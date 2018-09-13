Читаем в сентябре: искрометная книга Эми Шумер, научпоп о сексе и полезное руководство о том, как пить вино

Дарья Варламова и Елена Фоер "Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно"

Научно-популярный гид по человеческой сексуальности – от биологии и нейрохимии до культурных табу. Авторы книги рассматривают секс во всех аспектах и пытаются объяснить сексуальность с точки зрения науки, расставляя всё "по полочкам".

Янис Варуфакис "Беседы с дочерью об экономике"

Книга написана в формате беседы между автором – профессором экономики Афинского и Техасского университетов и его дочерью – бывшим депутатом парламента Греции – Ксенией. В этой небольшой книге автор пытается ответить на главные и самые фундаментальные вопросы экономики, используя примеры из повседневной жизни, мифологии и классической литературы. Книга может быть полезна и доступна не только подросткам, но и взрослым.

Эми Шумер "Девушка с тату пониже спины"

Актриса и стэндап-комедиантка – пример для миллионов женщин по всему миру. В книге "Девушка с тату пониже спины" она, в свойственной только ей дерзкой и откровенной манере, рассказывает об опыте, который помог ей стать такой, какой мы ее знаем: свободной и отважной, которая не боится быть собой.

Джон Бонне "Вино по правилам и без. Исчерпывающее руководство для любителей вина"

В книге нет классического гида о сортах вин и регионах. С ее помощью вы не научитесь "препарировать" вина на ноты. Зато узнаете, о чём нужно спрашивать сомелье в ресторане, узнаете ответы на вопросы "что пить с тем, что я ем?" и "какое вино лучше всего покупать на вечеринку, чтобы получить от него максимум удовольствия?".

Камила Шамси "Домашний огонь"

История британско-пакистанской семьи иммигрантов, вдохновлённая греческой трагедией Антигоны. Действие происходит в пяти городах: Амхерсте, Лондоне, Ракке, Стамбуле и Карачи. После смерти матери главная героиня Исма решает посвятить свою жизнь давней мечте – учиться в Америке. Но это не освобождает ее от волнений за свою сестру и брата, исчезнувшего вместе с группой джихадистов.