Читаем в июне: книги о создании подкастов, феномене бредовой работы и доверии лжецам

Если вы планируете провести ещё немного времени дома и находитесь в поисках занимательной книги, то в нашей подборке вы найдете всё самое необходимое. Собрали для вас шесть книг разных жанров, к тому же в подборке – два мировых бестселлера, которые наконец-то перевели на русский язык.

“ Разговор с незнакомцем. Почему мы ошибаемся в людях и доверяем лжецам ” Малкольм Гладуэлл

В своей новой книге американский журналист исследует феномен доверия. На реальных примерах из мировой истории Гладуэлл рассказывает, как общество продолжает основывать законы, судебные системы во всём мире на человечности и презумпции невиновности, и как все это в свою очередь ведет к непоправимым ошибкам и несправедливости. В чём именно проблема, и возможно ли не попадать в эту ловушку?

“Пошумим. Как делать хитовые подкасты” Эрик Нюзум

Сегодня подкасты – один из самых популярных форматов медиа, почти каждый день создаются новые шоу на самые разные темы: от политики до детских сказок на ночь. Ещё в начале года в интернете насчитывалось более 30 миллионов эпизодов, но далеко не все набирают ожидаемую популярность. Автор этой книги – профессиональный создатель подкастов, работавший на NPR, Audible, а сейчас возглавляющий собственную компанию Magnificent Noise, в которой создают проекты для Gimlet и The New York Times. В книге Эрик поделился секретами создания "хитового" подкаста, рассказал о своём опыте и правилах, которых он придерживается в работе. Книга подойдет для тех, кто хочет начать свой подкаст и делать это не хуже профессионалов.

“Нормальные люди” Салли Руни

Эта книга стала бестселлером ещё в 2018 году, а недавняя её экранизация на ВВС получила множество положительных отзывов, однако перевод на русский язык вышел только в мае. В книге рассказывается история двух совершенно разных одноклассников: Коннелла – звезды школы и Марианны – замкнутой девочки. Никто и не ожидал, что между подростками вспыхнут чувства. В итоге подростки сближаются и навсегда меняют жизни друг друга.

“Прощайте, вещи! Новый японский минимализм” Фумио Сасаки

Ещё одна книга о силе минимализма. Фумио Сасаки – сегодня самый знаменитый минималист Японии, а его книга – мировой бестселлер. До того, как Фумио решил попробовать образ жизни минималиста, японец был жертвой консьюмеризма и, по его словам, покупал вещи в надежде, что приобретение как-то обогатит его жизнь. Решение своей проблемы он нашел в обратном – в минимализме. В книге мужчина делится практическими советами для начинающих минималистов, советами по трансформации жилого пространства и рассказывает о том, как наведение порядка может помочь человеку обрести счастье и свободу.

“Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда” Дэвид Гребер

Дэвид Гребер – американский антрополог, профессор Лондонской школы экономики. Эта книга – продолжение его сенсационного эссе “О феномене бредовых работ”, которое вышло ещё в 2013 году. В книге Гребер делится результатами своего исследования, рассуждениями на тему работы и связанных с ней табу. Почему многие ненавидят свою работу и всё равно молчат об этом? Почему так много людей продолжают работать на позициях, которые не вносят ни малейшего вклада в процветание общества и ни чем не улучшают жизнь работающего? По мнению антрополога, некоторые профессии полностью бесполезны – например, PR-, HR-менеджеры и даже корпоративные юристы. Более того, Гребер считает, что профессии, не имеющие никакого смысла, есть в каждой сфере. Профессор объяснил, что за этим стоит, и как быть, если вы осознали, что ваш труд бесполезен?

“Рождение таблетки. Как четверо энтузиастов переоткрыли секс и совершили революцию” Джонатан Эйг

История об одном из самых главных открытий прошлого века и группе активистов, которые за него боролись. Энтузиасты помогли разрушить миф об идеальной американской семье 50-х и популяризировать движение за регулирование рождаемости. Главные герои – команда из четырех человек: активистка, ученый, врач и богатая наследница. Книга о том, как совместными усилиями эти люди содействовали созданию первого орального контрацептива, который дал женщинам право выбора и контроля над своей жизнью.