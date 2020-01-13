9 книг для журнального столика об интерьере и декоре

Книги для журнального столика или "coffee table books" не зря являются обязательным атрибутом гостиной. Сегодня это не просто элементы декора, но и эффективные ресурсы для развития вкуса и "насмотренности". Рассказываем, какие из них точно стоит брать домой.

"New York Behind Closed Doors" Полли Девлин

Как известно цены на недвижимость в Большом яблоке одни из самых высоких в мире и многим приходится ютиться в маленьких квартира. Таким людям посвящена эта книга. У каждого своя история - кто-то писатель, дизайнер, или инфлюенсер, кто-то живет в исторических зданиях, другой - в новых жилых комплексах. В этой настольной книге вы узнаете о главных интерьерных решениях хозяев и том, как можно самовыражаться даже в крошечном пространстве.



об "100 Interiors Around the World" Taschen

Книга о самых интересных и необычных интерьерах по всему миру. Все они собраны и выпущены издательством Taschen, что уже говорит о визуальной безупречности книги. Здесь вы найдете интерьеры в разных стилях - эклектике, минимализм, максимализм, скандинавский стиль, но все они так или иначе передают индивидуальность своих хозяев. Книга представляет фотоальбом 100 домов, находящихся в самых разных точках мира - Китае, Италии, Германии, Дании, Марокко.

"Joseph Dirand: Interior" Жозеф Диран

Книга - монография французского архитектора и дизайнера интерьеров, известного своим стилем, сочетающим минимализм и французский романтизм. На обложке книги - гостиная самого Жозефа в Париже. Первое, что бросается в глаза при виде его работ - это точность линий, архитектурность и небрежность одновременно.. Здесь в 200 фотографиях вы увидите его частные и коммерческие заказы, сделанные по всему миру.

"This is Home: The Art of Simple Living" Натали Волтон

Если вы все никак не можете определиться, что вам по душе и вам нравится все, эта книга поможет вам. На примере восьми проектов вы научитесь выбирать элементы декора под свой интерьер, добиваться баланса цветов, мебели и деталей, а самое главное - узнаете, как сохранить актуальность вашего интерьера, несмотря на постоянно меняющиеся тренды.

"Monochrome Home: Elegant Interiors in Black and White" Хилари Робертсон

Монохрому прочат звание главного интерьерного тренда этого года. Говорят к концу года он полностью вытолкнет биофилию и минимализм. Автор книги Хилари Робертсон - интерьерный стилист, рассказывает на примере своих лучших работ, как создать эффектный дизайн, используя только два цвета - черный и белый. Вы поймете, что монохром - это не только что-то минималистичное. При помощи двух цветов и правильно подобранных деталей Робертсон покажет, как сделать интерьер в любом стиле глубже и разнообразнее..

"Nancy Braithwaite: Simplicity" Нэнси Брайтвайт

Простота - главный принцип интерьерного дизайнера Нэнси Брайтвайт. Отдавая главную роль форме, качеству и цвету, Нэнси создает удивительно богатые интерьеры с минимальным количеством предметов. В книге автор делится основами своих знаний и пошагово объясняет свой креативный процесс.

"Beautiful: All-American Decorating and Timeless Style" Марк Д. Сайкс В прошлом дизайнер работал в индустрии моды, поэтому многие его работы берут свое начало в модных трендах. Каждая глава книги посвящена определенной палитре - бело-голубой, зелено-желтой и так далее. Главная цель Марка - раскрыть характер и вкус хозяев, без надобности жертвовать комфортом и практичностью. Также автор делится своими мудбордами с теми, кто хочет понять как он пришел к той или иной идее, чем он вдохновлялся.

"Mid-Century Modern: Interiors, Furniture, Design Details" Брэдли Квин

Брэдли Квин - журналист и историк искусства. Автор исследует декор и стиль 50-х в США, будь то мебель, освещение, элементы декора или популярные палитры того времени. Квин рассказывает о том, как десятилетие изменило интерьерный дизайн на настоящих примерах в виде архивных фото интерьеров.

"Wanderlust: Interiors That Bring the World Home" Мишель Нуссбаумер

Автор считает, что любовь к путешествиям можно и нужно транслировать в интерьер. Мишель Нуссбаумер рассказывает, как покупки сделанные в разных странах могут послужить неповторимым элементом декора, будь то софа необычной формы, экзотический текстиль, восточные подставки для свеч, винтажная посуда двадцатых годов. В книге дизайнер не просто вдохновляет, но и помогает находить и сочетать элементы разных стилей в одном интерьере.