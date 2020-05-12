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Как оттенки цветов определяют нашу жизнь? Рассказывают эти книги

Культура | Книги

Как оттенки цветов определяют нашу жизнь? Рассказывают эти книги

Почему красный - цвет жизни, а зеленый - совсем не о природе

Текст: Buro247.kz


Фото: The Last Bookstore

Цвет играет важную, но практически незаметную роль в нашей жизни. То, как мы взаимодействуем с предметами вокруг себя, как себя чувствуем в разной обстановке, какое значение придаем тем или иным событиям - восприятие цветовой гаммы определяет мельчайшие колебания наших настроений. Как это работает - на физиологическом или культурологическом уровне - призваны рассказать эти книги, которые исследуют цвет со всех возможных ракурсов.

Как оттенки цветов определяют нашу жизнь? Рассказывают эти книги (фото 1)
Как оттенки цветов определяют нашу жизнь? Рассказывают эти книги (фото 2)
Как оттенки цветов определяют нашу жизнь? Рассказывают эти книги (фото 3)
Как оттенки цветов определяют нашу жизнь? Рассказывают эти книги (фото 4)

4 книги о цветах (синий, черный, зеленый, красный)

Мишель Пастуро

Мишель Пастуро - французский историк-медиевист и писатель, мировую известность которому принесли его исследования цвета. В серию его работ входит четыре бестселлера - “Синий”, “Черный”, “Зеленый” и “Красный”. Основа его исследования - анализ жизни и уклада людей на разных периодах развития общества через призму цветов, доминирующих в тот или иной временной отрезок. Почему общества эпохи Античности и раннего Средневековья относились к синему цвету с полным равнодушием? Как зеленый стал цветом здоровья, юности и надежды? Почему черный - одновременно цвет смерти и скорби и цвет одеяния монахов? Как за красным закрепилась слава “цвета страсти”? Книги читаются как захватывающий исторический экскурс, в котором история человечества и события раскрывается с совершенно новой стороны.

Как оттенки цветов определяют нашу жизнь? Рассказывают эти книги (фото 5)

"О духовном в искусстве"

Василий Кандинский

Строго говоря, это книга не совсем о цвете - точнее, не только о нем. Фундаментальный труд главного теоретика русского авангарда Василия Кандинского - это, скорее, философская концепция искусства, манифест нового эстетического мировоззрения, который включает в себя масштабное осмысление форм искусства, его инструментов, средств и целей. Кандинский написал эту книгу в Мюнхене в 1910 году, и сегодня, спустя больше ста лет, она стала путеводителем для художников-авангардистов во многих странах.

У Кандинского была синестезия - он слышал, как звучат цвета и видел музыку в цвете. Поэтому в музыке светло-голубой звучал для него как флейта, темно-синий — как виолончель, еще более темный - как контрабас, а самый темный синий - как орган. Синестетический опыт сам по себе уникален, и он множество раз был исследован нейробиологами, но здесь этот опыт приобретает особую ценность ввиду того, что исследование проводится человеком, имеющим непосредственное отношение к созданию форм искусства.

Как оттенки цветов определяют нашу жизнь? Рассказывают эти книги (фото 6)

"Искусство цвета"

Йоханнес Иттен

На протяжении почти 70 лет “Искусство цвета” остается самой важной, ресурсной, знаковой и всеобъемлющей книгой по теории цвета. Она обязательна для прочтения дизайнерами, архитекторами, стилистами, флористами, операторами, художниками и всеми, чья работа так или иначе связана с цветом. Иттен придумал 12-частное цветовое колесо (уже классическое), в котором, в дополнение к трем основным цветам, он ввел цвета второго и третьего порядка, полученные путем смешивания основных цветов. Он описал семь видов цветового контраста и разработал упражнения для понимания их свойств, объяснил особенности цветовых впечатлений и вывел универсальные советы по созданию более выразительного образа, используя правильное сочетание цвета и формы. Так получилось, что сам Иоганнес Иттен известен скорее как преподаватель и автор книг, нежели как художник. Он преподавал всю свою жизнь — еще до того, как заинтересовался живописью, он работал учителем в маленьком городке в сельской местности, а позже стал одним из главных преподавателей и теоретиков авангардной школы дизайна, архитектуры и прикладного искусства Баухауз. Иттен разработал несколько курсов для Баухауза, а много лет спустя, основываясь на своих теоретических разработках и практическом опыте преподавания, написал две книги: "Искусство цвета" и "Дизайн и форма".

Как оттенки цветов определяют нашу жизнь? Рассказывают эти книги (фото 7)

"Тайная история красок"

Виктория Финли

Если философский манифест Кандинского - не то чтиво, с которого хотелось бы начать знакомство с цветом, стоит обратиться к сборнику рассказов “Тайная история красок”. Его автор - британская журналистка Виктория Финли, которая объехала полмира, включая Австралию, Мексику, Ливию, Китай и даже подконтрольный талибам Афганистан, изучая традиции разных народов и культур через призму цвета. Пещеры, скелеты, специи, цветы, проводники с автоматами Калашникова, аборигены маленьких островов, запахи, истории о случайных открытиях и многом другом открываются с новой стороны, если взглянуть на них со стороны культуры цвета. Так, например, вы узнаете, что женщины некоторых мексиканских племен в древности красили губы кровью, от чего помада и приобрела свой “классический” красный оттенок, а на пурпурную мантию Наполеона было потрачено более миллиона моллюсков.

Как оттенки цветов определяют нашу жизнь? Рассказывают эти книги (фото 8)

"Хрома. Книга о цвете"

Дерек Джармен

У этой книги грустная история. Известный британский режиссер Дерек Джармен писал ее в последние годы своей жизни лежа в больнице, уже практически ослепший. В эти последние дни он пытался вспомнить и записать весь свой личный, профессиональный, интуитивный, визионерский, интеллектуальный, энциклопедический опыт восприятия цвета. Описать формат этой книги сложно - это одновременно лирическое повествование, основанное на личном опыте и воспоминаниях, с другой стороны - академическое исследование с отсылками к работам Плиния старшего, Леонардо да Винчи, работам модернистов и историческому контексту.

Джармен начинал свою художественную карьеру как художник и сценограф, но прославился как автор фильма о Караваджо. Художественный фильм о жизни итальянского художника получил “Серебряного медведя” на Берлинском кинофестивале и попал в список "100 лучших британских фильмов всех времен". Интересно, что его долгим соавтором и коллегой была Сэнди Пауэлл - самый титулованный и известный на сегодняшний день художник по костюмам. Именно Джармен дал ей дорогу в кино и, по ее словам, “обучил всему, что она знает”. На последних премиях этого года Сэнди собирала средства в фонд Джармена - ради этого она приходила на награждения в белом смокинге, на котором расписывались знаменитости.

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