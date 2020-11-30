Книжные новинки декабря: что читать этой зимой?

Зимой книги читаются легче. Погода не располагает к долгим прогулкам, а плед и горячий чай (несмотря на стереотипность образа) манят все сильнее. Делимся с вами книжными новинками декабря: прощаемся со своими комплексами, погружаемся в будущее антиутопии, теряем голову от любви и наблюдаем очевидную тенденцию в сторону остросоциальных тем – вне зависимости от жанра.

'The Book of Moods: How I Turned My Worst Emotions Into My Best Life' Lauren Martin

5 лет назад Лорен считала, что с ней что-то не так. Казалось, у неё было всё – хорошая работа, собственная квартира, отношения, но не было чувства удовлетворенности жизнью. Судьбоносная встреча с незнакомцем заставила Лорен задуматься о собственных чувствах. Начав разбираться в себе, она завела инстаграм Worlds of Women, который впоследствии вырос в огромное международное женское сообщество. В своей книге Лорен рассказывает о собственном пути к стабильной самооценке и том, как проработать триггеры. Все мы порой страдаем от комплексов, чувствуем себя неловкими, не понимаем, чего хотим – Лорен рассказывает об этом прямо, не обходя неприятных моментов.

'The Ballad of Ami Miles' Kristy Dallas Alley

Главная героиня – Эми Майлс – выросла в семейном трейлере, который служил для нее убежищем в постапокалиптическом мире, полном хаоса. Эми жила, не задаваясь вопросами о собственной судьбе, пока однажды её дедушка не привел в дом незнакомца, чтобы отдать Эми ему в жены. В реальности, в которой живет Эми, большая часть женского населения бесплодна. Вся ответственность за продолжение человеческого рода лежит на тех, у кого сохранилась репродуктивная функция. И Эми оказалась в их числе. Осознав положение дел, героиня убегает из дома в надежде узнать что-то новое о себе и об окружающем мире.

'How to Fail at Flirting' Denise Williams

Главная героиня книги – профессор математики Ная Тернер. Оказавшись в чужом городе, она решает отдохнуть и завести роман с юным Джейком. В итоге ничего не значащий флирт вытекает в нечто большее и ставит под угрозу карьеру Наи. Полная сарказма, на первый взгляд легкомысленная, банальная история раскрывается местами как серьезная драма.

'Lie with Me' Philippe Besson

В декабре на русском языке выходит книга французского автора Филиппа Бессона "Хватит врать". Книгу уже прозвали улучшенной версией "Зови меня своим именем", французской "Горбатой горой". Роман отчасти может быть автобиографичным: рассказчика зовут именем автора. Однако Бессон хранит в секрете – вымысел это или реальность.

Это история о первой запретной любви, о скоротечности времени. Главные герои – Филипп и Том – сначала не могут признаться друг другу в своих чувствах, боясь быть непонятыми, а затем погружаются в них, осознавая, что те обречены. Вначале история показана глазами Филиппа, который через всю жизнь проносит воспоминания о Томе. А затем раскрывается позиция Тома, что вносит ясность в историю и не оставляет надежд на счастливый финал.

'Crosshairs: A Novel' Catherine Hernandez

События развиваются внутри антиутопической реальности, в которой не нашлось места представителям меньшинств – их отправляют в трудовые лагеря. Потеряв любовь всей своей жизни, главный герой Кей вместе с трансгендерным беженцем Багадуром и социальным работником Фирузе планирует выступить против системы. Автор книги – Кэтрин Эрнанзез – сама является темнокожей представительницей LGBTQ+ сообщества, поэтому тема угнетения ей близка. Роман-вызов и провокация, в котором местами стирается грань между антиутопической и настоящей реальностями.

'Uncomfortable Conversations with a Black Man' Emmanuel Echo

Телеведущий, бывший игрок НФЛ, спортивный аналитик FOX Эммануэль Ачо в своей новой книге прямо и открыто рассказывает о привилегиях белых, о том, почему 'Black Lives Matter', а не 'All Lives Matter', и почему слово на "н" – оскорбительно. Всё началось с одноименной серии видео, в которых Ачо отвечал на неудобные вопросы о расизме. Он стремился привлечь внимание к проблеме, усилить в сердцах людей чувство сострадания. Видео за пару дней набрали миллионы просмотров, и вот, спустя 5 месяцев, Эммануэль представил свету свою книгу.

Эммануэль считает, что проблема не решится, если о ней не говорить: "Единственный способ по-настоящему достичь сочувствия – разговоры. Одних благих намерений недостаточно, если их никак не выражать".