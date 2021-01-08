Сгорел на работе: пять книг для избавления от выгорания в 2021 году
Компания Glint, профессионально измеряющая уровень счастья сотрудников (принадлежит LinkedIn), провела масштабное исследование и выяснила, что главной угрозой работы на удаленке является выгорание.
The Weariness of the Self
Alain Ehrenberg
"Позитивное мышление убеждает нас — мы можем сделать больше и всегда должны стремиться к большему. В итоге человек постоянно корит себя за то, что сделал недостаточно, сопоставляя свои действия с некой идеальной версией себя", - рассказывает автор, развенчивая культуру успеха, которая так близка американцам (и не только им). Эта книга, в отличии от большинства селф-хелп литературы, подходит к эмоциональному и профессиональному выгоранию со стороны нейробиологии и психологии, помогая понять глубинные процессы, лежащие за этим синдромом.
Exhaustion: A History
Anna Katharina Schaffner
Может показаться, что выгорание - проблема стран первого мира и вообще новомодное изобретение, которое активно начало обсуждаться совсем недавно. Фактически, так оно и есть - внимание на эту проблему ученые обратили совсем недавно, буквально несколько лет назад, начав проводить подробные исследования. Что не отменяет того факта, что проблему истощения человечество испытывает с зари своего существования. Выравнивание планет, замаскированное желание смерти, социальное и экономическое разрушение - как только люди не пытались объяснить духовный упадок на протяжении истории. В этой книги историк Анна Шаффнер изучает феномен усталости и приводит примеры того, как с ним боролись раньше и сейчас.
Non-Stop Inertia
Ivor Southwood
Работа в современной социальной парадигме — уже не просто финансовая необходимость. Считается, что она должна приносить удовольствие, ее нужно делать с энтузиазмом. Но что делать, если ежедневный труд не вызывает радостных эмоций 24 на 7, а сама работа не кажется священным предназначением? Автор книги показывает, откуда идет выгорание, и почему оно занимает особое место среди других форм утомления и депрессии. Что важно, автор развенчивает миф о необходимости всегда быть счастливым на работе.
Against Nature
Joris-Karl Huysmans
Неожиданно в этой подборке - художественный роман. Жорис-Карл Гюисманс написал этот роман в конце 19 века, его поклонником был еще Оскар Уайльд - этим произведением зачитывается Дориан Грей. Эта книга - "библия" декадентства и считается лучшим образцом литературного жанра, описывающего характерные настроения конца века. Герой "Наоборот" - пресыщенный парижанин - перебирается из столицы в деревню и пытается прийти в себя после бурной жизни в городе. Он придумывает все новые способы успокоиться и обрести душевное равновесие, и каждый из них ещё более нелепый, чем предыдущий.
Wake Up! Как перестать жить на автопилоте.
Chris Baréz-Brown
80% времени мы проводим на автопилоте - большинство действий нашей жизни автоматизировано, и во время них включается "энергосберегающий режим" подсознания: автопилот. Он удобен в некоторых моментах, но в то же время не дает нам той самой осознанности, которая обеспечивает удовольствие от жизни. Wake Up! — это серия легких, ненавязчивых, порой забавных игровых стратегий и экспериментов, которые помогут избежать ловушки автопилота. Они задействуют ваше воображение, пробудят дремлющие чувства, а возможно, и наведут на какие-то размышления.
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