Слушаем и читаем: пять книжных подкастов

Сегодняшний книжный рынок огромен – от громких релизов от больших издательств до нишевых самиздатов. Если вам лень искать книжные блоги и читать объемные рецензии критиков, рекомендуем обратиться к списку книжных подкастов с рецензиями, обзорами новинок и тенденций.

"Книжный базар"

В самом популярном русскоязычном подкасте о книгах литературный критик Галина Юзефович и переводчик Анастасия Завозова обсуждают повседневное чтение: почему не стыдно любить бестселлеры, откуда взялась "женская литература", что такое хороший перевод и в чём ценность литературы для подростков. В конце каждого выпуска, в разделе "Полезное" ведущие делятся небольшим списком произведений и советуют, на что обратить внимание из новинок, что перечитать из классики.

"Ковен Дур"

Четыре писательницы – Марина Козинаки, Ольга Птицева, Евгения Спащенко и Саша Степанова – вещают в режиме литературного стендапа. "Ковен Дур" рассказывает о закулисье литературного мира, писательском опыте и современном книгоиздании: стоит ли писателю выходить в сеть, как сегодня выглядит противостояние жанровой и "большой" литературы, как найти хорошего редактора для своей книги (спойлер: никак) и почему действительно хорошие обложки можно увидеть только на зарубежном книжном рынке. В рубрике "Домашка по лит-ре" ведущие и гости выпусков дают рекомендации к прочтению.

"Партнерский материал"

Каждый понедельник журналистки из Нижнего Новгорода Лидия Кравченко и Валентина Горшкова говорят о новых книгах и новинках кино. Рассказывают о вышедших авторских картинах, обозревают переводные и русскоязычные романы, сравнивают книги и экранизации, честно делятся впечатлениями, отмечают, почему стоит (или не стоит) читать роман или смотреть фильм. У подкаста есть активная обратная связь – после прослушивания можно добавиться в телеграм-чат и обсудить последний выпуск, либо подписаться на инстаграм "Партнерского материала", где ведущие отвечают на вопросы слушателей, или же задать свой вопрос.

"Полка"

Подкаст образовательного проекта "Полка" о главных книгах русской классики создан для тех, кого русская классика пугала ещё в школе. Редакторы "Полки" – Юрий Сапрыкин, Варвара Бабицкая, Лев Оборин и Полина Рыжова – вместе с гостями, поэтами и писателями воссоздают сюжеты великих романов, обсуждают "эффект Лолиты", пытаются понять, почему русские романы такие длинные, и даже сравнивают Гоголя с персонажем из клипа Билли Айлиш. Никто не говорил о великом и могучем так интересно, а главное – информативно.

"Книги жарь"

Полезен ли Creative Writing так, как о нём говорят, что происходит с поэзией в 2019, и как издать книгу в электронном издательстве? Писатель Сергей Лебеденко вместе с журналисткой Анной Правдюк делают экскурс в мир сегодняшнего литературного процесса и собирают за одним столом издателей, блогеров, филологов, редакторов, чтобы понять, каким образом создаются фикшн и нон-фикшн произведения, и как эти тексты находят своего читателя.