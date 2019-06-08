Читаем в июне: новый Мураками, о послеродовой депрессии и о том, как интернет убивает науку

Нож – Ю Несбё

Очередной мрачный шведский детектив от Ю Несбё. "Нож" – 12-й по счету роман из захватывающей серии о детективе Харри Холе. В Осло совершено очередное жестокое убийство. Детектив на сей раз выступает в другой роли. Он – не следователь, а возглавляет список подозреваемых. На момент убийства у него есть алиби, но случайная находка заставляет Харри усомниться в нём. Он почти убежден в том, что виновен, и ведет собственное расследование. Повествование у Несбё немного затянуто, но сюжеты закручены так лихо, что оторваться от его книг сложно.

"Психология и религия, – заявлял он, – похожи в том, что в общем и целом дают людям ответы, которые они ищут. Там, во мгле, куда ещё не проник свет науки, у психологов и священников развязаны руки. И если бы все они придерживались только достоверных фактов, то мигом остались бы без работы".

Убийство Командора. Книга 1. Возникновение замысла – Харуки Мураками

В центре сюжета новой книги Мураками – художник-портретист из Токио, который расстался с женой. Переживания по поводу крушения брака он решает "вылечить" путешествием по Японии. Дорога приводит героя в одиноко стоящий дом в горах, где живет художник Томохико Амада. Герой уверен, что здесь он найдет ответы на все свои вопросы. А по мере развития сюжета ему также придётся разгадать загадку таинственного колокола, который звонит каждую ночь, познакомиться с миллионером из Белого дома, столкнуться с призраком бывшего жильца и окунуться в историю о нацистах.

"Я сам не могу понять: девять с лишним месяцев – для расставания это долго, или нет? Когда я потом оглядывался на то время, мне иногда казалось, что они тянулись вечно – или, наоборот, пролетели на удивление незаметно. День ото дня впечатление менялось. Жизнь моя, по сути, сложилась ровно, ладно и резонно. И лишь на эти девять месяцев она пришла в состояние необъяснимого полнейшего хаоса. Тот период стал для меня во всех смыслах исключительным и необычным".

Смерть экспертизы. Как интернет убивает научные знания – Том Николс

В своем эссе американский ученый и политолог Том Николс писал, что напуган тем, что мы, возможно, наблюдаем смерть экспертизы. Из-за поколения, взращённого Google и Wikipedia, удобренного блогосферой, исчезла разница между профессионалами и дилетантами, студентами и учителями, знающими и любопытствующими. А спустя какое-то время он написал на эту тему книгу-исследование современных тенденций в обществе, в которой призывает всех задуматься, почему так происходит, и к чему это может привести. Почему образованные, успешные люди верят небылицам из интернета? Почему мнения блогеров и интернет-селебрити по вопросам, в которых они не являются экспертами, ценятся обывателями выше, чем слова настоящих экспертов-специалистов, профессионалов и учёных? "Смерть экспертизы" стала лучшей книгой 2017 года на Amazon в категории нон-фикшн.

"Эксперты должны рассматривать любую проблему, от рака до ядерной войны, непредвзято и объективно. Их отстранённость от предмета позволяет вести открытое обсуждение и рассматривать альтернативы, и тем самым исключить любые эмоциональные искушения, включая страх, который ведёт к предвзятости".

Не просто устала. Как распознать и преодолеть послеродовую депрессию – Ксения Красильникова

По данным ВОЗ, с послеродовой депрессией сталкивается каждая шестая женщина. Но в обществе к заболеванию до сих пор относятся скептически и даже с пренебрежением. Ксения Красильникова, которая после родов серьёзно размышляла о самоубийстве, но вовремя прошла медикаментозную терапию и психотерапию, написала о болезни целую книгу. Катастрофически нужную, на самом деле. В своей книге автор рассказывает о том, каким может быть родительство, развенчивает миф о том, что материнство – самое большое счастье в жизни женщины и о том, как и с помощью кого следует лечить послеродовую депрессию.

"Каждый норовит ткнуть молодую мать в эту мантру о рожавших в поле бабах (которые умирали пачками, но только кто ж тех баб помнит), в каждой дискуссии об усталости находится умник, который считает своим долгом сообщить всем, что «послеродовых депрессий не существует, вы просто ленитесь и просто хотите поныть». Обесценивание, неуважение и хамство давно уже стали нормой в общении с молодыми матерями, которые смеют уставать и говорить об этом".

Набросок нового кота и другие несерьёзные вещи – Умберто Эко

Умберто Эко, итальянский писатель и ученый, скончался в 2016 году. Но новые книги с его текстами продолжают издаваться. Впервые на русском языке выходит сборник его эссе "Набросок нового кота и другие несерьёзные вещи", в котором собраны очерки писателя, опубликованные в итальянском журнале Il Verri ещё в начале 1960-х. Это были колонки на злобу дня, пародии на известные литературные произведения и другие истории.

"Вы, по всей вероятности, кот, и в этой ситуации за вами останется роль объекта. Не в ваших силах изменить ситуацию. Вы стремитесь к изменению ситуации, но оно может привести к вашему собственному изменению. А вы не можете изменить кота. Это ваш мир. А мир, о котором вы думаете, это мир людей, о котором вы не знаете ничего, так же как Они ничего не знают о вашем мире. Однако сама эта мысль кажется вам заманчивой".