухтысячных годах в культовом сериале "Секс в большом городе" выходит серия, где отчаявшаяся Шарлотт подсаживается на раздел селф-хэлп в книжном магазине. Как и на протяжении всего сериала, ее волнуют проблема отсутствия отношений. Каждое утро героиня проговаривает перед зеркалом положительные аффирмации, а по вечерам зачитывается новыми главами. Подруги по традиции подтрунивают над этой затеей во время совместных обедов, на что Шарлотт регулярно обижается. Пелена спадает с глаз, когда она лично встречается с селф-хэлп гуру, которая утверждает, что все случится, только если достаточно сильно верить. Видя агрессивную манеру коуча, на защиту подруги встает сама Кэрри и забирает Шарлотт с сомнительного мероприятия. На дворе, в этот момент, примерно 2002 год.

Как можно понять по этому вступления, увлечение мотивационными книгами, коуч-сессиями и тренингами - явление далеко не новое. Примерно раз в десятилетие мир захватывает истерия по поводу новых методик и практик, которые должны принести богатство, установить покой в душе и даже помочь с поиском партнера по жизни. Одной из первых книг такого жанра можно назвать "Думай и богатей" Наполеона Хилла, вышедшую в 1937 году. Еще учась в университете Хилл начал собирать материал о карьерах успешных людей типа Карнеги и Форда. Ровно через двадцать лет после разговора с Карнеги и еще пятисот интервью, Хилл опубликовал первую книгу - версию своей философии личного успеха. Сегодня она считается образцом в жанре селф-хэлп и переиздается каждые несколько лет.

Несмотря на многообещающее название, книга не открывает глаза и не дает ровно никаких новых знаний - разве что, пару подробностей из жизни великих людей. Все ее содержание легко умещается в название - думай и богатей. То есть, автор подробно расписывает, как позитивное мышление может привлечь в вашу жизнь деньги. В этом, собственно, и заключается фишка многих селф-хэлп книг - они не дают новых знаний, а лишь подробно описывают то, что заложено в подкорке у каждого. И если Наполеон Хилл стал первым человеком, выяснившим важность прописных истин, то в чем заключается откровение других авторов не всегда понятно.

Казахстан тоже не избежала селф-хэлп мания. Например, сейчас в магазине "Меломан" есть целая полка под названием "Все хреново", где собраны бестселлеры в этом жанре. Если зайти в раздел "Книги" интернет-магазина Flip.kz, то под бестселлерами значатся либо учебники (что логично, учитывая сентябрь), либо произведениями с жизнеутверждающими названиями "Подсознание может все", "Тонкое искусство пофигизма" и "Стань счастливым за 21 день". На крупнейших книжных интернет-платформах вроде Bookmate, "ЛитРес" и "Озон" примерно похожая ситуация. К слову, "Все хреново" - не ироничный копирайт от сотрудников "Меломана", а название новой книги Марка Мэнсона, автора главного бестселлера последних лет "Тонкое искусство пофигизма". Из этого напрашивается вывод: если самой популярной книгой становится селф-хэлп мотиватор, значит, что-то однозначно идет не так.

"Тонкое искусство пофигизма" - еще один феномен последних лет. Выпущенный в 2016 году сборник демотивирующих цитат почти мгновенно стал хитом продаж, сегодня его уже купили больше двух миллионов раз. Если пробежаться по вершкам текста, можно заметить, что автор озвучивает вещи, которые мы знаем с самого детства, но делает это в более неформальной манере, не присущей литературному тексту. Читая их, невозможно не согласиться - да, действительно, так же и есть на самом деле, как я могу про это забыть! Мозг получает удовлетворение от того, что получил подтверждение уже известной ему информации, и книга автоматически складывается на полочку "полезно".

В общем-то, именно в этом удовлетворении от знакомой информации и таится опасность селф-хэлпа - будь то книга, тренинг от коуча или мотивационная речь. Когда к человеку приходит осознание проблемы - личной или профессиональной - приоритетным направлением для любого индивида становится решение этой проблемы. Ну, или хотя бы движение в сторону решения. Да, зачастую это решение или путь к нему не всегда очевидны, и это нормально - нам всегда в какой-то степени не хватает времени или возможности взглянуть на проблему с новой стороны. И тогда человек бредет в сторону книги, которая, как ему кажется, покажет решение. Но книга не дает решения - она лишь озвучивает вещи, которые мы уже подспудно знаем. И проблема в том, что эта активность - покупка книги, ее прочитывание и осмысление - воспринимается нашим мозгом как непосредственное решение проблемы. А на деле, воз остается на том же самом месте. Просто теперь градус тревожности понижен, и проблема не видится нашим мозгом как приоритетная. Об этой хитросплетенной конструкции уже не раз говорили ученые - одно из первых усследований опубликовал The Telegraph в 2009 году. Более того, ученые даже признали позитивные аффирмации средством, которое только усугубляет проблемы людей с пониженной самооценкой.

Фактически, книги помощи или мотивационные тренинги можно назвать нетрадиционной медициной в противовес классическим методам. То есть, лечить грипп приятнее чаем с малиной и куриным бульоном, нежели чем капельницей и антибиотиками. Вредными этими народные средства не назовешь, но и польза от них до сих пор не доказана. Так и с самомотивацией - научно доказанной эффективности здесь нет, но миллионы людей продолжают платить деньги за "волшебную" таблетку, которая даст им магический мотивационный толчок.