Как начать читать больше книг

У вас тоже постоянно не хватает времени? Современный темп жизни диктует хаотичный ритм происходящего: новый сериал на Netflix, важная live-трансляция в социальных сетях, очередное видео на любимом YouTube канале, новый альбом перспективного молодого музыканта. В постоянном движении бывает сложно передохнуть и выделить себе время на чтение. Так например в США, согласно информации исследовательского центра Пью, в 1982 около 57% американцев читали хотя бы одну книгу (поэму, эссе, новеллу) в год, в 2015 число сократилось до 43%. А количество людей, которые вообще не читают книги увеличилось втрое. В этой статье мы не будем пытаться фундаментально разобрать проблему, а скорее выделим несколько полезных привычек, которые помогут вам читать больше.

Выделите 30 минут на чтение

Сколько книг в год вы читаете в среднем? Не для обучения или по работе, не self-help, а именно для собственного развлечения. Большинство людей скажут, что читают одну книгу в год. На YouTube канале блогера Макса Джозефа вышло видео, где он пытается начать читать больше книг. В этом ему помогает основатель сайта Wait, But Why. Макс, как и большинство людей, читает приблизительно одну книгу в год. Сейчас ему 35 лет и при лучшем раскладе, ему осталось жить приблизительно 55 лет, что равняется 55 книгам. Звучит жутко, но это легко исправить. Согласно простой математике при скорости четыре слова в секунду, книгу среднего объема можно прочитать за 10 часов. Итого, если выделять на чтение каждый день по 30 минут, до конца жизни можно прочитать около 1000 книг. Добавьте к этому выходные сессии по одному-два часа и вместо 55 вы сможете прочитать несколько тысяч книг.

Узнайте о местных библиотеках и книжных магазинах

Если вы решили начать читать больше - важно погружать себя в книжную культуру. Этому способствуют библиотеки, книжные магазины и различные читальные/книжные клубы. Такие места позволяют сконцентрироваться и полностью исключить отвлекающие факторы. Здесь же всегда можно найти новое чтиво, обменяться книгами или просто посидеть в тишине и подумать о прочитанном. К сожалению, в Алматы не так много интересных книжных мест и их нужно искать. Про некоторые мы уже писали, например, про Национальную библиотеку РК. Для доступа вам нужно приобрести читательский билет и получите доступ к нескольким миллионам книг.

Покупайте книги (с красивыми обложками)

Мы не поощряем ониоманию, также известную как шопоголизм, но покупать книги нужно. Чем внушительнее ваша личная библиотека, тем больше будет выбор. Даже если вы не собираетесь читать какую-то книгу сразу, лучше перестраховаться и закинуть в корзину. А красивые обложки будут еще и украшать комнату.

Ведите учет прочитанных книг

Это полезная привычка, которая позволяет отслеживать свой прогресс (и лень). Учет дает вам определенные статистические показатели и может вызвать азарт - прочитать в следующем месяце на одну книгу больше. И если вас вдруг спросят - "Сколько книг вы читаете в год", вы сможете оперировать точными цифрами. Например в приложениях, вроде Bookmate, ведется автоматический учет. Если вы приверженец бумажных копий, рекомендуем завести блокнот или создать Google Doc.

Всегда носите с собой книгу

Да, сейчас все больше говорят о вдумчивом чтении, рефлексии и остановки бешеного темпа жизни. Но остается факт - мы теряем очень много времени. В очередях, банках, автобусах, метро, в ожидании. Это время мы забили информационным шумом в виде социальных сетей и постоянной проверки новостной ленты. Книги - хорошая альтернатива. Если таскать с собой тяжелую книгу совсем не хочется, на смартфонах есть множество приложений для чтения, вроде того же Bookmate, Litres, Eboox или Goodreads. Также появилось множество удобных электронных книг, они легкие, удобные и их всегда можно закинутьв сумку.

