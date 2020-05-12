Как оттенки цветов определяют нашу жизнь? Рассказывают эти книги

Цвет играет важную, но практически незаметную роль в нашей жизни. То, как мы взаимодействуем с предметами вокруг себя, как себя чувствуем в разной обстановке, какое значение придаем тем или иным событиям - восприятие цветовой гаммы определяет мельчайшие колебания наших настроений. Как это работает - на физиологическом или культурологическом уровне - призваны рассказать эти книги, которые исследуют цвет со всех возможных ракурсов.

4 книги о цветах (синий, черный, зеленый, красный) Мишель Пастуро

Мишель Пастуро - французский историк-медиевист и писатель, мировую известность которому принесли его исследования цвета. В серию его работ входит четыре бестселлера - “Синий”, “Черный”, “Зеленый” и “Красный”. Основа его исследования - анализ жизни и уклада людей на разных периодах развития общества через призму цветов, доминирующих в тот или иной временной отрезок. Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Как зеленый стал цветом здоровья, юности и надежды? Почему черный - одновременно цвет смерти и скорби и цвет одеяния монахов? Как за красным закрепилась слава “цвета страсти”? Книги читаются как захватывающий исторический экскурс, в котором история человечества и события раскрывается с совершенно новой стороны.

"О духовном в искусстве" Василий Кандинский

Строго говоря, это книга не совсем о цвете - точнее, не только о нем. Фундаментальный труд главного теоретика русского авангарда Василия Кандинского - это, скорее, философская концепция искусства, манифест нового эстетического мировоззрения, который включает в себя масштабное осмысление форм искусства, его инструментов, средств и целей. Кандинский написал эту книгу в Мюнхене в 1910 году, и сегодня, спустя больше ста лет, она стала путеводителем для художников-авангардистов во многих странах.

У Кандинского была синестезия - он слышал, как звучат цвета и видел музыку в цвете. Поэтому в музыке светло-голубой звучал для него как флейта, темно-синий — как виолончель, еще более темный - как контрабас, а самый темный синий - как орган. Синестетический опыт сам по себе уникален, и он множество раз был исследован нейробиологами, но здесь этот опыт приобретает особую ценность ввиду того, что исследование проводится человеком, имеющим непосредственное отношение к созданию форм искусства.

"Искусство цвета" Йоханнес Иттен

На протяжении почти 70 лет “Искусство цвета” остается самой важной, ресурсной, знаковой и всеобъемлющей книгой по теории цвета. Она обязательна для прочтения дизайнерами, архитекторами, стилистами, флористами, операторами, художниками и всеми, чья работа так или иначе связана с цветом. Иттен придумал 12-частное цветовое колесо (уже классическое), в котором, в дополнение к трем основным цветам, он ввел цвета второго и третьего порядка, полученные путем смешивания основных цветов. Он описал семь видов цветового контраста и разработал упражнения для понимания их свойств, объяснил особенности цветовых впечатлений и вывел универсальные советы по созданию более выразительного образа, используя правильное сочетание цвета и формы. Так получилось, что сам Иоганнес Иттен известен скорее как преподаватель и автор книг, нежели как художник. Он преподавал всю свою жизнь — еще до того, как заинтересовался живописью, он работал учителем в маленьком городке в сельской местности, а позже стал одним из главных преподавателей и теоретиков авангардной школы дизайна, архитектуры и прикладного искусства Баухауз. Иттен разработал несколько курсов для Баухауза, а много лет спустя, основываясь на своих теоретических разработках и практическом опыте преподавания, написал две книги: "Искусство цвета" и "Дизайн и форма".

"Тайная история красок" Виктория Финли

Если философский манифест Кандинского - не то чтиво, с которого хотелось бы начать знакомство с цветом, стоит обратиться к сборнику рассказов “Тайная история красок”. Его автор - британская журналистка Виктория Финли, которая объехала полмира, включая Австралию, Мексику, Ливию, Китай и даже подконтрольный талибам Афганистан, изучая традиции разных народов и культур через призму цвета. Пещеры, скелеты, специи, цветы, проводники с автоматами Калашникова, аборигены маленьких островов, запахи, истории о случайных открытиях и многом другом открываются с новой стороны, если взглянуть на них со стороны культуры цвета. Так, например, вы узнаете, что женщины некоторых мексиканских племен в древности красили губы кровью, от чего помада и приобрела свой “классический” красный оттенок, а на пурпурную мантию Наполеона было потрачено более миллиона моллюсков.

"Хрома. Книга о цвете" Дерек Джармен

У этой книги грустная история. Известный британский режиссер Дерек Джармен писал ее в последние годы своей жизни лежа в больнице, уже практически ослепший. В эти последние дни он пытался вспомнить и записать весь свой личный, профессиональный, интуитивный, визионерский, интеллектуальный, энциклопедический опыт восприятия цвета. Описать формат этой книги сложно - это одновременно лирическое повествование, основанное на личном опыте и воспоминаниях, с другой стороны - академическое исследование с отсылками к работам Плиния старшего, Леонардо да Винчи, работам модернистов и историческому контексту.

Джармен начинал свою художественную карьеру как художник и сценограф, но прославился как автор фильма о Караваджо. Художественный фильм о жизни итальянского художника получил “Серебряного медведя” на Берлинском кинофестивале и попал в список "100 лучших британских фильмов всех времен". Интересно, что его долгим соавтором и коллегой была Сэнди Пауэлл - самый титулованный и известный на сегодняшний день художник по костюмам. Именно Джармен дал ей дорогу в кино и, по ее словам, “обучил всему, что она знает”. На последних премиях этого года Сэнди собирала средства в фонд Джармена - ради этого она приходила на награждения в белом смокинге, на котором расписывались знаменитости.