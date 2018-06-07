5 книг о самых выдающихся иллюстраторах XX века

XX век называют "золотым" периодом иллюстрации. Именно тогда технология печати позволила создавать и наносить на бумагу цветные рисунки и фотографии. Машинная печать дала новый старт профессии, и с каждым годом появлялось все больше талантов. Кто они и чем прославились? Рассказываем о пяти выдающихся иллюстраторах ХХ века, работавших в самых разных направлениях.

"Гарлем Хиршфельда", Эль Хиршфельд

Хиршфельд считается одним из первых художников-карикатуристов в США. Он рисовал знаменитых голливудских актеров, его работы прославил The New York Times. Главная работа его карьеры – "Гарлем Хиршфельда". В ней он пытался передать уникальную атмосферу, настроения и ритмы района через красочные зарисовки. В итоге получилось целое портфолио "эры свинга" (1935-1946 г.г.). Рисунки дополнены комментариями музыкальных критиков и артистов, среди которых Уинтон Марсалис и композитор Куинси Джонс. Более того, на каждой странице сам Эль рассказывает о самых популярных личностях, которые жили на улицах Гарлема.

Книгу можно заказать здесь.

"Некрономикон", Х. Р. Гигер

Ханс Гигер прославился благодаря своей работе над оскароносным фильмом "Чужой". Художник стал автором знаменитого ксеноморфа (чужого) и причудливого дизайна космического корабля пришельца. Он был приверженцем "фантастического реализма", а его творчество часто называли "биомеханикой" – из-за единения механизмов с биологическими формами жизни. Его главная и самая известная работа – "некрономикон" (отсылка к работам автора Говарда Лавкрафта, в которой часто упоминался гримуар "некрономикон"), ею в свое время вдохновился Ридли Скотт. Режиссер получил книгу на стадии предварительной подготовки, после чего нанял Гигера для работы над рисунками для фильма.

Книгу можно заказать здесь.

"Лучшее Нормана Роквелла", Норман Роквелл

Норман по праву считается одним из самых важных иллюстраторов Америки. Его портфолио насчитывает более 4000 работ, включая 40 проиллюстрированных книг, шесть реклам для Coca-Cola и 321 обложку журнала The Saturday Evening Post. Художник изображал традиционный быт американских семей: индейка на День благодарения, фонтаны содовой, дети, играющие в бейсбол, катание на коньках по замерзшему пруду. Норман говорил, что он не пытается изобразить реальность, скорее изображает жизнь "так, как мне хотелось бы". Сборник был собран сыном Нормана – Томом Роквеллом.

Книгу можно заказать здесь.

"Тайны Харриса Бурдика", Крис ван Олсбург

По образованию Крис – скульптор, но прославился он, прежде всего, как художник, иллюстратор ("Хроники Нарнии"), прозаик и автор книг "Джуманджи", "Полярный экспресс" и "Затура". Чаще всего Олсбург иллюстрировал популярные детские истории, но и не стеснялся заходить на территорию взрослых. В одном из произведений самовлюбленный герой становится жертвой собственной жадности, в другом – художник с помощью аллегорий показывает негативное влияние массовой и популярной культуры на современное общество. Одна из самых важных его работ как иллюстратора – "Тайны Харриса Бурдика", которая создана по принципу "построй свою историю сам". Книга состоит из четырнадцати черно-белых рисунков без какой-либо информации, кроме заголовка.

Книгу можно заказать здесь.

"Искусство детской книги", Морис Сендак

Фамилия Сендак известна многим по книге "Там, где живут чудовища". Морис неоднократно говорил, что его вдохновляли работы Уолта Диснея, в частности: мультфильм 1940 года "Фантазия" и оригинальный "Микки Маус". В книге Л. М. Пула "Морис Сендак и искусство детской книги" автор концентрируется на самых важных работах писателя и художника. В ней он разбирает влияние Сендака на современную детскую иллюстрацию, обращает внимание на то, как он интерпретирует классические сказки, и сравнивает творчество Мориса с другими художниками того же периода. Особое внимание уделяется не только художественному мастерству и богатому выбору разных стилей, но и тому, как писатель исследует бессознательное, выводя свою работу на уровень выше "простой детской сказки".

Книгу можно заказать здесь.