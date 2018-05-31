5 лучших книг за последние 50 лет

Одна из самых престижных наград в мире литературы – Букеровская премия – празднует свое 50-летие. В честь этого жюри премии выбрало лучшие книги за все время ее существования. В шорт-лист в номинации "Золотой Букер" вошли пять номинантов. Победителя объявят 8 июля.

В голосовании за звание "Золотой Букер" участвуют:

"Волчий зал", Хилари Мэнтел

Роман "Волчий зал" описывает Англию 20-х годов XVI века и стремление к власти Томаса Кромвеля – английского государственного деятеля при короле Генрихе VIII. Кромвель пытался преобразовать Англию, которая находилась на грани бедствия. "Очень разумно составлять планы на полгода, на год вперед. Но грош им цена, если у тебя нет планов на завтрашний день".

В 2012 году "Волчий зал" вошел в список " 10 лучших исторических романов" по мнению The Observer.

"Английский пациент", Майкл Ондатже

Тонкий и чувственный роман, написанный Майклом Ондатже, рассказывающий истории четырех сломанных жизнью людей в период окончания Второй мировой войны. В сердце пустыни Сахара раскрывается история любви английского пациента – обгоревшего до неузнаваемости летчика, благородного вора, и замужней медсестры.

По мотивам романа режиссером Энтони Мингеллой был снят одноименный фильм.

"В свободном государстве", Видьядхар Сураджпрасад Найпол

Это захватывающий роман тринидадского прозаика индийского происхождения, включающий в себя рассказы об эмиграции, дислокации и страхе. В основе сюжета – история четырех человек, ищущих освобождения вдали от дома. Персонажи сталкиваются с разрозненностью социальной среды, с тем, что мир снаружи не соответствует их внутреннему миру.

"Лунный тигр", Пенелопа Лайвли

Книга посвящена истории юношеской любви, кровосмешения и стремления быть признанной, независимой женщиной со свободным мышлением, в Египте. "Лунный тигр" выступает символом скоротечности страсти и человеческой жизни.

"История, которую она смотрит, обрела вдруг и третье измерение, менее определенное, но, тем не менее, самое отчетливое. Его можно ощутить, вдохнуть, прикоснуться. Оно пахнет "лунным тигром"..."

"Линкольн в бардо", Джордж Сондерс

Бардо – промежуточное пространство между жизнью и смертью. Именно в этом состоянии сознания находится сын президента США Авраама Линкольна Уильям после своей смерти в 1862 году. Джордж Сондерс написал необычную историю семейной любви и утраты, в которой смешались реальность и фантазия.

"Странно, не правда ли? Посвятить всю жизнь определенному делу, пренебрегая другими сторонами жизни только для того, чтобы в конце увидеть, как от твоего дела не остается ничего, а продукт твоего труда начисто забыт".