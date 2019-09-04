Читаем в сентябре: книги о сексуальной свободе, диете для мозга и семейных тайнах

Сентябрь не разочаровывает - первый месяц осени богат на книжные новинки. Готовы ли вы взяться за объемный роман с легендами и запутанной семейной историей или желаете прочитать что-то сказочное и легкое за один вечер - мы отобрали для вас семь новинок в разных жанрах.

"Семь сестер" Люсинда Райли

Роман рассказывает историю шести удочеренных сестер. У них много вопросов: почему их назвали в честь звезд созвездия Плеяд, что произошло с их настоящими родителями и почему они были разлучены с седьмой, самой младшей сестрой. Ответы на эти вопросы начанает искать старшая сестра Майа. Поиск приводит ее в родной дом в Швейцарии, где она находит старинную армиллярную сферу, на которой выгривированы имена, даты рождения и координаты местонахождения каждой из сестер. Но самое важное: рядом с каждым именем отец оставил свое послание.

"Я - твой должник" Софи Кинселла

Новый роман от автора мирового бестселлера "Шопоголик". Главная героиня Фикси считает себя полной неудачницей: ее первый бизнес провалился, личная жизнь идет вкривь и вкось, брат и сестра отказываются с ней разговаривать. По традиции романов, лини неудач и разочарований сменяется непредсказуемой любовной историей в жизни Фикси. По воле случая она спасает ноутбук молодого человек от протекающего потолка, и это начинает череду событий, которые изменят жизнь девушки, заставят посмотреть своим страхам в глаза и понять, чего ей так не хватало в жизни.

"Город женщин" Элизабет Гилберт

Элизабет Гилберт утверждает, что в нынешней художественной литературе не хватает историй о сексуально свободных, раскрепощенных женщинах. Автор "Ешь, молись, люби" решила исправить это упущение в новом романе. История повествуется от лица уже взрослой героини. Где-то с сожалением, где-то с радостью она оглядывается на прошлое и вспоминает свой жизненный путь. Главное действие происходит в Нью-Йорке, в 40-е годы, во время Второй Мировой войны. Ее 19-летняя героиня переезжает в мегаполис и знакомится с богемой города - так начинается жизнь, полная свободы.

"Все хреново. Книга о надежде" Марк Мэнсон

Что делать, если материальный прогресс и благополучие по всем статистическим показателям не делает нас счастливыми, а наоборот, заставляет тревожиться еще сильнее? Автор бестселлера "Тонкое искусство пофигизма" не изменяет своему хладнокровному стилю. Первое, что он делает в новой книге - заставляет взглянуть правде в глаза. Он советует прекратить надеяться на будущее и принять жизнь такой, какая она есть сейчас. При написании руководства Марк Мэнсон опирается на мудрость Ницше, Канта, Платона, Тома Уэйтса и новейшие психологические исследования.

"Вообразить будущее. Креативный подход к изменениям в бизнесе" Бет Комсток

Переходный период для бизнеса - один из самых сложных для любой компании, но такой опыт неизбежен для любых развивающихся организаий. Как управлять компанией так, чтобы пройти этот путь максимально гладко, рассказывает бывший руководитель отдела маркетинга и инноваций General Electric. Эта книга уже вошла в список лучших бизнес-книг 2018 года по версии журнала Wired UK, а сама Бет Комсток - в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes в 2015 и 2016 годов. Для того, чтобы правильно управлять бизнесом во время перемен, Комсток советует точно определиться с финальной целью и продолжать мотивировать людей, даже когда кажется, что крах рядом.

"Digital @ Scale. Настольная книга по цифровизации бизнеса" Юрген Мефферт и Александр Сухаревский

Книга от партнеров офисов McKinsey Юргена Меффета и Александра Сухаревского рассказывает о том, как эффективно цифровизировать свой бизнес. Авторы консультируют ведущие мировые компании в области телекоммуникаций, высоких технологий и медиа, их специализация - цифровые преобразования, ИИ и построение диджитал-бизнеса. В книге подчеркивается, что даже состоявшимся компаниям конкуренцию могут составить молодые диджитал-игроки. Даже титанам бизнеса необходимо переосмыслить свою стратегию, если та основана исключительно на оффлайн операциях. В книге описывается опыт международных и российских компаний, которые прошли через изменения в монетизации услуг, производственном контроле и многом другом.

"Еда и мозг. Кулинарная книга" Кристин Лоберг и Дэвид Перлмуттер

Питание напрямую влияет на мозговую деятельность. Переизбыток углеводов и сахара негативно сказываются на состоянии и работоспособности мозга, не только в момент скачка сахара в крови, но и в дальнейшем, имея накопительный эффект. Дэвид Перлмуттер - со-автор книги и член Американской коллегии питания, невролог первой категории поделился в книге рецептами блюд со всего мира, которые помогут поддерживать здоровье мозга. Эти блюда содержат низкое количество углеводов и высокое количество жиров. Даже если вы не держите диет и не верите в них, советуем разнообразить рацион этой осенью новыми кулинарными хкспериментами и модифицированными классическими рецептами. Снэки, главные блюда и завтраки - в этой книге есть все.