Поэтика

Автор: Аристотель

В историческом плане кино – явление молодое, ему чуть больше 100 лет. Театр – другое дело. Он стал настолько массивным культурным слоем, что сюжетная структура перекочевала в кино и не особо изменилась за это время. В "Поэтике" Аристотель детально разобрал театр как явление; описал, что есть комедия, а что - трагедия; объяснил какую смысловую нагрузку несет каждый жанр и ввел в обиход важные для нарратологии термины: перипетия, катастрофа, катарсис, гамартия и другие.