Tate Publishing, 2012 год

Автор: Christoph Grunenberg

Книга посвящена бельгийскому художнику-сюрреалисту Рене Магритту. Даже если вы не слышали о Магритте, наверняка его творчество вам знакомо. Плоские сюрреалистичные картины стали наиболее узнаваемыми в современном искусстве за счет целого спектра символов, прослеживающихся во всех работах (люди со скрытыми лицами, левитирующие предметы и шляпы-котелки). Книга включает как наиболее популярные работы, так и малоизвестные, а также раскрывает мотивы и темы, затронутые художником.