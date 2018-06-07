Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Культура / Книги

5 книг о самых выдающихся иллюстраторах XX века

Эти книги должны быть на каждой полке

Текст: Buro247.kz

XX век называют "золотым" периодом иллюстрации. Именно тогда технология печати позволила создавать и наносить на бумагу цветные рисунки и фотографии. Машинная печать дала новый старт профессии, и с каждым годом появлялось все больше талантов. Кто они и чем прославились? Рассказываем о пяти выдающихся иллюстраторах ХХ века, работавших в самых разных направлениях. 

illustration_books

"Гарлем Хиршфельда", Эль Хиршфельд

Хиршфельд считается одним из первых художников-карикатуристов в США. Он рисовал знаменитых голливудских актеров, его работы прославил The New York Times. Главная работа его карьеры – "Гарлем Хиршфельда". В ней он пытался передать уникальную атмосферу, настроения и ритмы района через красочные зарисовки. В итоге получилось целое портфолио "эры свинга" (1935-1946 г.г.). Рисунки дополнены комментариями музыкальных критиков и артистов, среди которых Уинтон Марсалис и композитор Куинси Джонс. Более того, на каждой странице сам Эль рассказывает о самых популярных личностях, которые жили на улицах Гарлема.

Книгу можно заказать здесь.

 

illustration_books

"Некрономикон", Х. Р. Гигер

Ханс Гигер прославился благодаря своей работе над оскароносным фильмом "Чужой". Художник стал автором знаменитого ксеноморфа (чужого) и причудливого дизайна космического корабля пришельца. Он был приверженцем "фантастического реализма", а его творчество часто называли "биомеханикой" – из-за единения механизмов с биологическими формами жизни. Его главная и самая известная работа – "некрономикон" (отсылка к работам автора Говарда Лавкрафта, в которой часто упоминался гримуар "некрономикон"), ею в свое время вдохновился Ридли Скотт. Режиссер получил книгу на стадии предварительной подготовки, после чего нанял Гигера для работы над рисунками для фильма.

Книгу можно заказать здесь.

 

illustration_books

"Лучшее Нормана Роквелла", Норман Роквелл

Норман по праву считается одним из самых важных иллюстраторов Америки. Его портфолио насчитывает более 4000 работ, включая 40 проиллюстрированных книг, шесть реклам для Coca-Cola и 321 обложку журнала The Saturday Evening Post. Художник изображал традиционный быт американских семей: индейка на День благодарения, фонтаны содовой, дети, играющие в бейсбол, катание на коньках по замерзшему пруду. Норман говорил, что он не пытается изобразить реальность, скорее изображает жизнь "так, как мне хотелось бы". Сборник был собран сыном Нормана – Томом Роквеллом. 

Книгу можно заказать здесь.

 

illustration_books

"Тайны Харриса Бурдика", Крис ван Олсбург

По образованию Крис – скульптор, но прославился он, прежде всего, как художник, иллюстратор ("Хроники Нарнии"), прозаик и автор книг "Джуманджи", "Полярный экспресс" и "Затура". Чаще всего Олсбург иллюстрировал популярные детские истории, но и не стеснялся заходить на территорию взрослых. В одном из произведений самовлюбленный герой становится жертвой собственной жадности, в другом – художник с помощью аллегорий показывает негативное влияние массовой и популярной культуры на современное общество. Одна из самых важных его работ как иллюстратора – "Тайны Харриса Бурдика", которая создана по принципу "построй свою историю сам". Книга состоит из четырнадцати черно-белых рисунков без какой-либо информации, кроме заголовка.

Книгу можно заказать здесь.

 

illustration_books

"Искусство детской книги", Морис Сендак

Фамилия Сендак известна многим по книге "Там, где живут чудовища". Морис неоднократно говорил, что его вдохновляли работы Уолта Диснея, в частности: мультфильм 1940 года "Фантазия" и оригинальный "Микки Маус". В книге Л. М. Пула "Морис Сендак и искусство детской книги" автор концентрируется на самых важных работах писателя и художника. В ней он разбирает влияние Сендака на современную детскую иллюстрацию, обращает внимание на то, как он интерпретирует классические сказки, и сравнивает творчество Мориса с другими художниками того же периода. Особое внимание уделяется не только художественному мастерству и богатому выбору разных стилей, но и тому, как писатель исследует бессознательное, выводя свою работу на уровень выше "простой детской сказки".

Книгу можно заказать здесь.

 

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

Универсальный подарок: фотоальбомы для новичков и ценителей
3 книги о пофигизме
6 книг Тома Вулфа на все времена

Оставьте комментарий

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще