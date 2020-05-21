Объект желания: книга от The Folio Society

Уже многие годы издателям печатных книг и книжным магазинам приходится нелегко не только потому что им приходится конкурировать с таким гигантом как Amazon, но и потому что в целом книги стали меньше читать. Именно по этим причинам многим независимым книжным магазинам сулили скорый крах, и никто из них не ожидал, что с началом пандемии люди станут отдавать предпочтение независимым магазинам, пытаться поддержать местных продавцов, а онлайн-платформы для продажи книг из независимых книжных магазинов, вроде Bookshop станут зарабатывать миллионы долларов.

Недавно в Великобритании компания Nielsen Book опубликовала результаты опроса, проведенного среди 1000 граждан. Оказалось, что 41% начали читать больше с началом карантина и стали выделять чтению шесть часов в неделю (в сравнении с 3,5 часами до карантина). Больше половины связывают это с тем, что у них появилось больше свободного времени, а 35% сказали, что чтение книг помогает им отвлечься от тревожной реальности и имеет успокаивающий эффект.

Более того, в мире отмечают возрастающий интерес к классике и культовым произведениям, прочтение которых многие откладывают годами. Такие книги заслуживают большого интереса, и поэтому в этот раз объектом желания мы выбрали книги от издательства The Folio Society. Покупая книгу от этого издательства, вы получаете не только всемирно известный шедевр литературы, но и дизайнерский переплет, а также уникальные иллюстрации и тексты от знаменитых писателей, которые помогут понять контекст, в котором было написано произведение.

Компании The Folio Society более 70 лет. Их идея заключается в том, лучшие произведения литературы заслуживают равноценное оформление. Поэтому компания выпускает лимитированное количество произведений. Издательство отбирает для себя только лучшее, работая с иллюстраторами и мастерами типографии со всего мира. Если говорить о дизайне обложки и внутренних иллюстрациях, у книг The Folio нет определенного стиля, дизайн каждой книги разрабатывают индивидуально под сюжет и, по возможности, с одобрения самого автора. А над книгами в жанре нон-фикшн трудится команда исследователей, которые отбирают самые актуальные архивные фотографии. Также стоит отметить редакторскую работу. Если книга в оригинале была написана на иностранном языке, редакторы совместно с приглашенными экспертами отбирают лучший перевод, а для написания вводных текстов приглашают выдающихся писателей вроде Маргарет Этвуд, Тома Холланда, Питера Акройда и Ирвина Уэлша.

Интересно, что до 2011 года эти книги можно было приобрести только членам сообщества The Folio Society. Сейчас любой желающий может приобрести книгу онлайн. Продаются они также в некоторых независимых книжных магазинах Лондона. Более того, внушительное количество книг The Folio Society являются призерами международных наград за иллюстрации, дизайн и работу типографии. Например, совсем недавно две книги - "Sophie’s World" Юстейн Гордер и "Kindred" Октавии Батлер от издателя были отобраны в шорт-лист награды 2020 V&A Illustration Awards в категории "иллюстрация книги". Победители будут озвучены второго июня.