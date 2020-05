Несмотря на сложности, с которыми столкнулась издательская индустрия из-за пандемии, сейчас на прилавках интернет-магазинов можно найти немало интересного. Поэтому для тех, кто в поисках интересной литературы или просто устал быть все время в соцсетях, мы отобрали шесть книжных новинок, которые помогут не просто отвлечься и скоротать время на карантине, но и узнать больше о современном обществе через сборник эссе журналистки, увидеть Нью-Йорк глазами членов культовой рэп-группы Wu-Tang Clan, научиться наводить порядок в цифровом пространстве и многое другое.

“Заветы” Маргарет Этвуд

Долгожданное продолжение “Рассказа служанки”, который оставил у поклонников творчества канадской писательницы немало вопросов. В этой книге Маргарет Этвуд ответила на все. Что случилось с главной героиней первой книги? Каково внутреннее строение правительства Галаада? В этот раз действие происходит пятнадцать лет спустя событий, описанных в первой книге. Главными героями этой книги становятся три женщины, одна из них уже известная читателям тетя Лидия. Через истории этих женщин наконец-то станет возможным узнать больше об организации республики Галаад, что ведет к постепенному ослаблению правительства изнутри и стоит ли надеяться на лучшее.

“Станция на пути туда, где лучше” Бенджамин Вуд

Психологическая проза о герое Дэниеле, который пытается излечить свою детскую травму двадцатилетней давности. Дэниелу уже больше тридцати лет, но он никак не может забыть трагедию случившуюся с ним в двенадцатилетним возрасте во время поездки с отцом. Герой книги решается разобраться со своим прошлым, чтобы найти успокоение и отпустить события, которые наложили осадок на всю его жизнь. Но возможно ли полностью разобраться с прошлым и сможет ли Дэниэл все же принять ужас, случившийся с ним в детстве?

“Кривое зеркало” Джиа Толентино

Джиа Толентино – американская журналистка, часто пишущая для New Yorker, The New York Times и Pitchfork. Эта книга - сборник ее эссе о современной “цифровой” культуре, о том, как участие в реалити-шоу в подростковом периоде повлияло на жизнь журналистки и почему она рада, что это произошло до эры Instagram и мемов? Также Джиа поделилась мнением о двойных стандартах в популярной феминистической риторике, постоянном стремлении к совершенству и культе персоны в социальных сетях, который позволяет любому человеку без особых навыков построить успешную карьеру из ничего. В своих эссе писательница приводит интересные примеры работ современных философов, исследователей, культурологов и своих коллег.

“Wu-Tang Clan. Исповедь U-God” Ламонт Хокинс

U-God – сценическое имя Ламонта Хокинса одного их участников легендарной рэп-группы из Нью-Йорка Wu-Tang Clan. В этой книге U-God рассказывает о становлении группы в 80-е годы, о том, как формировалось их творчество, стиль и почему после приобретения популярности он и другие члены группы были вынуждены носить бронежилеты под футболками во время каждого выхода на улицу. Книга - это своеобразная исповедь Ламонта Хокинса, в ней он рассказывает не просто об истории культовой группы, но и об уроках, которые он получил в то время и своих ошибках.

“Студия Ghibli: творчество Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты” Колин Оделл, Мишель Ле Блан

Что стоит за такими шедеврами мультипликации, как “Унесенные призраками” и "Навсикая из Долины ветров"? Ответы на этот вопрос и анализ самых известных работ студии Ghibli можно найти в этой книге. Книга поведует также о том, как два ее главных режиссера Миядзаки и Такахата вдохновляются на создание своих фильмов, их рабочем процессе и японской мифологии, которая играет огромную роль в их творчестве. Это не биография режиссеров, хотя здесь можно найти немного информации о их ранней карьере. Книга скорее стала биографией самой студии, анализом рабочих процессов и самых ярких ее картин.

“Digital минимализм” Анастасия Рыжина

Анастасия Ряжина – российская Мария Кондо виртуального мира, в своей книге она делится знаниями и советами о том, как упорядочить и разобрать бесчисленные документы, картинки и файлы в ваших гаджетах, компьютерах и даже социальных сетях. Как понять что на самом деле важно и нужно оставить на рабочем столе? И как “генеральная уборка” в цифровом пространстве может помочь продуктивности?