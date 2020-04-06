Аудиокниги – удобный выбор для тех, кто может выполнять два дела одновременно. Слушайте аудиокниги во время выполнения тренировок, домашних дел или просто во время минут расслаблений – ведь это самый удобный вариант. Для вас мы собрали несколько библиотек, где можно найти самые разные книжки – от казахской классики до бизнес-литературы.

Библиотека электронных и аудиокниг по подписке. Через приложение "Майбук" доступна возможность читать книги без подключения к интернету и получать персональные рекомендации в зависимости от предпочтений пользователя. Читатели также могут проходить челленджи, конкурсы и тесты по прочитанному. Классические произведения доступны бесплатно. В библиотеке сервиса доступны книги на трех языках: русском, украинском и эстонском. Пробный период длится 14 дней со дня регистрации, далее можно выбрать один из двух видов платной подписки.

Ещё одна библиотека электронных книг, подкастов и аудиокниг с литературой на 16 языках, включая казахский. Также для читателей Bookmate открыт доступ к “полкам” других читателей и экспертов. Bookmate – отличная платформа для книголюбов, здесь читатели могут делиться интересными находками и следить за прогрессом друг друга. При прослушивании аудиокниг возможно менять цвет заднего фона, ставить таймер и подстраивать скорость воспроизведения книг. Библиотекой можно пользоваться бесплатно, при этом имея доступ к ограниченному количеству произведений.

Сервис от Amazon, полностью посвященный аудиокнигам и подкастам. На данный момент это самая большая библиотека англоязычных аудиокниг. Помимо книг на английском, на Audible доступны книги на французском, немецком, итальянском, испанском и японском языках. Все книги озвучены либо профессиональными актерами, либо самими авторами. Первые 30 дней – бесплатные, после регистрации каждому пользователю предоставляется одна книга в подарок. Здесь также можно прослушивать в оффлайн-режиме скачанные книги.

Сервис по подписке для доступа к тысячам аудиокниг, подкастов и лекций на русском языке. Все предварительно скачанные произведения можно слушать оффлайн, сохранив их в своей личной электронной библиотеке. Читателям также доступны подборки книг по жанрам, именам авторов и отдельным тематикам. Бесплатная подписка действует в течение 7 дней после регистрации.