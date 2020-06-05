Искусство продавать: книги об арт-дилинге

Арт-дилинг - сложно регулируемая, не всегда понятная среда, где крутятся миллионы, разбиваются сердца и происходят события, которые потом обсуждает весь мир. Мы решили поподробнее изучить этот вопрос с помощью книг, которые рассказывают о буднях коллекционеров, торговцев и аукционов.

“Семь дней в искусстве” Сара Торнтон

Британский журналист и социолог Сара Торнтон написала эту книгу почти десять лет назад, но во многих аспектах она до сих пор актуальна, и более того, революционна. В своей работе Сара собрала интервью со многими успешными и яркими деятелями искусства, среди которых не только художники, но и владельцы галерей, критики, коллекционеры и другие влиятельные представители этого рынка. Важно, что автор предлагает читателям подробнее почувствовать не праздную атмосферу праздника, которым кажется мир искусства, а скорее его "кухню", неприглядную сторону. Эта книга будет полезна самим художникам, особенно тем, кто не имеет агента, но хочет разобраться, как не только создать очередное произведение, но и сделать его великим.

“Завтрак у Sotheby's” Филипп Хук

"Завтрак у Sotheby's" Филипа Хука — остроумное исследование коммерческой стоимости искусства. В центре внимания известного английского искусствоведа и сотрудника знаменитых аукционных домов — секрет популярности отдельных художников и творческих направлений, отношения художников и моделей, истории нашумевших похищений и подделок. Сколько стоит? Почему произведение становится "иконой"? Кто из художников сумел создать собственный бренд? Можно ли уберечься от подделок? Обо всем этом этом Хук рассказывает захватывающе и без претензии на интеллектуальность - очевидно, что автор любит искусство, но также прекрасно понимает, всю его коммерческую сторону.

“Воспоминания торговцев картинами” Амбруаз Воллар, Поль Дюран Рюэль

Это сегодня имя Лари Гагосяна известно каждому, а об аукционах слышал даже ребенок. Но как все начиналось? Пожалуй, если говорить об отцах торговли искусством, можно назвать имена двух человек - Амбруаза Воллара и Поля Дюрана Рюэля. Поль Дюран-Рюэль первым стал скупать, рекламировать и продавать работы импрессионистов, а Амбруаз Воллар стал первым прославившимся маршаном и арт-дилером. Этих людей, очень разных, объединяют их главные профессиональные качества: преданность искусству и деловое чутье, способность рисковать, что позволило им обоим оказать влияние на развитие искусства и сделать состояние на покупках и продажах "нового искусства", когда это только начинало превращаться в масштабный международный бизнес. В книге "Воспоминания торговцев картинами" собраны их воспоминания в виде дневников.

“На пике века. Исповедь одержимой искусством” Пегги Гуггенхайм

Именно эта книга легла в основу замечательной документальной картины о жизни великой Пегги Гуггенхайм, о которой мы рассказывали здесь. Строго говоря, Пегги никогда не была дилером - она была коллекционером, галеристкой и просто человеком, который до безумия любил искусство и буквально чувствовал его сердцем. Эта книга - захватывающая история, которая читается как приключенческий роман и охватывает уникальный период в истории искусства, где арт-дилинг играет одну из главных ролей.

“Как продать за 12 миллионов чучело акулы” Дональд Томпсон

Дональд Томпсон - экономист, который пытается понять переменчивую и порой абсолютно непонятную систему работы рынка современного искусства. Почему именно современного? В отличие от рынка классических работ, где есть более менее зафиксированные правила и где рост цен можно предугадать, рынок совриска известен своей волатильностью и непредсказуемостью. Например, кто бы мог подумать, что за чучело акулы в огромном аквариуме весом две тонны кто-нибудь сможет заплатить 12 миллионов долларов? Как оказалось, может. Но, судя по выводам автора, рассчитывать на такой успех могут далеко не все.

“Продано! Искусство и деньги” Пирошка Досси

Пирошка Досси - книжный критик из Германии (Мюнхен), жена знаменитого немецкого художника Уго Досси. На момент написания своего бестселлера "Продано! Искусство и деньги" работала арт-консультантом, ранее изучала право и историю искусств. Все это позволило автору профессионально проанализировать "феномен торговли “вечными ценностями", суть этих самых "вечных ценностей”, а также те изменения, которые происходят с арт-рынком в свете технического и социального прогресса. Больше всего исследовательницу интересовал вопрос - почему люди покупают по факту бесполезные арт-объекты за баснословные деньги? Что движет такими поступками? Стоит ли за этим что-то помимо статуса? На эти и другие вопросы Досси отвечает в своей книге.