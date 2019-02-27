5 книг об урбанистике для начинающих

Всё больше мегаполисов "прижимают" автомобилистов, всё больше городов разживаются парковыми зонами и велосипедными дорожками. Всё чаще на повестке дня у градостроителей – вопросы о необходимости изменения города, о том, как сделать его приятнее, доступнее, толерантнее. В первую очередь, для людей. Для тех, кто небезразличен к нашему городу и городской архитектуре в целом, редакция рекомендует к прочтению пять книг от местных экспертов и энтузиастов урбанистики. Эти книги для тех, кто только начал интересоваться урбанистикой, хочет разобраться в её основах и благодаря полученной информации сформулировать свой новый взгляд на архитектуру города.

"Городской конструктор. Идеи и города" Витольда Рыбчинского

Чтобы понять тонкости урбанистики, необходимо понять несколько основных терминов архитектуры, для этого рекомендуем начать с книги Витольда Рыбчинского "Городской конструктор. Идеи и города". Автор книги – один из самых известных урбанистов мира, бывший профессор Университета Пенсильвании. "Городской конструктор. Идеи и города" также советуют один из основателей Archcode Almaty Адиль Ажиев и блогер, городской обозреватель Асель Мукашева. По словам Мукашевой, Витольд Рыбчинский кратко и понятно систематизировал одни из самых важных, популярных городских решений, а также смыслы, стоящие за ними. Книга снабжает минимальным вокабуляром, которым можно пользоваться в дальнейшем, углубляясь в историю городов. С Асель согласен и Адиль Ажиев, он говорит, что в книге расписаны "основные принципы урбанистики, общий обзор теории урбанизма – от концепций идеальных городов прошлого, модернистских идей Ле Корбюзье, до 'города соседей' Джейн Джейкобс." Книга сфокусирована на американских городах, что не помешает использовать эту информацию во благо своего. Основная цель автора – показать тот интеллектуальный конструктор, из которого собраны города, донести мысль, что города (как и само градостроение) не изолированы от изменений в экономике, искусстве и экологии, эти изменения неизбежно вносят свои поправки в облик городов.

"Смерть и жизнь больших американских городов" Джейна Джекобса

Рекомендация от Асель Есжановой и Аскара Байтасова. Книга, которая за 50 лет стала классикой жанра. Именно в ней автор впервые выступил против городского планирования в пользу удобства для горожан. Несмотря на рациональность теории и связанных с ней планов, Джейн Джекобс утверждала, что города, которым дают возможность саморегулироваться намного удобнее с точки зрения практичности и жизни в целом.

"Несмотря на то, что этот солидный труд журналистки и активистки был написан полвека назад, когда машины только-только становились доступными для большинства, и современные города радостно ринулись расширять улицы для потоков автомобилей, рассуждения автора о важности связи между людьми, о чувстве безопасности, общности, разнообразии выбора, пешеходной доступности всё ещё актуальны и убедительны. Эта книга полезна не только для градостроителей. Она может стать настольной для бизнесменов, девелоперов, городских управленцев и простых горожан, которые хотят жить в комфортной среде. Это не теоретический труд, а скорее сборник примеров, уроков, которые читаются легко и дают более глубокое понимание того, как существует живая система города", – говорит основательница URBAN FORUM Kazakhstan Асель Есжанова.

"Нью Йорк вне себя" Рема Колхаса:

Книга профессора Гарвардской Высшей школы дизайна и основателя архитектурного бюро ОМА, в которой начинала карьеру Заха Хадид. "Это книга одного из самых, если не самого, прославленного архитектора современности, о том, что такое "манхеттенизм", о том, на чём зиждется гений этого города. Читать её – значит пробираться сквозь историю, аллюзии, аллегории, метафоры, разбираться в бесконечных нюансах", – комментирует Асель.

Что из себя представляет "манхеттенизм"? В книге Рем Колхас объясняет понятие так: "Это единственная урбанистическая идеология, вскормленная на достоинствах и недостатках характерной для метрополиса сверхплотной городской среды. Он раз и навсегда сделал ставку на перенаселенность, высокую плотность как основу идеальной современной культуры. Архитектура Манхэттена – это парадигма для эксплуатации перегрузки."

"История городов будущего" Дэниела Брука

Книга о том, как четыре восточных города переняли элементы западной архитектуры, тем самым опередив своё естественное развитие. В качестве примера Брук приводит Гонконг, Дубаи, Мумбай и Санкт-Петербург. Автор анализирует, каким образом "воссоздалась западная культура в далёких от Запада регионах – по приказу одного царя, по прихоти клана или в ответ на пост-колониальный статус государства. Брук виртуозно рассказывает истории появления этих городов, о том, как политические амбиции и интриги, экономические вызовы и социальные условия предопределили городскую эстетику. Эта книга мне помогла посмотреть шире на опыт Казахстана в переводе столицы, в построении новой самоидентичности страны. Наш путь не столь оригинальный, как нам иногда кажется, и уже можно предвидеть последствия допускаемых в спешке ошибок", – комментирует Асель Есжанова. Адиль Ажиев подчеркивает, что "читая книгу, невольно проводишь параллель с нашей новой столицей – Астаной, городом, который развивается слишком быстрыми темпами".

"Города для людей" Яна Гейла

"Одна из тех книг, которая помогает понять, какой должна быть пешеходная среда в городе, единственная книга об урбанистике, которая была переведена на казахский язык", – говорит Адиль Ажиев.

Работа датского архитектора посвящена улучшению городской жизни путём расширения тротуаров, обустройства дорожек для велосипедистов и улучшения общественных пространств. Он уверен, что не только люди влияют на формирование облика городов, но и города способны влиять на людей. Архитектор подсказывает, как можно решать урбанистические проблемы по всему миру – например, предлагает строить улицы для людей, исходя из рассчётов человеческих параметров, беря во внимание удобство. Ян Гейл считает, что компактные города, где большинство людей пользуется общественным транспортом, пешеходными и велосипедными дорожками, – будущее урбанистики. Он уже несколько раз приезжал в Алматы и считает, что наш город ждёт полная "копенгагенизация". В своей книге Ян Гейл предлагает решения городских проблем на примере своих проектов в Европе, Австралии и Америке, с полезной инфографикой и фотографиями-примерами, что делает чтение более увлекательным и понятным.