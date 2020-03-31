5 книг по философии и их главные идеи

До сих пор к философии существует неоднозначное отношение. Многие воспринимают эту дисциплину как рассуждения “ни о чём”. Возможно, со стороны это так и выглядит. Но философия учит задавать правильные вопросы и искать на них ответы. Трактаты, книги и эссе часто кажутся непонятными из-за обилия терминологии и постоянных отсылок к предыдущим трудам. Мы решили выбрать пять книг, которые можно прочитать, сидя дома, а для мотивации разобрали главные идеи, заложенные в них.

“Рассуждение о методе” Рене Декарт

Метод радикального сомнения

Декарта мы знаем ещё из школьной программы. Талантливый математик, физик и механик, в свободное время занимался философией и пытался доказать существование Бога. Одну из самых известных его фраз – ‘Je pense, donc je suis’ – часто переводят как “Я мыслю, следовательно, я существую”. Хотя в популярных источниках чаще встречается аналог на латыни: ‘Cogito ergo sum’. В основе этой фразы лежит так называемый "метод радикального сомнения" или "картезианский метод". Декарт считал, что любую веру, идею, мысль и материю можно поставить под знак вопроса. Любое знание может быть ошибочным. Наш основной способ познания – чувственный, а для него характерны ошибки. Поскольку любое чувство может оказаться ошибочным. То, что вы видите перед собой – галлюцинация, а ваши воспоминания могут оказаться искусственными, потому что вы – репликант. Нет совершенно никаких доказательств обратного, сомневаться можно во всём. Но когда Декарт попробовал применить метод по отношению к самому себе, то понял, что у метода есть исключение, это и породило знаменитую фразу. Когда Декарт поставил под вопрос своё собственное существование, он понял, что сам факт сомнения доказывает его существование. В противном случае сомнения бы не было.

“Трактат о человеческой природе” Дэвид Юм

Принцип Юма

Дэвид Юм всю свою жизнь стремился к точности знания. В своём главном труде “Трактат о человеческой природе” он ставит под вопрос убеждения и достоверность знаний. И очень много говорит о важности эмпирического опыта. Так появляется его знаменитый метод, который иногда называют “проблемой есть-должно”. Проблема касается в первую очередь этических учений. Юм заметил, что многие авторы, которые рассуждают о Боге и этике, используют логическую связку “есть” или “не есть”, но никто не использует связку “должно” или “не должно”. Юм подозревал, что эти авторы грешили противоположностью практических выводов, так как осознавал невозможность логически вывести должное (то, что должно быть) из наличного (то, что есть). Так, например, нельзя сказать о моральности поступка (то, что должно быть), исходя из того, что так поступает большинство (то, что есть). Любимый пример – фраза, используемая при воспитании детей: “Если все прыгнут с моста, ты тоже прыгнешь?”. Имеется наличный факт того, что все прыгают, но можем ли мы утверждать, что морально правильно будет прыгнуть со всеми? Юм бы сказал, что нет.

“Основы метафизики нравственности” Иммануил Кант

Категорический императив

Кант долго и подробно изучал вопросы воли и принципов. Он считал, что люди могут совершать различные поступки благодаря наличию воли, исходя из своих принципов. Однако принципы человека не подходят для создания всеобщих этических норм, потому что принципы всегда основываются на личном опыте. Отсюда выводится довольно простое правило, которое в общем употреблении звучит так: “Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой”. Это не совсем корректная трактовка Канта, потому что он писал: “Поступай так, чтобы максима (основной принцип) твоей воли могла бы быть всеобщим законом”. Разница в том, что Кант взваливает на плечи человека некую всеобщность. Твой поступок не влияет только на тебя, он становится законом, по которому все остальные будут поступать точно так же.

“Понятие страха” Сёрен Кьеркегор

Angest

Нужно обозначить, что по поводу термина 'Angest' возникают трудности перевода. Слово и в английском, и в русском языке трактуют как "тревожность", "экзистенциальный ужас", "страх тревожности". Но все сходятся в том, что Кьеркегор словом 'Angest' обозначил несфокусированный страх, то есть не направленный на что-то конкретное. Автор в качестве примера приводит ситуацию человека, который стоит на обрыве. Когда он смотрит вниз, то испытывает конкретный страх падения. Но внутри испытывает сильный порыв броситься вниз. Ощущение того самого 'Angest' приходит с пониманием своей полной свободы. До тех пор, пока человек продолжает стоять на краю, он испытывает тот самый Angest. Причем это состояние свойственно человеку. В “Понятии страха” также описано, что мог испытывать Адам до свершения первородного греха. У него не было представления о хорошем и плохом, только запрет от Бога. Но сам факт запрета говорит о том, что Адам свободен в своём выборе, Angest предшествует греху, потому что Адам пребывает в состоянии полной свободы.

“Миф о Сизифе” Альбер Камю

Философия абсурдизма

Альбер Камю начинает своё эссе довольно жестко: “Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы её прожить, – значит ответить на фундаментальный вопрос философии”. Более того, Камю заявляет, что жизнь изначально лишена смысла и, как следствие, абсурдна. Самоубийство в этом случае представляет самый базовый “выход” из этой абсурдности. В качестве альтернативы рассматривается так называемый “прыжок веры”, когда мы свыкаемся с определенной догмой, которая примиряет нас с нашим абсурдным существованием. В итоге Камю сравнивает нашу жизнь с греческим мифом о Сизифе. Героя приговорили к вечному повторению бессмысленного задания. Сизиф каждый день толкал на верх горы тяжелый камень, но в конце каждого дня камень скатывался обратно, к самому началу.