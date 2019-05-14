Читаем в мае: смелое феминистское эссе, книги о любви, антропологии и Англии

"Кинг-Конг теория" – Виржини Депант

Откровенные, смелые и совсем не политкорректные эссе собраны в книге "Кинг-Конг теория" писательницы и феминистки Виржини Депант. В юности она пережила изнасилование, позже – работала проституткой и снималась в кино, которое запретили во Франции. Автор довольно агрессивно и местами слишком категорично пишет о феминизме, проституции, мужчинах и женщинах (достаётся и тем, и другим), не церемонясь критикует буржуазную мораль и современное общество.

"Потому что идеал белой женщины – соблазнительной, но не шлюхи, удачно вышедшей замуж, но не растворившейся в своём муже, работающей, но не слишком успешно, дабы не задавить своего благоверного, худенькой, но не помешанной на диетах, той, над которой не властно время, но чьё лицо при этом не изуродовано пластической хирургией, познавшей радость материнства, но не погрязшей в подгузниках и домашних заданиях, прекрасной хозяйки, но не традиционной горничной, образованной, но менее, чем муж, – эту счастливую белую женщину, которую нам вечно суют под нос и на которую, хоть убейся, но надо непременно походить, помимо того, что она, эта женщина, бесконечно заморачивается из-за какой-то херни – так или иначе, я её никогда и нигде не встречала. Я вообще подозреваю, что её не существует".

"Пой, даже если не знаешь слов" – Бьянка Мараис

История 9-летней Робин из благополучной белой семьи и чернокожей Бьюти, матери 3-х детей. Их судьбы не могли пересечься, если бы не восстание школьников, вышедших на улицы с протестами. Так Робин с Бьюти оказываются в одном доме и перестают смотреть друг на друга стереотипно. За этим переходом от страха к доверию наблюдать крайне увлекательно.

"Теперь-то я знаю, до каких размеров может раздуться любовь, и какую великую боль она причиняет, когда ей некуда излиться. Словно грудное молоко, она должна иметь выход; она может питать, только если изливается. Разве имеет значение то, что эта девочка – не моя? Разве имеет значение, что она белая? Разве имеет значение, что её язык не может охватить звуков моей речи, если мои руки могут обхватить её? Нет, это ничего не значит".

"Срединная Англия" – Джонатан Коу

Всем поклонникам Англии стоит открыть новую книгу романиста Джонатана Кноу. Он – патриот и страну свою любит невероятно, но не приукрашивает её достоинств. На страницах книги – его очень честный взгляд на общественный ландшафт нашего времени, человеколюбивое наблюдение за жизнью в 2010-е, ностальгия, непременная ирония, но это всего лишь фон. Главная тема книги – брексит. Как он раскалывает общество и разрушает семьи, как мнимое единство растворяется в воздухе. Как люди за всё, затеянное политиками, проклинают их, но поделать уже ничего не могут.

"Видите, вот это я и люблю в англичанах. Все думают, что вы надёжный, консервативный народ. Но вы вечно нарушаете правила. Если это позволяет добыть то, что вам нужно, вы с радостью нарушаете правила".

"Эйфория" – Лили Кинг

Действие книги разворачивается в 1930-е годы ("золотой век" антропологии). Три антрополога, двое из которых – супруги, отправляются в Папуа, где хотят создать новую науку. Во время работы втроём их "накрывает" исследовательский угар, который однажды сменяется угаром любовным. Втроём они будут затянуты в странные отношения, в которых перемешались любовь, ревность, конкуренция, честолюбие, зависть.

"Мы не отдаём себе отчёта, насколько язык препятствует коммуникации, пока не лишаемся его; насколько он мешает, перекрывая собой всё остальное. То остальное, на которое вы вынуждены обращать больше внимания, если не понимаете слов. Когда приходит понимание языка, многое утрачивается. Отныне вы полагаетесь на слова, а слова далеко не всегда надёжная основа".

"Личное дело. Рассказы" – Джозеф Конрад

Это сборник рассказов классика британской литературы Джозефа Конрада. Всего их в книге восемь, все они публикуются на русском языке впервые. О чём они? О морских приключениях и экзотических странах, о столкновении интересов в буржуазном обществе и о революционных движениях начала XX века, о судьбе родной для писателя Польши, о проблемах этического выбора, и в то же время "Личное дело" – единственная автобиография Конрада. Идеальное чтиво на выходных.