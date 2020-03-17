Научно-популярные книги о здоровье тела и разума

Мы все чаще задумываемся о своем здоровье, а появление множества научных исследований о различных аспектах здоровья только подогревает интерес к этой теме. В нашей подборке вы найдете книги, которые подробно и понятно раскроют вопросы сна, стресса, памяти, мозговой деятельности и старения, и дадут лучшее понимание этих важных физиологических процессов.

"Кишечник и мозг" Дэвид Перлмуттер, Кристин Лоберг

Главную тему книги подсказывает ее название - авторы объясняют важную связь между функцией кишечника и деятельностью мозга. Доктор Перлмуттер, невролог и соавтор книги, уже выпускал различную литературу о рационе питания и диетах. А именно в "Кишечник и мозг" Перлмуттер вдается в подробности недавних исследований о микробиоме кишечника, его влиянии на мозг и развитии деменции и болезни Альцгеймера. Он описывает развитие микробиома кишечника и его особенности - например, как микробиом может "заболеть" из-за современного образа жизни, и как человек может обратить это вспять с помощью простых изменений в рационе питания.

"Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях" Мэттью Уолкер

Предмет обсуждения этой книги важен для каждого из нас - это сон. Мэттью Уолкер, базируясь на множестве исследований, объясняет механизмы сна, почему он так важен для организма, а также отвечает на насущные вопросы - "Как алкоголь и кофеин влияет на сон?", "Есть ли негативные эффекты у снотворных?", "Почему наш режим сна меняется с возрастом?", и так далее.

"12 правил жизни. Противоядие от хаоса" Джордан Питерсон

Джордан Питерсон - клинический психолог, философ и один из самых популярных современных общественных спикеров. В его книге-бестселлере “12 правил жизни. Противоядие от хаоса” он рассуждает на обширные темы дисциплины, свободы, ответственности и сплетает древние учения с откровениями современной науки. Все это он объединил в 12 практических правил-руководств.

"Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса" Роберт Сапольски

Роберт Сапольски - профессор биологии и неврологии в университете Стэнфорда, который на протяжении уже нескольких декад изучает механизмы стресса. В его книге можно узнать, почему стресс имеет хронический характер, какие могут быть последствия постоянного стресса и что можно сделать для его контроля.

"Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания" Джошуа Фоер

В течение года автор Джошуа Фоэра пытается натренировать свою память до уровня “mental athlete”. На это его вдохновил Чемпионат США по памяти, и в своей книге он поделился опытом - как менялся функционал памяти в течение истории человечества и ее роль в жизни современного человека, о самых эффективных методах тренировки памяти и о пользе таких тренировок в повседневной жизни.

"Продолжительность жизни: почему мы стареем и почему это делать не обязательно" Дэвид Синклер

Дэвид Синклер, австралийский биолог и профессор генетики, известен своими исследованиями о механизме старения и попытками замедлить или вовсе устранить этот процесс. Он твердо верит, что старение - это болезнь. А в своей новой книге, пока еще не переведенной на русский язык, он раскрывает подробности его исследований о старении и рассказывает про потенциальные методы борьбы со старением с помощью недавно обнаруженных свойств генов человека.