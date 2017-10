Что объединяет Северную Корею, штаны для йоги и оргии Яёи Кусамы? Четыре книги октября

Items: Is Fahion Modern

The Items: Is Fashion Modern? – это книга-каталог, приуроченная к одноименной выставке кураторов Паолы Антонелли и Мишель Миллар Фишер, которая сейчас проходит в нью-йоркском MoMA. Событие эпохальное, хотя бы потому, что последнюю выставку, посвященную моде, музей современного искусства проводил 70 лет назад. Прямым вдохновением для нее стала экспозиция 1944 года Are Clothes Modern? С тех пор многое изменилось, появились сланцы, очки-авиаторы, фрак YSL, джинсы, хиджаб, штаны для йоги или для беременных, и много разной одежды, которая, так или иначе, повлияла на мир. Об этом и выставка. 111 вещей в музее и книге, больше похожей на энциклопедию. Архивные изображения, иллюстрации и фотографии, исследование влияния этих вещей на культуру, экономика и политика мира через призму того, что мы носили в XX веке и носим сейчас.

Made in North Korea

Совершенно уникальное издание о Северной Корее, вернее – о ее графическом дизайне. Книга Николаса Боннера наполнена эксклюзивными материалами, которые он кропотливо собирал и исследовал не 10, и даже не 20 лет. Он переехал в Пекин в 1993 году и занялся организацией туристических туров в Пхеньян. Его первое знакомство с Северной Кореей случилось в 90-х.

"Меня поразил дизайн их продуктов. Я покупал конфеты и хранил у себя обертки, в итоге у меня набралось две коробки того, что люди называют барахлом".

Это не глубокий анализ, а скорее знакомство с видением дизайна бытовых вещей: открыток, марок, билетов на самолет, этикеток пива и пропагандистских листовок. Боннер пришел к выводу, и вы с ним согласитесь, что понимание дизайна в этой закрытой стране отличается практичностью: он прямолинеен и даже прост. Развитие графики движется медленно, но отсутствие заграничного влияния вынуждает художников мыслить вне своих рамок.

Yayoi Kusama

Новая книга от издательства Phaidon посвящена японской художнице, перформансистке, скульптору и режиссеру Яёи Кусама. Это дополненное и пересмотренное переиздание монографии 2000 года. Кусама – популярный художник второй половины XX века наряду с Энди Уорхолом, но временами она была намного популярнее его. В разное время она затрагивала вопросы самоопределения, сексуальности, самоуничтожения, бесконечности и повторения. В 60-х была ярким представителем контркультуры, предложив президенту Никсону в открытом письме переспать с ней в обмен на прекращение войны во Вьетнаме. А не дождавшись ответа, устроила "Оргию Никсона". Все о творчестве неординарной художницы – в новой монографии.

Kate Spade New York: SHE: muses, visionaries and madcap heroines

Четвертое издание Кейт Спейд из серии kate spade new york – идеально в качестве coffe table book на осень. Книга SHE посвящена ярким женщинам – "музам, сумасшедшим и визионерам". Героини издания – вымышленные, как Кэрри Брэдшоу, и настоящие, как Долли Партон и Элизабет Тейлор. Но все – великие, сексуальные, смешные с множеством невероятных, вдохновляющих историй. Книга появилась в продаже вчера.

