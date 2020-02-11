Шесть книг об отношениях: об измене, самозащите и о том, как менялись наши представления о любви

Прочтение книги в жанре популярной психологии вряд ли поможет вам решить многолетние проблемы, но для начинающих – это верный шаг к тому, чтобы переосмыслить свою проблему и посмотреть на неё по-новому. Какие из этих книг на самом деле достойны вашего времени? Мы отобрали шесть – и никакого Лабковского.

Размножение в неволе. Как примирить эротику и быт Эстер Перель

Эстер Перель – бельгийский психотерапевт с тридцатилетним стажем. В своей книге она попыталась раскрыть тему сексуальности в долгих отношениях. В этой книге автор рассказывает о природе эротизма, изучает истоки сексуальных желаний и дает ответы на конкретные запросы: как правильно расставлять приоритеты в отношениях, что делать парам с детьми, и как длительный стресс влияет на либидо.

Дары несовершенства. Как полюбить себя таким, какой ты есть Брене Браун

Брене Браун – исследовательница, психолог и знаменитая эссеистка, которая посвятила свою карьеру исследованию чувств стыда и уязвимости. Кому-то она знакома благодаря лекции на TED. В её книге “Дары несовершенства” она рассказывает о причинах того, почему мы так часто стыдимся своих недостатков и всячески пытаемся скрыть их от людей. Брене Браун называет этот феномен "эпидемией стыда" и рассказывает, как побороть страх и принять свои несовершенства. В работе она опирается на исследования социологов и психологов.

Обними меня крепче. 7 диалогов для любви на всю жизнь Сью Джонсон

Сью Джонсон – профессор клинической психологии Оттавского университета. Её книга – это расшифровка диалогов семи пар, которые когда-то проходили терапию. Они говорят о любви, своих отношениях и проблемах. Большая часть книги основана на принципах эмоционально-фокусированной терапии, её применении на практике, а также советах о том, как использовать опыт пар в своей жизни. К книге также прилагается глоссарий психологических терминов, который помогает понять специфику некоторых разговоров.

Право на "лево". Почему люди изменяют и можно ли избежать измен Эстер Перель

Ещё одна книга от Эстер Перель о самой животрепещущей теме отношений – изменах. Психотерапевт, использующий свой опыт работы с парами, в которых случилась измена, дает точечный анализ произошедшего. Книга стала бестселлером. Перель обещает, что после прочтения у пар получится вернуть в отношения доверие и честность.

Страх близости. Как перестать защищаться и начать любить Илсе Санд

По мнению Илсе Санд, одна из главных причин несчастья и одиночества – страх близости. В своей книге датский психотерапевт рассказывает о том, как психологические механизмы защиты могут навредить человеку, останавливают его на пути к полноценной жизни. Это касается не только желания отгородиться от окружающих вас людей, но и от мира в целом. Опаснее всего, по мнению автора, последующее отделение от действительности, что мешает людям не только в любовных отношениях, но и в семейных, и дружеских. Самозащите есть место, но не везде и не всегда.

В активном поиске Азиз Ансари и Эрик Клиненберг

Книга о современной любви от комика Азиза Ансари и социолога Эрика Клиненберга. Вместе они провели исследования отношений жителей семи городов: Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Монро, Уичито, Парижа, Дохи и Токио. Помимо этого, авторы также воспользовались экспертизой психологов и статистикой от таких сайтов знакомств, как Match.com и OkCupid, чтобы разобраться в нюансах современных отношений и в том, как цифровые инструменты общения и знакомства меняют наши представления об отношениях.