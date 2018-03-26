Книжная полка: драматично о детях, остроумно об искусстве и научно о гендере

Дебютная книга Ханьи Янагихары и новая проза от "короля ужасов" Стивена Кинга, секреты мира искусства от старшего эксперта по живописи аукционного дома Sotheby's, научный ответ нейропсихолога на позицию "мужчины с Марса, женщины – с Венеры" и три грустные, но обязательные к прочтению, книги о детях – рассказываем, на какие произведения стоит обратить внимание весной.

"Галерея аферистов" – Филип Хук

Международный эксперт по искусству и член директоров аукционного дома Sotheby's Филип Хук обнажает все секреты и нюансы мира искусства. В своей первой книге "Завтрак Sotheby's" он в простой и остроумной форме пояснял, почему одни картины продаются лучше других и что влияет на их цену. Рассказывал истории краж, о создании подделок, послевоенных находках и великом противостоянии Christie's и Sotheby's. Этой весной вышла его новая книга – "Галерея аферистов: история искусства и тех, кто его продает". В ней, как и в его первой работе, много тайн и загадок. Словно детектив, Филип Хук рассказывает, как предмет искусства попадает из мастерской художника в музеи, раскрывает имена людей, которые назначают цену шедеврам и делают из художников звезд, – в общем, все то, что не принято обсуждать в арт-кругах.

"Старинная голландская пословица гласит, что "товар на продажу стоит столько, сколько какой-нибудь дурак готов за него заплатить".

"Гвенди и ее шкатулка" – Стивен Кинг

Новинка, мимо которой сложно пройти. "Гвенди и ее шкатулка" – не роман, которыми славится писатель, это малая проза, написанная в соавторстве с американским издателем, кинопродюсером и сценаристом Ричардом Чизмаром. Книга вряд ли войдет в список лучших работ Кинга, но прочитать ее все равно занятно и интересно. В центре сюжета – 12-летняя девочка Гвенди, которую дразнят в школе из-за лишнего веса. Однажды она встречает незнакомого мужчину в шляпе, который дарит ей волшебную шкатулку. Каждый день она может выдавать деньги и шоколадные конфеты. Но что скрывается за этой щедростью? Кто этот незнакомец? И какая цена у сбывшихся мечтаний?

"На разломе двух времен" – Сергей Васильев

"На разломе двух времен. 80-е" – история переломного для Советского Союза времени от первого лица, а не из учебника истории. Автор книги – финансист и первый российский инвестор, предприниматель и председатель совета директоров "Рамблера" в 1999–2001 годах. Но в своей книге Васильев не дает рекомендаций, как строить бизнес – на рубеже 80–90-х годов он был обычным советским подростком и юношей. В книге – его биографические рассказы и истории, происходящие в переломное для страны время, его первые шаги в качестве предпринимателя.

"Повсеместно в стране начали пустеть прилавки магазинов, вводиться карточки, резко обесцениваться зарплаты. Напряжение росло. Впервые в жизни я почувствовал, что денег на жизнь стало не хватать. И при этом где-то в центре начиналось что-то совсем новое, яркое и большое".

"Время Свинга" – Зэди Смит

Имя британской писательницы Зэди Смит прогремело в 2000 годах после публикации романа "Белые зубы", а в прошлом году ее новая работа "Время свинга" попала в полуфинал престижной Букеровской премии. "Время свинга" – это история успеха и личного краха, роман о детской дружбе, взрослении и утраченных иллюзиях. Две темнокожие девочки занимались танцами, мечтали о будущем, но, когда они повзрослели, их дружба распалась. В центре сюжета – девушка, образованная и рефлексирующая, которая, спасаясь от скрытого расизма и неблагополучной жизни, сбежала из дома в мир поп-культуры, став ассистенткой известной певицы.

"В мире не на что положиться, даже семья и близкие не дают опоры. Человек остается один с самим собой, и, какой бы он выбор ни сделал, это не принесет счастья и удовлетворения".

"Бойцовые рыбки" – Сьюзен Хинтон

Еще одна книга о детях, написанная по-взрослому. Сьюзан Хинтон посвятила книгу 60-м в Америке. Это история о 14-летнем мальчишке Расти Джеймсе, увлеченном бандами и уличными разборками. Это история о его старшем брате, бывшем главаре банды, который утратил интерес к "уличной" романтике после путешествия в Калифорнию. На глаза Расти уходит эпоха, когда все можно решить кулаками, и приходит свобода (мнимая, конечно), наркотики и одиночество. Наступает время, когда ты никому не нужен – ни семье, ни обществу, ни даже самому себе. Одиночество настигает всех и поражает, как неизлечимая болезнь.

"Калифорния, – сказал он, – как невыносимо красивая девчонка на диком приходе, и ей все по дикому кайфу, и она не догадывается, что на самом деле скоро сдохнет. Даже если ткнуть ее носом в исколотые вены, она только отмахнется".

"Люди среди деревьев" – Ханья Янагихара

Дебютная книга Ханьи Янагихара, автора бестселлера 2016 года "Маленькая жизнь". "Люди среди деревьев" принципиально другая, куда менее болезненная и обжигающая, но, как и в "Маленькой жизни", в ней полно неразделенности, боли и одиночества. Главный герой – 71-летний доктор-иммунолог Нортон Перин, которого суд приговаривает к тюремному заключению по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего. Янагихара отправляет читателя во времена молодости доктора, в котором есть место первым научным открытиям и экспериментам, жизни среди аборигенов и личным трагедиям.

"Когда в подростковые годы я осознал, что отец женился на матери только из-за ее красоты, я был разочарован, но позже понял, что у родителей много способов нас разочаровать и лучше вообще ничего не ожидать от них, потому что, скорее всего, никаких ожиданий они не оправдают".

"Тестостерон Рекс. Мифы и правда о гендерном сознании" – Корделия Файн

"Мифы и правда о гендерном сознании" нейропсихолога Корделии Файн осенью 2017 года получила самую престижную для научно-популярной литературы премию Лондонского королевского общества. В ней Файн буквально "разбомбила" мнение, что мужчины и женщины с разных планет. Это научная работа о ролях, различиях, эволюции, мозге, половых органах, гормонах и настроении написана очень увлекательно. И самое главное – она о всех существующих мифах и стереотипах, касаемых гендерности, сложенных в головах людей.

"За пределами гениталий пол удивительно динамичен и не только открыт влиянию гендерных конструкторов, но и опирается на них. Пол не предписывает нам мужской или женский мозг, мужскую или женскую натуру".

"Добрее одиночества" – Июнь Ли

В основе романа американской писательницы китайского происхождения Июнь Ли – история трех друзей, чья жизнь изменилась, когда их четвертая подруга совершила самоубийство. Это событие не дает им жить в полную силу даже спустя годы, прошлое не отпускает их, где бы они ни находились и как бы ни пытались выстроить свою жизнь. Но было ли это самоубийство или девушку убили? И имеет ли это какое-то значение спустя столько лет?

"Семья с ее теснотой, одиночество с его требовательностью – и то, и то храбрый выбор, а может быть, наоборот, трусливый – все это в конечном счете мало сказывается на глубоком и труднопостижимом безлюдье, окружающем любое человеческое сердце".