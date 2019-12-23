Что прочитать на праздниках?
Лучшие книги года, которые вы могли пропустить
Новогодние праздники - оптимальное время для того, чтобы дочитать все книги, на которые не хватало времени в течение года. Мы собрали для вас несколько книжных новинок, разных жанров, которые стоит прочитать на предстоящих каникулах.
1
"Лучший год в истории кино. Как 1999-й изменил всё"
Книга в жанре нон-фикшн о Голливуде и истории тридцати самых громких фильмов 1999 года. Напомним, что именно в этот год на экраны кинотеатров вышли "Матрица", "Звездный Войны: Эпизод I", "Бойцовский клуб", "Шестое чувство" и еще десятки других культовых фильмов определивших целое десятилетие. Автор книги - писатель и журналист Брайан Рафтери провел сотни интервью с людьми, которые работали над этими картинами.
2
"Один лайк - один факт. 22 истории о науке, работе, искусстве и жизни"
Эту книгу вы сможете прочитать за половину вечера. Она состоит из 22 тредов взятых с обсуждений в Twitter. "Один лайк - один факт" - название флешмоба, в которых пользователи до сих пор отвечают на самые неожиданные вопросы и делятся фактами на определенную заранее в треде тему. Например, как люди живут в Северной Корее или Оксфорде и какие профессиональные секреты таят психотерапевты? В этой книге вы не найдете энциклопедических знаний, но точно почерпнёте для себя немало интересных фактов о жизни, политике, социологии и многом другом.
3
"Дневники" Джордж Оруэлл
В этой книге, впервые опубликованной на русском языке, собраны сразу одиннадцать дневников английского писателя. В них Оруэлл излагал все свои мысли на протяжение восьми лет, еще до написания "1984" и "Скотного двора". Писатель делал наброски будущих литературных произведений и даже сохранял газетные вырезки с рецептами. В них можно узнать о скитаниях писателя, его бедной жизни, наблюдениях и событиях, которые перевернули его жизнь. Его дневники называют стилистически безупречными и считается, что в дальнейшем именно они сыграли ключевую роль в создании знаменитых статей и книг.
4
"Беспокойные"
Главный герой "Беспокойных" Деминь Полли остается без матери, когда та, однажды уйдя на работу, больше не возвращается. Мальчика вскоре усыновляют и вот он уже растет в новой семье с заботливыми приемными родителями. Но Деминя не оставляют в покое нерешенные вопросы о его настоящей семье, судьбе матери и о том, кто он есть на самом деле.
5
"Дарующий звезды"
Новая проза от автора "До встречи с тобой" основана на реальных событиях. В ней рассказывается история женщин-библиотекарей штата Кентукки живших в 30-40-е годы. Главная героиня - англичанка Элис недавно переехавшая в Америку после замужества. Элис устраивается на работу в библиотеку, начинает дружить с ее главой Марджери и вскоре становится частью команды из пяти женщин, которые несмотря на сложности доставляют книги в самые труднодоступные районы среди гор Аппалачи.
6
"Я - Элтон Джон. Вечеринка длиной в жизнь."
В "Я - Элтон Джон" вы узнаете не только о громких вечеринках и карьере музыканта, но и о том, как певец пытался покончить жизнь самоубийством, как боролся с искушениями на пути к успеху. Помимо безбашенной молодости, в книге описана борьба с наркотической зависимостью, получение титула рыцаря Британской империи, отцовство и многие другие персональные детали.
Оставьте комментарий