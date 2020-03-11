Книги на март: Айн Рэнд, цифровой этикет и токсичная маскулинность

Собрали самые интересные книжные новинки марта. В нашей подборке вы найдете триллер, биографию, истории в жанре магического реализма и многое другое - запасайтесь вариантами, чтобы было что читать на мартовских праздниках.

Институт Стивен Кинг

Новый роман "короля ужасов". Маленького мальчика похищают во сне и помещают в “Институт” – тщательно скрытое от посторонних место, где над одаренными детьми ставят эксперименты. Так получилось, что главный герой - мальчик с паранормальными способностями. Цель людей из “Института” - усилить его возможности путем мучительных экспериментов. Еще никто и никогда не сбегал с “Института”, но мальчик уверен, что если он дождется правильного момента он сможет снова обрести свободу.

Как жаль, что мои родители об этом не знали (и как повезло моим детям, что теперь об этом знаю я) Филиппа Перри

Филиппа Перри – британский психотерапевт, она же автор нескольких книг, в том числе и графического романа "Couch Fiction" в котором она пытается разбить стереотипы связанные с психотерапией. В своей новой книге Перри доступным языком рассказывает, как строить отношения с детьми и как поддержать теплые доверительные отношения на протяжении всех стадий развития ребенка. Помимо этого психотерапевт поможет узнать, какой вы тип родителя, как правильно передавать свои чувства и понимать эмоции ребенка.

Айн Рэнд. Эгоизм для победителей Дженнифер Бернс

Эта книга – биография писательницы, философа и автора романов “Источник” и “Атлант расправил плечи” Айн Рэнд. Дженнифер Бернс – первая из независимых историков, которой был разрешен доступ к личным документам писательницы. Помимо своих произведений Рэнд известна созданием философской системы, которую она назвала объективизмом, поддержкой этического эгоизма и тем, что философ была одной из немногих в свое время, кто считал, что бизнес – благородное призвание. В биографии, над которой Бернс работала восемь лет, вы узнаете о становлении и развитии личности Айн Рэнд и ее наследии.

Лягушки Мо Янь

Сюжет книги “Лягушка” разворачивается в Китае во второй половине ХХ века. Автор книги – один из самых известных современных писателей Китая и лауреат Нобелевской премии. “Лягушку” он написал с элементами магического реализма, при этом раскрывая реальность политики “одна семья – один ребенок” внутри страны. Главная героиня – успешный акушер Вань Синь помогла сотням появиться на свет, но с внедрением новой политики ей приходится заниматься обратным. У нее нет выбора кроме как пойти на компромисс против своей воли и самой себя.

Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете Ольга Лукинова

В этой книге вы найдете руководство по тому, как вести себя в цифровом пространстве и не попадать в неловкие ситуации. Автор Ольга Лукинова обещает помочь своим читателям улучшить репутацию и отношения как с близкими людьми, так и с знакомыми и коллегами. Все правила прошли отбор через опросы и отзывы в телеграм-канале Ольги – “Цифровой этикет”.

Токсична ли маскулинность? Эндрю Смайлер

Эта книга – часть серии "The Big Idea, введение в XXI век". Каждый из книг в серии раскрывает актуальные темы современности - например, гендерная флюидность или возможности искусственного интеллекта. В “Токсична ли маскулинность?” вы узнаете, как появилось понятие мужественности, как она развивалась и менялась с течением времени и что происходит с ней сегодня. Каким должен быть настоящий мужчина, как это влияет на его жизнь и как представление о мужественности развивается в эре пост-#Metoo?