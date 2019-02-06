О любви, образовании, маргиналах и зависимости: 6 книг, которые не дадут заскучать в феврале

Тара Вестовер "Ученица. Предать, чтобы обрести себя"

Одна из книг 2018 года, которую включил в свой традиционный список лучших книг Билл Гейтс. Это мемуары Тары Вестовер, которая не ходила в школу и не посещала доктора до 17 лет, потому что росла не в традиционной семье. Её отец был мормоном и готовился к концу света, скупая оружие, а мать лечила ожоги настойкой лаванды. Дабы не навлечь родительский гнев, Тара занималась самообразованием и училась по ночам, буквально под одеялом. После прохождения всех 7 кругов ада, благодаря жажде знаний, Таре удается сбежать из дома, ценой больших усилий поступить в Кембриджский университет и получить докторскую степень. "Ученица" – яркий роман о взрослении, когда героиня ищет путь к себе разными способами. В случае с Тарой этим путем становится образование.

"Мы с отцом смотрели на храм. Он видел Бога, я – гранит. Мы посмотрели друг на друга. Он увидел проклятую женщину, я же – несчастного старика, в буквальном смысле слова изуродованного собственными убеждениями. От отца я знала, что книгами можно либо восхищаться, либо ненавидеть их. Книги Господа – тексты, написанные мормонскими пророками или отцами-основателями, – не следовало изучать. Им следовало поклоняться, как чему-то совершенному и абсолютному. Меня учили читать слова таких людей, как Мэдисон, и превращать их в форму для отливки собственного разума. Мозг следовало формировать по контурам этой безупречной модели. Я читала эти книги, чтобы узнать, о чём следует думать, а не для того, чтобы мыслить самостоятельно".

Дэвид Фостер Уоллес "Бесконечная шутка"

Пожалуй, самый долгожданный релиз, вышедший впервые на русском языке. "Бесконечная шутка" Дэвида Уоллеса – величайшее литературное произведение, которое вышло на языке оригинала в далеком 1996 году, и которое по сложности, масштабу и объемности сравнивают с "Улиссом" Джеймса Джойса. Действие книги разворачивается в будущем. Пациенты реабилитационной клиники Эннет Хаус и студенты Энфилдской теннисной академии, а также правительственные агенты и члены террористической ячейки ищут мастер-копию "Бесконечной шутки" – фильма, который, по слухам, настолько опасен, что любой, кто его посмотрит, умирает от блаженства.

Текст "Бесконечной шутки" очень сложный. Настолько, что The New Times, а также переводчик книги Алексей Поляринов, выпустили инструкцию о том, как читать Уоллеса. Советуем найти рекомендации Поляринова в интернете и обязательно прочесть – без них будет очень сложно.

"Это книга о зависимости. В самом широком смысле – от веществ, от медиа, от людей. О том, что мы не выбираем родителей, не выбираем нейрохимию своего мозга и не выбираем, где родиться – то есть практически ничего не выбираем. И ещё про одиночество. Уоллес даже в интервью говорил, что литература – это способ попытаться быть не одиноким. Это была принципиальная вещь, и зависимость для него – это то, что мешает тебе прорвать эту пленку одиночества. Чем ты зависимее от чего-либо, тем более ты одинок", – говорит Поляринов.

Чак Паланик "Ссудный день"

Новая книга Чака Паланика "Ссудный день" не про конец света, но и особо жизнерадостной и жизнеутверждающей её назвать нельзя. Это антиутопия, где ужасающие события затрагивают геев, феминисток, антиглобалистов, правых радикалов и др., после которых они начинают Новую американскую революцию против спецслужб, патриархата, расизма и бедности. Им хочется справедливости – и ради неё они даже готовы принять насилие.

"У них отобрали уверенность в завтрашнем дне и построили вот эту мраморную лестницу. Из них высасывали жизнь, чтобы украсить эти стены красным и розовым деревом и прочими заморскими изысками для комфорта и удовольствия правящих элит".

Роберт Сапольски "Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки"

Книгу известного нейробиолога и приматолога Роберта Сапольски можно с уверенностью назвать великим исследованием. Ученый уверен, чтобы понять поведение человека и природу хорошего или плохого поступка, придется разобраться буквально во всем – в том числе, в том, что происходило за секунду до этого поступка, и в том, что было миллионы лет назад. В "Биологии добра и зла" Сапольски отвечает на массу вопросов: как работает наш мозг, за что отвечает миндалина, как связаны длина указательного и безымянного пальцев и количество внутриутробного тестостерона. Бывают ли "чистые" альтруисты? В чём разница между прощением и примирением?

"Вообще-то в мозге нет "центров", ответственных за те или иные формы поведения. Для лимбической системы и эмоций это тысячу раз правда. Существует в действительности участок в моторной коре, который в целом является "центром сгибания левого мизинца". А другим участкам приписывается "центральная роль" в регуляции дыхания или в поддержании температуры тела. Но точно не существует центров, которые бы заведовали чувствами сексуальной "озабоченности", или раздражения, или горько-сладкой ностальгии, или тепло-невнятным чувством (с легким оттенком снисходительности), когда хочешь защищать кого-то, или тем, что зовется у нас любовью".

Сью Джонсон "Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь"

"Обними меня крепче" – на первый взгляд классическая книга по психологии о простых истинах. Даже не книга, а учебник по психологии без профессионального сленга и написанная понятным языком. Выстраивая с читателем диалог, психолог, научный руководитель и создатель эмоционально-фокусированной терапии в парах Сью Джонсон раскрывает один из главных секретов крепких отношений – умение выстраивать диалог. Для кого эта книга? Джонсон уверяет, что для всех: для молодых пар и пожилых, женатых, помолвленных и просто живущих вместе, счастливых и несчастных, традиционных и гомосексуальных – для всех, кто ищет любовь.

"Потребность в эмоциональной связи – чтобы было кому сказать: "Обними меня крепче", – заложена в наших генах и телах. Это так же необходимо для жизни, счастья и здоровья, как еда, безопасность или секс. Без эмоциональной близости с незаменимыми людьми невозможно оставаться физически и психически здоровыми, невозможно выжить".

Флориан Иллиес "1913. Лето целого века".

"1913" – хроника последнего мирного года накануне Первой мировой войны, в который произошло множество событий, ставших знаковыми для культуры XX века. Книга разбита на главы – по одной на каждый месяц 1913 года. Это невероятная картинка эпохи, в которой все важные культурные, и не только, события собраны вместе. Вена, Париж, Мюнхен, Берлин. Кафка, Пруст, Шанель, Стравинский, Пикассо, Гитлер. Один год из жизни всех этих и многих других людей (и городов), каждый из которых оставил внушительный след в истории.

"Лечь спать пораньше: вечно не высыпающимся первопроходцам модернизма это казалось самой большой отвагой в борьбе с депрессией, алкоголем, бессмысленными занятиями и несущимся вперёд временем".