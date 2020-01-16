7 дневников художников, писателей и интеллектуалов: Толстой, Сонтаг и Дали

Дневники - один из лучших способов познакомиться со знаменитостью и узнать информацию о нем "из первых рук". Мы сделали подборку самых интересных, на наш взгляд, дневников, превращенных в книги, чтобы вы могли узнать побольше о Уорхоле, Дали и даже Эрнесто Че Геваре.

Дневники. 1976-1987 Энди Уорхол

Свой дневник американский художник вел до последней недели своей жизни. Он не делал записи сам, записи вела его ассистентка и подруга Пэт Хэкетт. В итоге, все дневники вышли под редакцией Хэкетт. Несмотря на то, что в опубликованном формате дневники были значительно сокращены, редактор выбрала самые интересные моменты из более 20 тысяч страниц. В записях Уорхол рассказывает о своих путешествиях, вечеринках и расходах (даже самых незначительных вроде 10 центов на жвачку). Правда, делал он это не для себя, а для налоговых инспекторов, которые к тому моменту стали проводить ежегодные проверки его доходов и предприятий. В дневниках можно понять как работала "Фабрика", журнал Interview, а также узнать о вечеринках, проводившихся в Нью-Йорке, Лондоне и Париже в то время. Сама Пэт Хэкетт - журналист, она также стала сценаристом фильма о Уорхоле "Плохо".

Героиновые дневники Никки Сиккс

Автор дневников - бас-гитарист и сооснователь группы Mötley Crüe Никки Сиккс - вел записи всего год, но именно этот год стал самым незабываемым в жизни всех участников. Никки и другие участники группы были печально известны проблемами с законом, заключениями, алкогольной и наркотической зависимости. Никки страдал от этого больше всего. В дневниках можно найти такие строки: "Алкоголь, кислота, кокаин... они были просто увлечениями. Когда я встретил героин, то влюбился в него по-настоящему". Сиккс шесть раз переживал передозировку, как-то его хотели привести в сознание бейсбольной битой и даже выбросили в мусорку. Вместе с заметками гитариста дневник дополняют и комментарии очевидцев, друзей, бывших любовниц и близких, которые были свидетелями происходившего. Никки записал не только свои лучшие моменты, но и ужасающие минуты одиночества и депрессии, и о том, как он пришел к решению, которое изменит не только его жизнь, но и жизнь других участников группы.

Дневник мотоциклиста: Заметки о путешествии по Латинской Америки Эрнесто Че Гевара

Эта книга - мемуары путешествий революционера и общественного деятеля в 23-летнем возрасте. Тогда молодой Эрнесто, будучи студентом медицинского факультета, вместе со своим другом решается на девятимесячную поездку, которая определит цель всей его жизнь. Че вырос в обеспеченной семье и решился открыть для себя настоящую Южную Америку, которую до этого он знал только из книг. То, что он увидел - бедность, несправедливое отношение к работникам - навсегда изменило его представления о мире, обществе и политике. Друзья побывают в Андах, пустыне Атакама и Амазонке, встретят много интересных людей - все это Гевара запишет у себя в дневниках. Эти записи стали основой одноименного фильма "Че Гевара: Дневники мотоциклиста" Уолтера Саллеса.

Дневники Лев Толстой

Те, кто пользуется Телеграмом, наверняка знают канал "Лев Толстой. Лайфстаил". Все эти цитаты, прекрасно описывающие нашу сегодняшнюю жизнь, как раз из этих дневников. Лев Толстой, так же как и большинство из нас, пытался бороться с прокрастинацией, ленью и вредными привычками. По записям видно, что писатель был максимально честным с собой, разочаровывался в себе, падал духом и воодушевлялся. Толстой вел дневник с восемнадцати лет до последней недели своей жизни, но не каждый день - поглощенный работой он мог полностью перестать писать в дневнике на несколько дней, а то и лет. Почему он возвращался к дневникам? «Писать... дневники, как я знаю по опыту, полезно прежде всего для самого пишущего. Здесь всякая фальшь сейчас же тобой чувствуется. Конечно, я говорю о серьёзном отношении и к такого рода писанию».

Дневник одного гения Сальвадор Дали

"Дневники гения", посвященные жене Дали Гале, хранят в себе детали жизни сюрреалиста и новатора искусства за одиннадцать лет жизни. Первоначально предполагалось, что дневник станет продолжением его книги "Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим". Еще в самом прологе Дали объясняет, что "эта книга призвана доказать, что повседневная жизнь гения, его сон и отправления, его восторги, его пища, болезни, кровь, его жизнь и смерть существенно отличаются от того, что свойственно всему прочему человечеству." Несмотря на то, что Дали был одним из самых самовлюбленных художников всех времен, читатель откроет для себя не только эту сторону его личности. Благодаря книге, вы сможете увидеть мир в тех же красках, что и Дали.

Заново рожденная. Дневники и записные книжки 1947-1963 Сьюзен Сонтаг

Ее называли главной интеллектуалкой Нью-Йорка конца двадцатого века. Сонтаг кем только не была - писательницей, критиком искусств, кино, режиссером, профессором и эссеистом. Сонтаг написала несколько романов, сборников эссе о фотографии, кино, искусстве, рассказов, сценариев к своим же фильмам, а также в коллаборации со своей возлюбленной Анни Лейбовиц, они в 2001 году издали книгу "Женщины". В ее дневниках вы узнаете о детстве, проведенном в кругу книг, отношении с матерью, отчимом, который всегда боялся, что девочка не найдет себе мужа из-за книг, лесбийских вечеринках 40-х, благодаря которым молодая Сонтаг раскрыла свою сексуальность, и конечно, о реакции Сонтаг на критику в свою сторону.

Моя шокирующая жизнь Эльза Скиапарелли

Скиапарелли возможно не так известна у нас, как Шанель и винить в этом можно только "железный занавес". На самом деле, Эльза Скиапарелли была главной соперницей Коко Шанель, и в 30-е она была намного популярнее Габриэль. Признание ей дали эксцентричные наряды, она была той, кто ввел в моду платья в цвете фуксии, его Скиапарелли называла "шокирующий розовый". Флакон духов в виде женского туловища был также ее идеей, которую в последующем подхватил Готье, а потом уже и Ким Кардашян. Скиап, как она любила себя называть, делиться своим внутренним миром, переживаниями, надеждами, своим творческим процессом, отношениями с мужем и взглядами на любовь. Например, она описывала свои мысли по поводу случая с Айседорой Дункан. Танцовщица просто разделась перед ее мужем и начала танцевать, с целью соблазнить его.