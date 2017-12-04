Алена Долецкая выпускает книгу

5 декабря выходит в свет новая книга Алены Долецкой – "Не жизнь, а сказка". Ее выпускает издательство "КоЛибри". До "Сказки" бывший главред Vogue и Interview издала три книги о гастрономии. "Про варенье", "Утро: 50 завтраков" и "Воскресные обеды" – это не просто сборники кулинарных рецептов, а инструкция по созданию уюта и атмосферы, cемейных традиций и особых ритуалов в стиле slow-life.

Новая книга кардинально отличается от предыдущих ее работ. В ней Алена Долецкая делится воспоминаниями о героях светской Москвы, политиках, деятелях искусства и близких друзьях. Впервые она раскрывает истории из закулисья Vogue и Interview – как зажглась звезда Натальи Водяновой и чего стоит дружба Леонардо ДиКаприо и Наоми Кэмпбелл. Откровенные истории из жизни одной из самых влиятельных персон русского глянца впервые печатаются для широкого читателя. "Когда я хочу что-то сказать вслух и на публику, я иду на радио или в народ. В этой книжке я просто рассказываю истории: каждый в своей жизни должен совершить ошибки, но их число, быть может, уменьшится от правильно изложенных предупреждений. В моей жизни было много всего до глянца и после глянца, да и в глянцевый период было много чего неглянцевого. Так вот. О чем книга? О том, что так бывает. Она для всех, кто меня долго спрашивал: "Ну, когда ты уже напишешь книжку?". Достали – написала. И еще для тех, кто не успел попросить или постеснялся", – рассказала Алена Станиславовна.

В Москве презентация книги пройдет 7 декабря. Где будет она продаваться в Алматы – пока неизвестно.