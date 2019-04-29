Литературные блоги в Instagram: на кого подписаться?

Сегодня в Инстаграме есть отличный хэштег с миллионами постов о книгах – bookstagram – для тех, кто ищет рекомендаций. Но как выбрать настоящих знатоков? Для тех, кто ищет правдивые отзывы, редакция BURO сделала подборку имён литературных блогеров, которые не просто рекламируют книги, а захватывающе рассказывают о достойной литературе.

Александра – блогер, который читает книги на русском и английском языках. Она пишет информативные обзоры, рассказывает о социально-политических предпосылках произведений и делится советами, на каких сайтах лучше всего покупать книги. Кроме этого, Александра делает подборки эссе и рассказов, снимает видео-рецензии на книги в stories.

Книжный блогер в Instagram и YouTube, который читает всё – зарубежные, русские романы, самоучители и многое другое. На своём YouTube-канале Евгения разговаривает с российскими писателями, обсуждает их книги, затрагивает темы, связанные с сюжетом. В Instagram у блогера можно прочитать честные отзывы о популярных книгах, например о книге Опры Уинфри "Воскресная мудрость".

Помимо рецензий, Дария также делится рекомендациями по поводу рассылок, делится интересными высказываниями и выдержками из книг. Блогер рассказывает читателям, как правильно выбирать себе чтиво, чтобы не бросать его на полпути.

Марина Шарипова – основательница книжного клуба @ibookyoukz. Она не только пишет отзывы о художественной, спортивной литературе, о новинках казахстанской литературы, о популярных книгах и уже классических романах в своих постах, но и выкладывает видео-обзоры на IGTV. Также Марина делится своими литературными отзывами в Telegram. Сейчас девушка пишет книгу.





@aidana_togysbayeva

Айдана пишет отзывы о книгах разных жанров: от художественной литературы до книг по саморазвитию и истории. Книги и путешествия, по словам Айданы, – лучшее образование. Единственный жанр, который она обходит стороной – фантастика. Когда она делает обзор на нон-фикшн книгу, она выписывает основные мысли из этой книги, а когда – о художественной литературе, то больше фокусируется на своих ощущениях от прочитанного.

Название её аккаунта говорит за себя – Сара предпочитает читать художественную литературу и публикует отзывы о самых свежих новинках в этом жанре. Она читает детскую фантастику, антиутопию, инди-литературу. Блогер верит в то, что чтение художественной литературы помогает людям понять самих себя.

Блог – не только о печатных книгах, но и об аудиокнигах. Рейчел читает практически всё: новинки, классику литературы, она даёт рецензии, советует, какие книги лучше читать, а какие – слушать. Чтобы помочь своим подписчикам сэкономить время, Рейчел начала делать monthly wrap up – краткий обзор книг, которые девушка прочитала за месяц, даёт оценку каждой из них по пятибалльной шкале.

Это литературный блог американки Джен. Она не только большой читатель, но и коллекционер редких книг и серий. Свои коллекции Джен разделяет по жанрам, у неё уже есть собрание книг для детей, подборка классики, фантастики, поэзии и книг других литературных жанров в необычных обложках. Джен чётко структурирует свои литературные обзоры, разделяя то, что ей понравилось, что не понравилось в прочитанном, и отмечая, для кого она рекомендовала бы книгу. Ещё она интересно подаёт каждую рецензию – с рецептом тоста в придачу.