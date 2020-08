Что почитать о здоровье разума и тела?

Сегодня вновь делимся подборкой научно-популярных книг, которые помогут лучше понять процессы, происходящие в нашем организме, и ответить на вопросы "как" и "почему" о дыхании, питании, мышлении и поведении.

"Дыхание: новая наука потерянного искусства" Джеймс Нестор

Это новая книга журналиста Джеймса Нестора, которая незамедлительно стала бестселлером The New York Times. Книга – результат десятилетнего расследования, проведенного на основе медицинских публикаций о процессе дыхания. Хотя человечеству свойственно дышать от природы, современный человек делает это неправильно. Джеймс раскрывает секреты дыхательных практик и того, как они положительно влияют на вес, сон, иммунную систему, циркуляцию крови и настроение. Также автор рассматривает такие проблемы, как астма, аллергия, храп, аутоиммунные заболевания, и их ассоциирование с процессом дыхания. Книга ещё не переведена на русский язык. Оригинальное название – Breath: The New Science of a Lost Art.

"Почему мы едим (так много): Новая наука об аппетите" Эндрю Дженкинсон

Бариатрический хирург (занимающийся лечением ожирения) Эндрю Дженкинсон понятным языком описывает процесс долгосрочного похудения и разоблачает мифы о диетах. Основываясь на конкретных примерах из своей практики и новых открытиях о метаболизме, автор объясняет реальные механизмы аппетита, особенности нутрициологии и физиологии человека. Эта книга также ещё не переведена на русский язык. Оригинальное название – Why We Eat (Too Much): The New Science of Appetite.

"Интроверты. Как использовать особенности своего характера" Сьюзан Кейн

Хотя сейчас практически каждый знаком с понятиями интровертизма и экстравертизма, на момент выпуска книги этой теме уделялось намного меньше внимания. Автор книги Сьюзан Кейн углубленно изучила особенности характера интровертов и их роль в обществе. Её текст понравится всем, кто когда-либо чувствовал свою "непринадлежность" к более социально ориентированным и "громким" людям, поможет начать обращать эти свои качества себе на пользу. Книга также будет полезна для тех, кто хочет лучше понять своих близких-интровертов.

"Думай медленно... решай быстро" Даниель Канеман

Эта книга уже сейчас считается современной классикой нон-фикшн, её написал лауреат Нобелевской премии и известный психолог Даниель Канеман. Он разбирает влияние самоуверенности на корпоративные стратегии, трудность прогнозирования наших эмоций, которые мы испытаем в будущем, эффекты искажения восприятия и многое другое. Для анализа мышления он разделил его процесс на две системы: быстрое, интуитивное, эмоциональное мышление и медленное, логическое мышление. Автор объясняет, как эти два образа мышления формируют наши решения и суждения, и как человек может извлечь пользу из этого.

"Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки" Роберт Сапольски

Нейроэндокринолог Роберт Сапольски отвечает на вопрос "Почему мы делаем то, что мы делаем?" с точки зрения нейробиологии, психологии, социологии и приматологии. Автор исследует поведение человека в ретроспективе человеческой эволюции и культуры, а также рассматривает множество факторов, влияющих на наше поведение в различных ситуациях.