6 книг о космосе: научно-популярная и художественная литература

Освоение космоса – одно из самых важных событий в истории человечества. Прошло уже более полувека с момента первого полета, а космос так и остается одной из самых главных загадок. Но неизведанное пространство питает фантазию художников, писателей, режиссеров, и мы не можем не поделиться интересными книгами о космосе – научно-популярными и художественными.

Автор: Макото Юкимура

В центра сюжета – подразделение, именующееся Отделом расчистки космического мусора. Отдел существует в силу необходимости соблюдать условности: по соглашению с Федерацией (аналог ООН), каждая компания, чья деятельность связана с работой в космосе, обязана содержать такое подразделение. Рутинная работа становится фоном для раскрытия более глубинных вопросов о тяге человека к исследованию неизведанного. Манга отличается реалистичными описаниями космоса: японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) выступило в качестве технического консультанта. "Странники" удостоились премии 'Seiun' как "Лучшая научно-фантастическая манга" 2002 года.

Автор: Энди Вейер

Большую известность “Марсианин” получил благодаря экранизации 2015 года. Роман об астронавте NASA Марке Уотни, который в результате несчастного случая был оставлен своей командой на Марсе в полном одиночестве. Несмотря на отсутствие какой-либо связи с Землей, Марк решает бороться до самого конца. Единственный шанс вернуться на Землю – следующая экспедиция, которая должна прибыть через четыре года. Чтобы не умереть, главному герою надо применить все свои знания. "Марсианин" сочетает в себе научные факты и художественный вымысел.

Автор: Michael J. Neufeld

Это биография Вернера фон Брауна – одного из родоначальников современного ракетостроения, создателя первых баллистических ракет. Фон Браун был героем девяти различных биографий, но труд Ньюфельда оказался наиболее подробным и точным. Сначала фон Браун проектировал ракеты для гитлеровской Германии, а затем стал членом NASA. Обстоятельства никогда не изменяли одного – его бесконечной тяги к исследованию космоса.

Автор: Константин Циолковский

Творчество Циолковского относят к научно-популярной, а не художественной литературе. Многие из его произведений посвящены космосу. Повесть, опубликованная в 1920 году, рассказывает о жизни внутри космического корабля. Циолковский еще тогда предвидел космические полеты. Юрий Гагарин позже скажет, что события, рассказанные во “Вне Земли”, во многом соответствуют действительности.

Автор: Артур Кларк

События развиваются в 22 веке. Человечество уже колонизировало несколько планет солнечной системы. Однажды люди столкнулись с приближением цилиндра, который поначалу они приняли за астероид. На деле, астероид оказался инопланетным сооружением, внутри которого таилось множество сюрпризов для членов “Космического патруля”, направленных исследовать объект. В книге описаны как фантастические, так и вполне достоверные идеи.

Автор: Олеся Туркина

Космонавты поневоле – Белка и Стрелка – далеко не единственные животные, отправленные в космос. В период с 1951 по 1966 годы зафиксировано 42 запуска ракет, произведенных в СССР, внутри которых находился хвостатый экипаж. Лишь единицы из этих животных вернулись живыми, большая часть стала своеобразным символом жертвенности во благо науки. Книга рассказывает о ключевых моментах в космонавтике и сопровождается коллекционными иллюстрациями, куда входят обложки газет, журналов, спичечные коробки, конфетные фантики - все, что касалось космических собак.