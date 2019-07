Книги в полет: от часовых рейсов до трансатлантического перелета

Согласитесь, полет быстро утомляет, и мало кто любит даже самые короткие из них. Если подборка фильмов на рейсе не радует, и хочется потратить время с умом, советуем взять с собой книги. Редакция BURO. собрала свои любимые произведения, которые займут вас в полете. Первая подойдет для более короткого путешествия в час-полтора, последняя станет незаменимой для трансатлантического рейса.

"Невидимый дизайнер" (и другие в серии Minima), Джон Сибрук

"Невидимый дизайнер" - сборник эссе писателя и колумниста The New Yorker Джона Сибрука. В книге опубликованы три эссе, каждое из них основано на реальных событиях из жизни знаменитых личностей из мира моды. В первом эссе автор фокусируется на бунтарском характере дизайнера Хельмута Ланга и неформальном стиле в одежде, во втором на секретах успеха бренда Dolce & Gabbana и самих дизайнерах. В последней статье Сибрук рассказывает об основателе YOOX Фредерико Маркетти, своих наблюдениях в экономики модной индустрии и изменениях в электронной коммерции. Книга однозначно подойдет тем, кому интересны будущее модной индустрии и инсайдерские наблюдения.

"Чайка по имени Джонатан Ливингстон", Ричард Бах

Писатель Ричард Бах (дальний родственник Иоганна Себастьяна Баха) - по совместительству лётчик и философ. Многие его произведения так или иначе связаны с полетом, это произведение - не исключение. "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" - повесть-притча о птице, которая посвящает всю свою жизнь самосовершенствованию и стремлению отточить навыки полета. Другие чайки его не понимают, именно по этой причине его изгоняют из стаи, но это Джонатана совсем не волнует. Он находит единомышленников и мудрого наставника, который делится с ним главным секретом быстрого полета.

"Чемодан", Сергей Довлатов

"Чемодан" - сборник рассказов о содержимом одного чемодана, с которым главный герой переехал из СССР в Америку. Книга написана от первого лица в виде воспоминаний. Автор рассказывает, как обрел каждый из предметов в чемодане - всего которых восемь, каждому из них посвящена глава. В итоге получилось пронзительное описание советской жизни и быта, которое не обошлось без остроумных и иногда грустных шуток.

"Марсианские хроники", Рэй Брэдбери

Сам Рэй назвал эту книгу "нечаянным романом", так как она состоит из коротких рассказов, которые были опубликованы раздельно и лишь позже были собраны в одну книгу. Главным местом действия является планета Марс, куда земляне переехали после ядерной войны. Люди колонизируют красную планету, но не могут забыть о доме и встречаются с проблемами на новой планете. Действие происходит на протяжении долгих лет в будущем - с января 1999 года по октябрь 2026. Несмотря на то, что книга была написана уже более 60 лет назад многие из проблем, описанных в ней и их решения, до сих пор актуальны.

"Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо" Марк Мэнсон

Уже ставшая классикой жанра саморазвития, книга точно не будет лишней в полете, если вам нужен эффективный толчок к действию. Блогер и предприниматель Марк Мэнсон делится очень базовыми и вроде бы общеизвестными установками, которые, однако, легко забываются. Книга подойдет тем, кто хочет "обнулиться" и привести мысли в порядок за короткое время.

"HBR Guide: Эмоциональный интеллект", Дэниел Гоулман и другие

Чтобы стать успешным руководителем, не достаточно быть экспертом своего дела или иметь высокий IQ - сегодня важнее уметь работать с людьми и рассчитывать человеческий фактор. "HBR Guide: Эмоциональный интеллект" - сборник статей на тему эмоционального интеллекта от знатоков мирового уровня. Книга стала частью серии гидов Harvard Business Review Guides. В ней кратко и очень доходчиво объясняются самые главные и действенные методы от лидирующих экспертов. Также в серии есть сборники о менеджменте, специфике малого бизнеса и технике ведения переговоров и многое другое. Подойдет тем, кто только начинает интересоваться бизнес-средой.

"Normal People" ("Нормальные люди"), Sally Rooney (Салли Руни)

Автор книги - одна из самых знаменитых писателей-миллениалов. Дебютный роман Салли Руни "Разговоры с друзьями" был опубликован в 2017 году, когда ей было всего 26 лет, и сразу стал бестселлером. "Нормальные люди" - второй по счету роман о запутанных отношениях двух подростков из Дублина. Коннелл и Марианна - с виду противоположности друг друга. Марианна остроумная, скрытная, с ней никто не хочет общаться, а некоторые ее даже боятся, Коннелл один из самых популярных мальчиков в старшей школе. Мама мальчика работает домработницей в доме Марианны. Благодаря этому подростки часто видятся и сближаются, но держат свои отношения в секрете. Дальше - университет и новые отношения, но связи друг с другом они не теряют, как бы сильно этого не хотели. На русский книгу еще не перевели.

"О человеческой природе", Дэвид Юм

Эта книга - сборник глав из "Трактата о человеческой природе" и "Исследования о человеческом познании" известного шотландского философа и историка Дэвида Юма. В книге можно узнать и о жизни философа через его краткую автобиографию. В целом, собрание поможет понять юмовскую теорию морали, познания, его взгляды на проблему нравственности и взаимодействия людей в обществе. Книга "О человеческой природе" - не самая легкая в подборке, как и любой философский труд.

"Becoming" ("Становление"), Michelle Obama (Мишель Обама)

Эта книга - мемуары бывшей первой леди США. Книга вышла в 2018 и побила все рекорды по продажам за 2018 год. Мемуары разбиты на три части: Becoming Me (становясь мной), Becoming Us (становясь нами) и Becoming More (становясь большим). В них можно узнать о ранней жизни Мишель, ее встрече с Бараком, и о том как их жизнь изменилась после того, как он стал президентом США. Также Мишель впервые поделилась семейными проблемами с которыми пришлось столкнуться их семье. Книга пока не издана на русский.