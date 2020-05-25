Объект желания: кулинарная книга c рецептами Кристиана Диора

Несколько дней назад Dior выпустили в электронном варианте кулинарную книгу с рецептами самого Кристиана Диора. В оригинале они были опубликованы еще в 1972 году, а сегодня издание получило современную интерпретацию.

Книга с рецептами под названием La Cuisine Cousu-Main, что переводится примерно как "индивидуальная кухня", содержит рецепты любимых домашних блюд Кристиана Диора. По рассказам друзей и окружающих, великий кутюрье обожал бывать на кухне и с большим вниманием и любовью относился к приготовлению блюд. Предисловие к книге написал его близкий друг, шеф-повар Раймонд Тюилье. "Он любил сравнивать свою любовь к приготовлению еды со своим ремеслом. "Ингредиенты, которые мы используем в приготовлении еды также благородны, как и те материалы, из которых создается кутюр. Это то, что я люблю в своей профессии. В этом действии соединяются разум одного и руки другого. Приготовление еды - это интеллектуальная работа, в которой руки выступают как преданные исполнители. Эта работа может быть доведена до идеала только при условии, что полет мысли одного тесно связан с работой рук другого" - делился своими воспоминаниями месье Тюилье. Именно с ним маэстро консультировался на регулярной основе по поводу новых блюд и своего ежедневного меню.

Хотя рецепты были разработаны Диором и его друзьями еще в середине прошлого века, их сможет приготовить даже тот, кто далек от мира кухни. Все они достаточно просты и требуют базового набора ингредиентов, а также имеются описания того, как готовить супы, рыбу, дичь, мясо, овощи, салаты и десерты. В цифровую версию книги вошли избранные блюда, такие как курица, фаршированная мягким сыром, десерт "Помпадур", сырное суфле, пюре из шампиньонов, заварной крем, острый куриный суп, эскабече из барабульки, ризотто, пюре и многое другое. В качестве иллюстраций были взяты работы известного художника Рене Грюо, в свое время создававшего рекламные кампании для Dior, Yves Saint Laurent, Balenciaga и многих других модных домов.

Прочитать книгу и воспользоваться рецептами можно здесь.

Бутик Dior в Алматы в Esentai Mall продолжит свою работу в штатном режиме с 25 мая.