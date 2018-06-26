Летнее чтение: 5 книг современных казахстанских писателей

Школьные списки летнего чтения остались далеко позади, но привычка планировать летнюю программу никуда не делась. Будь то отпуск, или просто желание дочитать все то, до чего "не доходили руки" в течение года – это те случаи, в которых лучше выбрать книги заранее. Мы решили собрать для вас пять новых изданий казахстанских писателей – то, к чему вам стоит приглядеться.

"Как уехать в Дубай и остаться там жить", Алина Мустафина

Если вы рассматриваете Дубай не как направление для отпуска, а как место для эмиграции, эта книга точно вам пригодится. Ее написала казахстанская журналистка Алина Мустафина, которая вместе с супругом переехала в Дубай и провела там без малого пять лет. Потом было множество других стран и путешествий, но это уже другая история. Алина рассказывает о жизни дубайских экспатриантов, которые до сих пор живут и работают в Эмиратах. В приложении есть подробная инструкция по поиску работы, с указанием примерного уровня зарплаты, расходов и сложностей, которые могут возникнуть при переезде.

"Только не говорите, это слишком", Гульнара Бажкенова

Гульнара Бажкенова – казахстанский журналист, бывший главред Esquire.kz, регулярный автор "Радио Азаттык". Уже несколько лет она активно пишет о сфере образования, поэтому с просьбой написать эту книгу Фонд Сороса обратился именно к ней. В книге Гульнара собрала истории необычных детей и их семей со всех уголков Казахстана. Тема неожиданная для казахстанского общества – инклюзия. Эта книга об особенных учителях, о людях-подвижниках, которые вопреки враждебной среде выводят особенных детей из тени и помогают им получать образование, лечение и вести полноценную жизнь. Несмотря на, казалось бы, тяжелую тематику, книга написана в удивительно светлом и позитивном ключе. Электронную версию можно скачать бесплатно на сайте фонда.

"Человек на балконе", Ержан Рашев

Про казахстанского блогера Ержана Рашева и его удивительную способность к заимствованию уже написали все. Но разве был бы он самым популярным и обсуждаемым блогером Казнета, если бы не вся эта история с плагиатом? "Человек на балконе" – это истории из того времени, когда автор еще не знал Фейсбука и сайта avtor.kz, и все мысли записывал в дневник. Недавно он решил опубликовать их в Telegram, и читатели потребовали печатной версии. Самые преданные хейтеры сразу нашли отсылки к Лимонову, обложку тоже обозвали плагиатом. Но автор продал уже больше тысячи копий, хотя со дня презентации прошла всего неделя. Взять книгу и оценить ее самому можно в концепт-сторе Synesthezia.

"Беспредел", Геннадий Бендицкий

Казахстанский публицист и автор самых подробных журналистских расследований Геннадий Бендицкий скончался в конце 2017 года. Через несколько месяцев был выпущен сборник самых острых, злободневных статей, опубликованных в разное время и посвященных, в основном, ключевым политическим и экономическим скандалам. Но данную книгу не следует рассматривать только как дань памяти журналисту – она будет интересна всем, кто увлекается историей казахстанской журналистики.

'Drinking Camel's Milk in Kazakh Yurt', Neboli M

'Drinking Camel's Milk in Kazakh Yurt' – это сборник рассказов 24 авторов из 11 стран об их знакомстве с Казахстаном. Вместе с рассказчиком читатель отправляется на казахскую свадьбу, посещает маленькие аулы, пересекает степь верхом на коне, знакомится с творчеством местных художников, ищет уникальную рукодельную мебель в подарок своей жене и многое-многое другое. Являетесь ли вы экспатриантом, путешественником или просто хотите взглянуть на свою культуру с другого ракурса – эта книга станет отличным путеводителем в мир современного Казахстана, увиденного глазами других людей.