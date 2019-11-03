Ответы на 13 \"стыдных\" вопросов писателю Эльчину Сафарли

1. Каким парфюмом вы пользуетесь?

Cейчас это Stramonio V Canto. Паоло Терензи смешал в нем мое любимое - гвоздику, пачули, мускус и шафран.

2. Кто ваша муза?

Жизнь и все, что ее наполняет. Круговорот образов, ароматов, звуков, оттенков. Не идеальная картинка жизни, а именно разная: с приятным и неприятным, со встречами и расставаниями, с рождением и смертью.

3. Вы списываете своих персонажей с реальных людей? Или это полностью плод вашего воображения?

Чаще это совокупность образов, так сказать, с каждого понемногу. И «начиняю» их я тем, что меня волнует, с чем выстраиваю отношения. Тема последних двух книг - «Когда я вернусь, будь дома» и «Дом, в котором горит свет» - родительская любовь. Многое понимаешь, первым долгом, про себя, а потом уже об отношениях с детьми.

4. Как ваша жизнь изменилась после прихода популярности?

А она пришла?:) Да, меня читают, мои выступления посещаемые, - это радует и вдохновляет. Но в остальном в моей жизни мало что изменилось - я также по утрам выхожу на пешую прогулку по набережной, также хожу на рынок по вторникам, также сомневаюсь, преодолеваю, злюсь и люблю.

5. Как и где герои книги ваших историй находят в себе силы начать жизнь заново?

В красоте жизни, мира. И в моей жизни случается разное, бывает больно, сложно, но когда я вижу, как стая птиц пролетает над суетливым городом, как цветут липы вдоль пыльного сквера, как дети радуются внезапно начавшемуся дождю, я еще раз убеждаюсь: жить надо дальше.

6. Есть ли у вас какие-то привычки/ритуалы, которые помогают вам сосредоточиться во время написания книги?

Обычно это происходит после прогулки. Важно проветрить мысли, чтобы отсеялось лишнее. Открытое окно, кружка ройбушевого или липового чая, пачка хорошей бумаги и ручка (даже если я пишу на ноутбуке), привычные предметы вокруг. Мне комфортно писать исключительного дома.

7. Почему вы выбрали романтическую прозу?

Я не выбирал, просто начал записывать истории, делал то, что мне приносит удовольствие. Это потом на меня навесили ярлыки «душевный автор», «романтическая проза», «молодежный Орхан Памук» и прочие.

8. Хотели бы вы что-то поменять в ваших уже изданных романах?

Я бы переписал «Сладкую соль Босфора» и не издал бы парочку своих текстов.

9. Ваши любимые авторы, книги?

Назову пять любимых книг, но это сложно и немного нечестно, потому что их много.

1. Собрание сочинений Чехова (это настольное; особенно пьесы - «Дядя Ваня», «Чайка»).

2. «Мастер и Маргарита» Булгакова.

3. «Бог мелочей» Арундати Рой.

4. «Условно пригодные», Питер Хег (да и все его книги).

5. «Мой дедушка был вишней» Анджела Нанетти.

10. Что вы делаете, когда работа над книгой не идет?

Откладываю рукопись в сторонку, буквально на три дня, много гуляю, общаюсь с незнакомыми людьми, даю себе выдохнуть, но при этом подсознательно помню о том, что история меня ждет. Надо вернуться.

11. Как писатели зарабатывают на жизнь?

Если любишь своё дело, труд, развиваешь в себе дисциплину и не перестаешь учиться, то деньги непременно придут.

12. На каком языке вы еще хотели бы написать свои истории?

Я люблю русский язык: богатый, яркий, прекрасно звучащий. От добра добра не ищут

13. Если бы вы жили не в Стамбуле, то где? Идеальное место/город для вас?

Франция.