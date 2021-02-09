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Какие книги читает редакция BURO.?

Культура | Книги

Какие книги читает редакция BURO.?

Текст: Томирис Балтабаева


Весь мир неумолимо переносится в диджитал. Но найти то, что нужно, иногда удается только в печатном формате. Перед вами 10 интересных изданий из библиотеки офиса BURO., к которым мы возвращаемся вновь и вновь за информацией и вдохновением - о фотографии, искусстве, моде, бизнесе и прочем. 

Какие книги читает редакция BURO.? (фото 1)

Конструктивизм в советском плакате

Контакт-Культура, 2005 год
Автор: Бархатова Елена Валентиновна

Книгу составляют 227 избранных плакатов 1918-1941 годов, демонстрирующих художественные приемы конструктивизма того периода. Работы носят общественно-политический, агитационно-просветительский, военный, спортивный и торгово-промышленный характер. Изданию найдут применение специалисты в сфере рекламы, графического дизайна и истории искусства.

Какие книги читает редакция BURO.? (фото 2)

Magritte: A to Z

Tate Publishing, 2012 год
Автор: Christoph Grunenberg

Книга посвящена бельгийскому художнику-сюрреалисту Рене Магритту. Даже если вы не слышали о Магритте, наверняка его творчество вам знакомо. Плоские сюрреалистичные картины стали наиболее узнаваемыми в современном искусстве за счет целого спектра символов, прослеживающихся во всех работах (люди со скрытыми лицами, левитирующие предметы и шляпы-котелки). Книга включает как наиболее популярные работы, так и малоизвестные, а также раскрывает мотивы и темы, затронутые художником.

Какие книги читает редакция BURO.? (фото 3)

Schriftkunst. Geschichte, Anatomie und Schönheit der lateinischen Buchstaben.

G+B Fine Arts Verlag, Amsterdam, 1996
Автор: Albert Kapr

В книге исследуется каллиграфия и ее эволюция. Автор - немецкий дизайнер шрифтов, каллиграф и типограф, Альберт Капр. В ней содержится 465 иллюстраций и различных алфавитов, на которые можно ссылаться во время работы с графикой.

Какие книги читает редакция BURO.? (фото 4)

The City Guides Collection Louis Vuitton

Louis Vuitton, 2013 год

Путешествия всегда были основой бренда Louis Vuitton. Печатное издание путеводителей - вполне логичное ответвление компании. Первый выпуск путеводителей был представлен в 1998 году, а эта коллекция - 15-ое переиздание, включающее обновленную информацию о 15 городах. В каждом справочнике можно найти рекомендации журналистов и приглашенных авторов по отелям, ресторанам, бутикам и культурным достопримечательностям разных локаций.

Какие книги читает редакция BURO.? (фото 5)

The Monocle Guide To Good Business

Gestalten Verlag, 2014 год
Автор: The Monocle

По словам редактора книги Эндрю Така, в отличие от большинства бизнес-книг, в The Monocle Guide To Good Business нет рецепта быстрой наживы и мгновенного результата. Книга повествует о том, как вести бизнес, чтобы он процветал в долгосрочной перспективе. Она будет полезна для будущих бизнес-лидеров, стартапов и уже существующих компаний, нуждающихся в новых идеях.

Какие книги читает редакция BURO.? (фото 6)

Grace: Thirty Years of Fashion at Vogue

Phaidon Press, 2018
Автор: Grace Coddington

Это хроника годов становления бывшего креативного директора Vogue - легендарной Грейс Коддингтон. В ней собраны самые памятные фотографии, опубликованные в British и American Vogue в период с 1972 по 2002 годы, дополненные инсайтами фэшн-редактора. Она делится историями снимков и известных личностей модной индустрии.

Какие книги читает редакция BURO.? (фото 7)

Bill Cunningham: On the Street: Five Decades of Iconic Photography

Clarkson Potter, 2019
Автор: New York Times

Собрание снимков Билла Каннингема включает фавориты The New York Times и ранее неопубликованные работы знаменитого уличного фотографа. Вклад Билла в индустрию моды бесценен - он запечатлел эволюцию стиля, трендов и повседневности Нью-Йорка и Парижа, а также культурные и социальные перемены, произошедшие за пятьдесят лет его работы. В книге фотографии расположены в хронологическом порядке и сопровождаются очерками о жизни Билла.

Какие книги читает редакция BURO.? (фото 8)

The Complete Costume History: From Ancient Times to the 19th Century

Taschen, 2003 год
Авторы: Auguste Racinet, Francoise Tetart-Vittu

Самым емким исследованием моды считается “Le Costume Historique” Огюста Расине, опубликованное между 1876 и 1888 годами. Под чутким руководством издательства Taschen, оно было переиздано на современный лад. Сохранив структуру оригинального исследования и комментарии автора, Taschen создал уникальный ресурс для студентов, дизайнеров, иллюстраторов, историков и всех, кто заинтересован в изучении мировой истории моды и развития костюма с древнейших времен до конца XIX века.

Какие книги читает редакция BURO.? (фото 9)

The Wes Anderson Collection

Abrams Books, 2013 год
Автор: Seitz Matt Zoller

Это абсолютный мастхэв для фанатов Уэса Андерсона и любителей “книг для журнального столика”. В книге вы найдете интервью с самим кинорежиссером и ранее неопубликованные закадровые фотографии и иллюстрации из культовых фильмов - “Академия Рашмор”, “Семейка Тененбаум”, “Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники” и “Королевство полной луны”.

Какие книги читает редакция BURO.? (фото 10)

The Science of Animals: Inside their Secret World

Dorling Kindersley, 2019
Авторы: Chris Packham

Изданная в сотрудничестве с Natural History Museum, книга предоставляет внушительное введение в зоологию. Благодаря фотографиям студийного качества и четким объяснениям автора, читатель погружается в мир животных, изучая анатомию, поведение и красоту всех видов живых существ.

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