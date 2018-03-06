3 книги о пофигизме

Мы каждый день ставим перед собой цели, пытаемся улучшить себя и свою жизнь. Тысячи книг о самосовершенствовании (так называемая self-help литература) призывают нас двигаться к цели превозмогая лень и боль, выйти из зоны комфорта, тренировать силу воли, научиться тайм-менеджменту, не расслабляться, стать лучшей версией себя. Все это – ради успеха и счастья. Современное общество вообще одержимо успехом и самореализацией. Но равен ли успех счастью и благополучию? В 2015-2017 годах self-help литература изменилась – появились книги о релаксации, хюгге, медитации, которые призывали расслабиться и прислушаться к себе. Но и тут оппозиция не заставила себя ждать – на книжных полках появляются anti self-help книги – ответ позитивной психологии. Их авторы призывают перестать совершенствоваться и научиться пофигизму. Как это сделать – описано в трех книгах нашей подборки.

На надгробной плите Чарльза Буковски есть эпитафия "Не пытайся". Фраза взята из письма Буковски писателю Уильяму Паккарду: «Они спрашивают меня: "Что вы делаете? Как вы пишите, творите?" У вас не получится, отвечаю я. Даже не пытайтесь. Это очень важно: "не пытаться", и при сборке Кадиллака, и творя, и желая получить бессмертие. Ты ждешь, и, если ничего не происходит, ждешь еще».

Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо

Совету Буковски следует Марк Мэнсон, автор книги "Тонкое чувство пофигизма". Его работа стала в 2017 году абсолютным бестселлером в жанре селф-хелп. Мэнсон пишет о необходимости научиться пофигизму, перевести дух, успокоиться и перестать бесконечно совершенствоваться. Желать позитивного опыта, по его мнению, есть негативный опыт; принять негативный опыт – это позитивный опыт. Самое главное – определить то, что действительно для вас важно, а на второстепенное "забить", в том числе – на чужое мнение и неудачи.

"Чем больше вы стремитесь что-то получить, тем больше комплексуете из-за отсутствия желаемого. Чем отчаяннее вы хотите быть богатым, тем более бедным и недостойным себе кажетесь (сколько бы денег ни зарабатывали). Чем отчаяннее хотите быть счастливым и любимым, тем более одиноким и испуганным становитесь (кто бы вас ни окружал). Чем больше вы хотите быть духовно просветленным, тем более низменным эгоистом делаетесь в попытках обрести просветление".

Конец эпохи self-help: Как перестать себя совершенствовать

Книга "Конец эпохи self-help: Как перестать себя совершенствовать" про самоистязание. Да, стремление стать лучше, сильнее и успешнее, несмотря ни на что, психолог Свен Бринкман расценивает как пытку над собой. В начале книги автор предупреждает, что будет давать советы не о том, как найти себя, а о том, как с собой примириться. И предлагает отказаться мыслить всегда позитивно, утверждает, что самокопание приносит в большинстве своем только вред, не рекомендует перекладывать ответственность за все происходящее только на себя. Да, если вас бросил любимый человек, это не всегда только ваша вина. В целом то, что нам ранее преподносили авторы книг self-help со знаком плюс, Бринкман пишет со знаком минус. Многое из написанного логично и разумно. Например, автор советует перестать читать мотивационные книги (какая ирония) и переключиться на художественную литературу, о которой все забыли.

"Мысль о самореализации уже не освобождает, а скорее просто привязывает нас к представлению о внутреннем "Я", которое нужно развивать и, возможно, даже капитализировать. Сегодня настоящий протест против системы – это не направить внимание внутрь, чтобы найти себя, а вообще отказаться от этой идеи и просто научиться жить с самим собой. Фразу "Мне развиваться не нужно" редко услышишь на мероприятиях по развитию персонала. Это был бы настоящий бунт против современной идеологии".

The Art of Failure: The Anti Self-Help Guide

"Невозможно жить лучше, проводя жизнь в стремлении стать совершеннее" – писал Сократ. С философом солидарен психолог Нил Бертон, в своей книге он рассматривает самосовершествование как перспективу, исследует понятие успеха и неудачи. "Проблема современного человека в том, что он застрял где-то между своими перспективами. Живет будущим, тревожится о нем. Тревога со временем преобразуется в страх, а он лишает простых радостей", – пишет Бертон. Мы проводим большую часть нашего времени, преследуя успех, тратим на это много энергии. Из-за этого, по мнению автора, у нас не осталось времени думать, чувствовать и общаться. А если терпим неудачи, то переживаем их самым глубоким и болезненным способом.