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Книги на март: Айн Рэнд, цифровой этикет и токсичная маскулинность

Культура | Книги

Книги на март: Айн Рэнд, цифровой этикет и токсичная маскулинность

Текст: Buro247.kz


Собрали самые интересные книжные новинки марта. В нашей подборке вы найдете триллер, биографию, истории в жанре магического реализма и многое другое - запасайтесь вариантами, чтобы было что читать на мартовских праздниках.  

Книги на март: Айн Рэнд, цифровой этикет и токсичная маскулинность (фото 1)

Институт

Стивен Кинг

Новый роман "короля ужасов". Маленького мальчика похищают во сне и помещают в “Институт” – тщательно скрытое от посторонних место, где над одаренными детьми ставят эксперименты. Так получилось, что главный герой - мальчик с паранормальными способностями. Цель людей из “Института” - усилить его возможности путем мучительных экспериментов. Еще никто и никогда не сбегал с “Института”, но мальчик уверен, что если он дождется правильного момента он сможет снова обрести свободу.

Книги на март: Айн Рэнд, цифровой этикет и токсичная маскулинность (фото 2)

Как жаль, что мои родители об этом не знали (и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я)

Филиппа Перри

Филиппа Перри – британский психотерапевт, она же автор нескольких книг, в том числе и графического романа "Couch Fiction" в котором она пытается разбить стереотипы связанные с психотерапией. В своей новой книге Перри доступным языком рассказывает, как строить отношения с детьми и как поддержать теплые доверительные отношения на протяжении всех стадий развития ребенка. Помимо этого психотерапевт поможет узнать, какой вы тип родителя, как правильно передавать свои чувства и понимать эмоции ребенка.

Книги на март: Айн Рэнд, цифровой этикет и токсичная маскулинность (фото 3)

Айн Рэнд. Эгоизм для победителей

Дженнифер Бернс

Эта книга – биография писательницы, философа и автора романов “Источник” и “Атлант расправил плечи” Айн Рэнд. Дженнифер Бернс – первая из независимых историков, которой был разрешен доступ к личным документам писательницы. Помимо своих произведений Рэнд известна созданием философской системы, которую она назвала объективизмом, поддержкой этического эгоизма и тем, что философ была одной из немногих в свое время, кто считал, что бизнес – благородное призвание. В биографии, над которой Бернс работала восемь лет, вы узнаете о становлении и развитии личности Айн Рэнд и ее наследии.  

Книги на март: Айн Рэнд, цифровой этикет и токсичная маскулинность (фото 4)

Лягушки

Мо Янь

Сюжет книги “Лягушка” разворачивается в Китае во второй половине ХХ века. Автор книги – один из самых известных современных писателей Китая и лауреат Нобелевской премии. “Лягушку” он написал с элементами магического реализма, при этом раскрывая реальность политики “одна семья – один ребенок” внутри страны. Главная героиня – успешный акушер Вань Синь помогла сотням появиться на свет, но с внедрением новой политики ей приходится заниматься обратным. У нее нет выбора кроме как пойти на компромисс против своей воли и самой себя.

Книги на март: Айн Рэнд, цифровой этикет и токсичная маскулинность (фото 5)

Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете

Ольга Лукинова

В этой книге вы найдете руководство по тому, как вести себя в цифровом пространстве и не попадать в неловкие ситуации. Автор Ольга Лукинова обещает помочь своим читателям улучшить репутацию и отношения как с близкими людьми, так и с знакомыми и коллегами. Все правила прошли отбор через опросы и отзывы в телеграм-канале Ольги – “Цифровой этикет”.

Книги на март: Айн Рэнд, цифровой этикет и токсичная маскулинность (фото 6)

Токсична ли маскулинность?

Эндрю Смайлер

Эта книга – часть серии "The Big Idea, введение в XXI век". Каждый из книг в серии раскрывает актуальные темы современности - например, гендерная флюидность или возможности искусственного интеллекта. В “Токсична ли маскулинность?” вы узнаете, как появилось понятие мужественности, как она развивалась и менялась с течением времени и что происходит с ней сегодня. Каким должен быть настоящий мужчина, как это влияет на его жизнь и как представление о мужественности развивается в эре пост-#Metoo?

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