Что прочитать на праздниках?

В этой книге, впервые опубликованной на русском языке, собраны сразу одиннадцать дневников английского писателя. В них Оруэлл излагал все свои мысли на протяжение восьми лет, еще до написания "1984" и "Скотного двора". Писатель делал наброски будущих литературных произведений и даже сохранял газетные вырезки с рецептами. В них можно узнать о скитаниях писателя, его бедной жизни, наблюдениях и событиях, которые перевернули его жизнь. Его дневники называют стилистически безупречными и считается, что в дальнейшем именно они сыграли ключевую роль в создании знаменитых статей и книг.