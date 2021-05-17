Книги, которые научат разбираться в кино
Кино нужно смотреть – простая истина. Но читать про кино, его законы и историю - не менее важно, чтобы просмотр фильмов не превратился в бездумное развлечение. Поэтому мы сделали подборку семи самых полезных книг о кино.
Поэтика
Автор: Аристотель
В историческом плане кино – явление молодое, ему чуть больше 100 лет. Театр – другое дело. Он стал настолько массивным культурным слоем, что сюжетная структура перекочевала в кино и не особо изменилась за это время. В "Поэтике" Аристотель детально разобрал театр как явление; описал, что есть комедия, а что - трагедия; объяснил какую смысловую нагрузку несет каждый жанр и ввел в обиход важные для нарратологии термины: перипетия, катастрофа, катарсис, гамартия и другие.
Тысячеликий Герой
Автор: Джозеф Кэмпбелл
Про книгу “Тысячеликий герой” и ее мономиф не знает только ленивый. Если вы в их числе, то можете прочитать наш материал о ней по ссылке здесь. В книге Кэмпбелл поясняет почему мотивы всех историй так похожи.
Понимание комикса
Автор: Скотт Макклауд
Формат комикса сильно отличается от кино. Но все чаще режиссеры используют его техники и принципы. Поскольку комикс значительно дешевле и проще в производстве, художники не стесняются креативить. Как показать динамичную смену кадров? На чем фокусируется человеческий глаз? Почему важны линии и цвета? На все эти вопросы Скотт отвечает в формате комикса.
Смысл фильма и Форма фильма
Автор: Сергей Эйзенштейн
Эйзенштейн – признанная легенда кинематографа. Он успел написать немало книг про любимое искусство. Хоть Сергей и работал в СССР, этих двух книг на русском языке нет. “Форма фильма” и “Смысл фильма” были переведены на английский язык американским киноведом Джеем Лейда. Первая книга – сборник из двенадцати эссе, написанных с 1928 по 1945 годы; вторая – истории о вдохновении Эйзенштейна при работе над фильмами “Стачка”, “Броненосец «Потемкин»”, “Октябрь”, “Старое и Новое” и другие.
Кино
Автор: Жиль Делез
Кажется, что современная “интеллектуальная” молодежь знает двух философов – Дерриду и Делеза. Неудивительно, ведь они затрагивали популярные темы, вроде кино. Жиль считал, что этому виду искусства нужна новая философии, что поможет иначе взглянуть на сам медиум. Его работа основана на фильмах Бергмана, Брессона, Годара, Уэллса и других.
Лекции по кинорежиссуре
Автор: Андрей Тарковский
Это не совсем книга, а скорее стенограмма лекций. Их Тарковский читал на Высших курсах сценаристов и режиссеров Госкино СССР и Союза Кинематографистов СССР. Режиссер одобрил стенограммы лично. На страницах вместилось два года лекционного материала, который разбиты вырезками из различных статей.
Мидзогути и Япония
Автор: Марк Ле Фаню
Марк Ле Фаню – историк кино, который мог рассказать о режиссерах лучше, чем они сами. В этой книге он рассказывает об одной из главных фигур японского кинематографа – Кэндзи Мидзуготи. Главная “фишка” режиссера – показывать женщин. Каждый новый фильм рассказывает о месте, мироощущении и положении женщин из разных слоев.
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