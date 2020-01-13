9 книг для журнального столика об интерьере и декоре
Книги для журнального столика или "coffee table books" не зря являются обязательным атрибутом гостиной. Сегодня это не просто элементы декора, но и эффективные ресурсы для развития вкуса и "насмотренности". Рассказываем, какие из них точно стоит брать домой.
"New York Behind Closed Doors"
Полли Девлин
Как известно цены на недвижимость в Большом яблоке одни из самых высоких в мире и многим приходится ютиться в маленьких квартира. Таким людям посвящена эта книга. У каждого своя история - кто-то писатель, дизайнер, или инфлюенсер, кто-то живет в исторических зданиях, другой - в новых жилых комплексах. В этой настольной книге вы узнаете о главных интерьерных решениях хозяев и том, как можно самовыражаться даже в крошечном пространстве.
"100 Interiors Around the World"
Taschen
Книга о самых интересных и необычных интерьерах по всему миру. Все они собраны и выпущены издательством Taschen, что уже говорит о визуальной безупречности книги. Здесь вы найдете интерьеры в разных стилях - эклектике, минимализм, максимализм, скандинавский стиль, но все они так или иначе передают индивидуальность своих хозяев. Книга представляет фотоальбом 100 домов, находящихся в самых разных точках мира - Китае, Италии, Германии, Дании, Марокко.
"Joseph Dirand: Interior"
Жозеф Диран
Книга - монография французского архитектора и дизайнера интерьеров, известного своим стилем, сочетающим минимализм и французский романтизм. На обложке книги - гостиная самого Жозефа в Париже. Первое, что бросается в глаза при виде его работ - это точность линий, архитектурность и небрежность одновременно.. Здесь в 200 фотографиях вы увидите его частные и коммерческие заказы, сделанные по всему миру.
"This is Home: The Art of Simple Living"
Натали Волтон
Если вы все никак не можете определиться, что вам по душе и вам нравится все, эта книга поможет вам. На примере восьми проектов вы научитесь выбирать элементы декора под свой интерьер, добиваться баланса цветов, мебели и деталей, а самое главное - узнаете, как сохранить актуальность вашего интерьера, несмотря на постоянно меняющиеся тренды.
"Monochrome Home: Elegant Interiors in Black and White"
Хилари Робертсон
Монохрому прочат звание главного интерьерного тренда этого года. Говорят к концу года он полностью вытолкнет биофилию и минимализм. Автор книги Хилари Робертсон - интерьерный стилист, рассказывает на примере своих лучших работ, как создать эффектный дизайн, используя только два цвета - черный и белый. Вы поймете, что монохром - это не только что-то минималистичное. При помощи двух цветов и правильно подобранных деталей Робертсон покажет, как сделать интерьер в любом стиле глубже и разнообразнее..
"Nancy Braithwaite: Simplicity"
Нэнси Брайтвайт
Простота - главный принцип интерьерного дизайнера Нэнси Брайтвайт. Отдавая главную роль форме, качеству и цвету, Нэнси создает удивительно богатые интерьеры с минимальным количеством предметов. В книге автор делится основами своих знаний и пошагово объясняет свой креативный процесс.
"Beautiful: All-American Decorating and Timeless Style"
Марк Д. Сайкс
В прошлом дизайнер работал в индустрии моды, поэтому многие его работы берут свое начало в модных трендах. Каждая глава книги посвящена определенной палитре - бело-голубой, зелено-желтой и так далее. Главная цель Марка - раскрыть характер и вкус хозяев, без надобности жертвовать комфортом и практичностью. Также автор делится своими мудбордами с теми, кто хочет понять как он пришел к той или иной идее, чем он вдохновлялся.
"Mid-Century Modern: Interiors, Furniture, Design Details"
Брэдли Квин
Брэдли Квин - журналист и историк искусства. Автор исследует декор и стиль 50-х в США, будь то мебель, освещение, элементы декора или популярные палитры того времени. Квин рассказывает о том, как десятилетие изменило интерьерный дизайн на настоящих примерах в виде архивных фото интерьеров.
"Wanderlust: Interiors That Bring the World Home"
Мишель Нуссбаумер
Автор считает, что любовь к путешествиям можно и нужно транслировать в интерьер. Мишель Нуссбаумер рассказывает, как покупки сделанные в разных странах могут послужить неповторимым элементом декора, будь то софа необычной формы, экзотический текстиль, восточные подставки для свеч, винтажная посуда двадцатых годов. В книге дизайнер не просто вдохновляет, но и помогает находить и сочетать элементы разных стилей в одном интерьере.
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