Книжная полка: Харари о будущем, греческие мифы в пересказе Фрая и почему брак и чувства несовместимы

Осень в литературном мире, как и в кинематографе, – время больших премьер. Вот-вот издательские дома обрушат на нас новинки, с которыми мы переживем дожди, холод и тоскливое настроение. Но и последние, тягучие дни августа можно провести в компании книг. На выбор – новый роман Юваля Ноя Харари, очередной гид по современному искусству, греческие мифы в пересказе любимого всеми британца Стивена Фрая и совместная работа психолога и комедийной писательницы о том, как выбирать партнера. Спойлер: о чувствах лучше забыть.

Юваль Ной Харари "Краткая история будущего"

Самый ожидаемый нон-фикшн конца лета – начала осени от израильского историка Юваля Ноя Харари, автора сенсационной литературной работы Sapiens. В предыдущей книге Харари подвел итог истории человечества как социального вида. Теперь пришло время темы еще более животрепещущей – нашего будущего. Какие изменения ждут человечество? Что станет для него важным после победы над голодом и эпидемиями? Что будут делать люди, вытесненные компьютерами с рынка труда? На все эти и другие важные вопросы Харари отвечает просто и понятно.

Сара Беннет, Майкл Беннет "Забей на любовь! Руководство по рациональному выбору партнера"

Психолог Майкл Беннет и его дочь, комедийная писательница Сара, написали книгу, в которой любовь рассматривается с рациональной точки зрения, с критикой романтического периода и объяснениями того, почему чувства – не главное. Брак оба считают одним из самых рискованных предприятий нашей жизни, поэтому он требует от задумавшихся о нем расчетливости, серьезной аналитики и оценки рисков.

Зэди Смит "О красоте"

В романе "О красоте" речь идет о двух университетских преподавателях, которые длительное время враждуют друг с другом. В семье одного – много говорят о политике, об экономике и деньгах. Презирают равенство и мультикультурализм, что исповедуют в другой семье – демократов, члены которой критикуют богатство и политику. Это противостояние и приводит ко многим трагикомическим событиям.

Стивен Фрай "Греческие мифы в пересказе"

В прошлом году литературный мир откровенно наслаждался рассказами о Шерлоке Холмсе, начитанными Стивеном Фраем. В этом году британский писатель взялся за популярные греческие мифы, которые пересказал в отдельной книге. Фрай не пытается по-своему истолковывать мифы, он их действительно просто пересказывает. Но делает это в свойственной ему, как фантастическому рассказчику, манере – невероятно захватывающе и интересно.

Кен Ан и Джессика Черази "Кто боится современного искусства?"

Еще одна попытка приобщить и заинтересовать массового читателя современным искусством. Два куратора – Кен Ан и Джессика Черази – составили гид по миру современного искусства. Самые заметные произведения искусства, имена художников, тенденции и даже то, чем на самом деле занимаются кураторы, – все организовано в виде краткой и понятной алфавитной энциклопедии.