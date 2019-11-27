Новый Уэльбек, истории о платье и детектив-бестселлер: что читать прямо сейчас?

"Живая память", коллективная монография

"Живая память" - сборник текстов казахстанских авторов, посвященных истории сталинских репрессий в Казахстане в 1930-1940х годах, памяти о них и их осмыслению современным казахстанским обществом. Сборник состоит из трех разделов: "История", "Память", "Искусство". В сборнике собраны работы доктора исторических наук Жулдузбека Абылхожина, ученого Михаила Акулова, доктора исторических наук Зауреш Сактагановой, исследователя Екатерины Кузнецовой, писателя Юрия Серебрянского, культуролога Александры Цай, искусствоведа Мариники Бабаназаровой, искусствоведа Гульданы Сафаровой и художницы Асель Кадырхановой. Параллельно с выходом книги открывается выставка казахстанских художников, которая будет проходить до 22 декабря в музее Алматы.

"1913. Лето целого века", Флориан Иллис

1913 - важнейший год в истории, ознаменовавший начало ХХ века, ему и посвящен роман. Это последний мирный год, ведь уже в 1914 начнется Первая мировая война, и еще ближайшие 30 лет Европа будет в огне. Стравинский представляет "Весну священную в Париже", Малевич пишет первую версию "Черного квадрата", Луи Армстронг начинает учиться игре на трубе, Prada открывает свой первый бутик, Пруст публикует "По направлению к Свану". Культура, искусство, музыка, мода меняются на глазах, ознаменовывая крушение старого и появление нового мира. Хотя перевод на русский появился еще в 2014 году, совсем недавно появилась аудиоверсия, где текст произведения читает Алена Долецкая.



"Девушка в лабиринте", Донато Карризи

13-летнюю Саманту похищает незнакомец на пути из школы и запирает в незнакомом здании на 15 лет. Спустя годы девушку обнаруживают на окраине города - ее память практически стерта, о преступнике она не помнит ничего. Девушку помещают в клинику, где за ней начинает следить доктор Грин. Исследуя ее остаточные воспоминания, он пытается найти преступника. Детектив моментально стал бестселлером, и уже в начале следующего года по нему выходит картина с Дастином Хоффманом и Тони Сервилло в главных ролях.

"Серотонин", Мишель Уэльбек

Новый роман лауреата Гонкуровской премии Мишеля Уэльбека - автора бестселлеров "Покорность" и "Элементарные частицы". "Серотонин" кардинально отличается от его предыдущих работ. Главный герой романа - 46-летний Флоран-Клод, функционер в сфере управления сельским хозяйством. Недавно он расстался с женщиной, которую любил, а работа приносит лишь тоску. Разочарованный и одинокий, он пытается лечиться от депрессии препаратом, повышающим уровень серотонина в крови.

"203 истории про платья", Линор Горалик

Платье по сей день остается сакральным предметом гардероба - ни одна вещь не наделяется таким количеством ожиданий и слепых надежд. Неудивительно, что результатом этих ожиданий оказываются эйфория и растерянность, ощущение всемогущества и чувство потерянности. Автор Линор Горалик собрала 203 смешных, ироничных, грустных и заумных историй от разных женщин, которые помогают чуть лучше разобраться в природе отношений одежды и человека.

"Что и когда есть", Андрей Беловешкин

Книг, посвященных питанию, много. Но как понять, что подходит именно тебе? "Что и когда есть" - плод работы врача и исследователя Андрея Беловешкина, который много лет консультирует клиентов и на основе этого опыта он составил свод из 12 гибких правил, каждое из которых можно применять отдельно и подстраивать под свой режим и образ жизни. Удобно, что Беловешкин приводит примеры, близкие жителям стран СНГ, что делает эту книгу особенно полезной.