Объект желания: книга о Карле Лагерфельде от его телохранителя

Книг о Карле Лагерфельде вышло немало еще при его жизни - журналисты и историки начали писать его биографии 20 лет назад. Почти два года назад великого кутюрье не стало. Аккурат к этой дате планируется выход новой книги, призванной пролить свет на личную жизнь Лагерфельда, известного, как человека чрезвычайно скрытного и неэмоционального. Написал ее телохранитель и личный помощник кутюрье Себастьян Жондо, который провел с кайзером в общей сложности 20 лет и стал одним из самых близких его людей.

Роман "Как дела, дорогой Карл?", напечатанный издательством "Фламмарион", должен выйти 27 января в Европе. Жондо написал его в соавторстве с модной журналисткой Виржини Музат, работавшей в Vanity Fair и Le Figaro. В своих соцсетях Музат назвала книгу "историей борьбы, любви, восхищения и стойкости".

Себастьян Жондо встретил Карла Лагерфельда в 15 лет. На каникулы он, мальчик из северного пригорода Парижа, устроился носильщиком в столичный салон антикварной мебели XVIII века, куда часто заходил креативный директор Chanel. Расчета встретиться с дизайнером у Себастьяна не было — мода его не интересовала. Он увлекался единоборствами, в частности, боксом. Говорят, Себастьян был отправлен доставить кайзеру мебель - тогда то тот его и заприметил. Позже молодой человек с радостью принял предложение стать телохранителем Лагерфельда.

За 22 года работы у дизайнера, Себастьян превратился в личного ассистента и секретаря, именно он одним из первых узнал о проблемах со здоровьем у Лагерфельда. CEO Karl Lagerfeld Пьер Паоло Риги называл Жондо "одним из самых близких Карлу людей, который был рядом с ним каждый день". Сам Себастьян говорил, что в какой-то период жизни Лагерфельд практически заменил ему отца. Их теплые отношения переросли в сотрудничество. Себастьян не раз выходил на подиум для Chanel и Karl Lagerfeld, а также становился лицом Karl Lagerfeld. На сайте марки есть отдельная вкладка с его биографией.

Сама книга станет сборником воспоминаний Жондо, из которых читатели смогут получить более полный портрет дизайнера. Также ожидается, что телохранитель расскажет подробнее о последних днях жизни Карла Лагерфельда, когда к нему допускалось очень ограниченное число людей.