Читайте детям или вместе с детьми

Конечно при условии, что у вас есть племянники или младшие сестры-братья. Таким образом вы сможете навязать полезную привычку ребенку и себе. Скорость чтения заметно снизится, но зато сможете повысить навык выразительного чтения.

Соберите списки литературы знаменитых людей

Многие говорят, что такие списки - моветон. Но для многих это полезная мотивация. Особенно если не знаете с чего начать. Например Бродский однажды на скорую руку составил список книг "Просто чтобы с вами было о чем разговаривать". Можно начать с него:

-"Бхагавадгита"

-"Махабхарата"

-"Гильгамеш"

-Ветхий Завет

-Гомер. "Илиада", "Одиссея"

-Геродот. "История"

-Софокл. Пьесы

-Эсхил. Пьесы

-Еврипид. Пьесы "Ипполит", "Вакханки", "Электра", "Финикиянки"

-Фукидид. "История Пелопоннесской войны"

-Платон. "Диалоги"

-Аристотель. "Поэтика", "Физика", "Этика", "О душе"

-Александрийская поэзия

-Лукреций. "О природе вещей"

-Плутарх. "Жизнеописания"

-Вергилий. "Энеида", "Буколики", "Георгики"

-Тацит. "Анналы"

-Овидий. "Метаморфозы", "Героиды", "Наука любви"

-Новый Завет

-Светоний. "Жизнеописания двенадцати цезарей"

-Марк Аврелий

-Катулл

-Гораций

-Эпиктет

-Аристофан

-Элиан. "Пестрые истории", "О природе животных"

-Аполлодор. "Аргонавтика"

-Пселл. "Жизнеописание правителей Византии"

-Гиббон. "История упадка и разрушения Римской империи"

-Плотин. "Эннеады"

-Евсевий. "Церковная история"

-Боэций. "Об утешении философией"

-Плиний Младший. "Письма"

-Византийские стихотворные романы

-Гераклит. "Фрагменты"

-Августин. "Исповедь"

-Фома Аквинский. "Summa Theolo qica"

-Св. Франциск. "Цветочки"

-Никколо Макиавелли. "Государь"

-Данте. "Божественная комедия"

-Франко Сакети. Новеллы

-Исландские саги

-Шекспир. "Антоний и Клеопатра", "Гамлет", "Макбет", "Генрих V"

-Рабле

-Бэкон

-Мартин Лютер

-Кальвин

-Монтень. "Опыты"

-Сервантес. "Дон Кихот"

-Декарт

-"Песнь о Роланде"

-"Беовульф"

-Бенвенуто Челлини

-Генри Адамс. "Воспитание Генри Адамса"

-Гоббс. "Левиафан"

-Паскаль. "Мысли"

-Мильтон. "Потерянный рай"

-Джон Донн, Эндрю Марвелл, Джордж Херберт, Ричард Крошоу

-Спиноза. "Трактаты"

-Стендаль. "Пармская обитель", "Красное и черное", "Жизнь Анри Брюлара"

-Свифт. "Путешествие Гулливера"

-Лоренс Стерн. "Тристрам Шэнди"

-Шодерло де Лакло. "Опасные связи"

-Монтескье. "Персидские письма"

-Локк. "Второй трактат о правительстве"

-Адам Смит. "Благосостояние наций"

-Лейбниц

-Юм

-Тексты федералистов

-Кант. "Критика чистого разума"

-Кьеркегор. "Страх и трепет", "Или-или", "Философские фрагменты"

-Достоевский. "Записки из подполья", "Бесы"

-Гете. "Фауст", "Итальянское путешествие"

-Токвиль. "О демократии в Америке"

-Де Кюстин. "Путешествие наших дней (Империя царя)"

-Эрик Ауэрбах. "Мимезис"

-Прескотт. "Завоевание Мексики"

-Октавио Пас. "Лабиринты одиночества"

-Карл Поппер. "Логика научного открытия", "Открытое общество и его враги"

-Элиас Канетти. "Толпа и власть"