Зимнее чтение: Лучшие книги 2017 года

Несмотря на то, что праздники закончились, январь - тот месяц, который хочется провести дома, лежа на диване. Идеально, если спутником в ничегонеделании станет хорошая книга. Пока есть свободное время и вы вновь не завалены работой, наверстывайте упущенное - читайте. В нашей подборке - лучшие книги 2017 года.

"Уникальный экземпляр. Истории о том о сем" – Том Хэнкс

Как оказалось, двухкратный обладатель премии "Оскар", актер и просто отличный парень Том Хэнкс еще и талантливый писатель. В этом году на русском языке была опубликована его первая книга – "Уникальный экземпляр. Истории о том о сем", сборник из семнадцати рассказов, который Хэнкс писал на протяжении двух лет во время съемок, перелетов и пресс-туров. Каждый рассказ посвящен отдельным героям. О том, что книга действительно заслуживает внимания, говорит рецензия Стивена Фрая. "Мистер Хэнкс – настоящий писатель с большой буквы "П". Некоторые рассказы заставят вас хохотать, другие – растрогают до слез", – написал британский драматург.

"Не жизнь, а сказка" – Алена Долецкая

Новое произведение кардинально отличается от предыдущих ее работ – гастрономических книг. В книге Алена Долецкая делится воспоминаниями о героях светской Москвы, политиках, деятелях искусства и близких друзьях. Впервые она раскрывает истории из закулисья Vogue и Interview – как зажглась звезда Натальи Водяновой и чего стоит дружба Леонардо ДиКаприо и Наоми Кэмпбелл. Откровенные истории из жизни одной из самых влиятельных персон русского глянца впервые печатаются для широкого читателя.

"Девочки" – Эмма Клайн

Дебютный роман 28-летней писательницы стал одним из самых громких литературных событий года. В "Девочках" Клайн исследует историю серийного убийцы Чарльза Мэнсона, ответственного за создание секты-коммуны "Семья". Конец 1960-х годов, расцвет культуры хиппи и миротворческого движения, а также первое лето любви – лето 1967 года, когда тысячи хиппи со всех уголков страны собрались в Сан-Франциско, чтобы вместе отпраздновать торжество политической, музыкальной и сексуальной свободы.

"Открой глаза" – Джулиан Барнс

Джулиан Барнс – лауреат Букеровской премии и один из последних в мире энциклопедистов. Она обладает широчайшим кругозором, но ключевая сфера ее интереса – это искусство. Сборник эссе "Открой глаза" Барнс посвятила художникам XIX–XX веков – их жизни, чувствам, историям, после которых родились великие полотна. Критики в один голос уверяют, что рассказы Барнс смогут влюбить в живопись любого, даже самого далекого от искусства человека.

"Оттенки русского. Очерки отечественного кино" – Антон Долин

"Аритмия", "Нелюбовь", "Матильда" – в этом году о российском кино говорили много. Не только в кинематографическом плане, но как о культурном феномене, способном, например, разделить страну напополам. Один из самых влиятельных российских кинокритиков Антон Долин собрал свои наблюдения за российской индустрией кино за последние годы в одной книге. В ней он рассуждает, как и в какую сторону меняется кинематограф вместе с социальными, экономическими и политическими изменениями. Помимо эссе туда вошли и интервью с Никитой Михалковым, Алексеем Германом-младшим и многими другими.

"Происхождение" – Дэн Браун

После очевидно неудачного романа "Инферно" критики и читатели похоронили Дэна Брауна. Видимо, четыре года тишины отрезвляюще подействовали на писателя, и в этом году он выпускает новый детектив – "Происхождение", в котором профессор Роберт Лэнгдон в очередной раз спасает мир. По словам критика Галины Юзефович, "Происхождение" – шаг назад в хорошем смысле, и новая книга больше напоминает "Код да Винчи". "Умение нащупать важную и резонансную тему – такую, которая была бы у всех на слуху, но при этом еще не навязла на зубах, всегда была главной суперспособностью Дэна Брауна", – говорит литературный критик. В этот раз события книги связаны не только с историей, но и с искусственным интеллектом и высокими технологиями – словом, всем тем, что сегодня беспокоит каждого думающего прогрессивного жителя планеты.

"Жажда" – Ю Несбё

Еще один крепкий, хорошо скроенный по всем правилам жанра детектив, на который стоит потратить пару зимних вечеров. Главный герой – уже полюбившийся фанатам норвежского литератора инспектор Харри Холе, депрессивный невротик и алкоголик со стажем. В новой книге он выходит из привычного амплуа, а его личная жизнь понемногу налаживается. Холе счастливо женат, уволился из полиции и теперь работает преподавателем в полицейской академии. Но зло, с которым он боролся на протяжении стольких лет и которое уже стало его частью, не отпускает просто так. Гнетущая мрачная атмосфера Осло, сложный, но идеально выверенный сюжет и блестяще прописанные образы – Ю Несбё оправдывает свое звание скандинавского короля детективов.

Iphuck 10 – Виктор Пелевин

"Лучший роман Виктора Пелевина за 10 лет", – так, без лишней скромности литературные критики описывают новое прозведение автора "Generation "П". В центре сюжета – искусственный интеллект Порфирий Петрович, который должен расследовать уголовные дела, а после на их основе писать детективные романы. Пока в уголовном мире затишье, Порфирия Петровича сдают в аренду искусствоведу и арт-критику Марухе Чо. Марухе, как водится, он нужен не запросто так -высокотехнологичная машина станет ее орудием в проворачивании сложных махинаций на арт-рынке. При наличии всех основ детективного сюжета Пелевин в последний момент отказывается от слаженного экшна в повествовании. Больше философских отступлений, которые изредка перемежаются событийными моментами, размышления на тему взаимодействия искусственного интеллекта с человеческим, гендера, сексуальности, будущего, современного искусства – новый текст Пелевина больше напоминает откровенные записи из его дневника.

"В тихом омуте" – Пола Хокинс

Автор "Девушки в поезде" Пола Хокинс поступает мудро – вместо того, чтобы писать новую книгу по кальке бестселлера, она уходит в другой жанр повествования. С "Девушкой..." новый роман роднит только стилистика детектива. В центре сюжета – маленькая деревенька и тихая заводь на ее территории, где много десятилетий погибают молодые женщины. Хокинс – одна из немногих, кому удается совмещать экшн с отстраненными, почти философскими вставками. Крепкий сюжет без провисаний имеет сильный феминистический подтекст, но удивительным образом легко считывается. Некоторые жалуются на неудачный ритм повествования, который постоянно меняется, но дочитать книгу до конца получается буквально на одном дыхании.