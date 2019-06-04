Бесплатные библиотеки для чтения онлайн

С древности библиотеки выполняли важнейшую функцию - сбор и хранение человеческих знаний. Раньше это был единственный способ точной передачи знаний, который не мог искривить факты. Поэтому утрата фондов Александрийской библиотеки и стала такой трагедией. Сейчас, чтобы избежать всех проблем с физическим носителями, информацию собирают и хранят в интернете. Собрали для вас несколько библиотек, которые еще не успели распечатать:

Project Gutenberg

Языки: английский, русский, французский, немецкий, финский, нидерландский и т.д.

Проект Гутенберг назван в честь немецкого первопечатника, типографа Европы - Иоганна Гутенберга. Проект появился в 1971 году и начался с цифрализации Декларации независимости США. Сейчас портал насчитывает более 57000 единиц текстовых файлов, которые находятся в свободном доступе. Все файлы открываются в разных форматах, в том числе, на электронных книгах и через Kindle. Сайт существует за счет пожертвований, которые можно оставить здесь.

Читать по ссылке здесь.

Электронная библиотека ИМЛИ РАН

Язык: русский

Институт мировой литературы имени А.М. Горького российской академии наук был создан в 1932 году в Москве. Уже более 80 лет институт занимается развитием литературы и образованием общественности. Недавно сотрудники ИМЛИ РАН запустили свою электронную библиотеку. Сейчас на сайте доступно 738 текстов по нескольким категориям: "Зарубежная литература", "Литература России и стран СНГ", "Периодика ИМЛИ", "Русская литература", "Теория литературы", "Указатели и справочники" и "Фольклористика".

Читать по ссылке здесь.

LibriVox

Языки: английский, русский и другие

LibriVox по концепции ничем не отличается от проекта Гутенберг. Разница в формате. LibriVox хранит аудиокниги, записанные волонтерами. Сейчас в каталоге 12 925 записанных книг, из которых 1683 не на английском языке (на сайте можно найти работы на 37 языках). Каждый файл можно скачать напрямую с сайта, подписаться через iTunes, RSS и даже скачать torrent. Единственная проблема: при скачивании файла в Казахстане, из-за переадресации на archive.org (сайт заблокирован на территории Казахстана) возникают проблемы. Рекомендуем перед загрузкой использовать VPN.

Библиотека по ссылке здесь.

Manybooks

Языки: английский (также имеется несколько переводов на разные языки)

Платформа Manybooks появилась в 2004 году с целью создать широкую библиотеку для чтения онлайн. Многие из ранних работ заимствовались с проекта Гутенберг. Сейчас сайт также работает, как платформа для молодых неизвестных авторов, которые могут самостоятельно публиковать свои работы (если они соответствуют стандартам и гайдлайнам). Также если подписаться на новостную рассылку, сотрудники сайта присылают новости о скидках и бесплатных электронных книжках. Большая часть литературы сайта на английской языке, но есть несколько выборочных переводов.

Читать по ссылке здесь.

Wikibooks/Викиучебник

Языки: английский, немецкий, французский, русский и другие

Викиучебник работает на базе "вики" по принципу свободы информации. То есть каждый пользователь свободно может создавать и изменять страницу любого учебника. От обычной википедии учебник отличает структура самих страниц. Например, если в википедии про "пельмени" будет история блюда, его культурное значение и остальное, то в поваренном викиучебнике будут указаны конкретные продукты для теста и фарша, процесс приготовления и даже подача. Вся информация о конкретном вопросе собрана в один онлайн-учебник, которым очень легко пользоваться. Так, по викиучебнику можно выучить основы языка программирования или узнать про математику случая.