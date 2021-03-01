100 лучших книг Всемирной библиотеки

Все мы любим списки, неважно про что они - музыка, кино или литература. Их можно сохранить и нивелировать проблему “а что почитать/посмотреть/послушать”. Правда, списков много и встаёт вопрос - а кого слушать? Чтобы исключить сомнения касательно литературы, мы предлагаем довериться редакции Норвежского книжного клуба. В 2002 году они совместно с Норвежским институтом имени Нобеля составили список из 100 лучших книг. Во многом это похоже на 200-томную серию книг, с одноименным названием “Библиотека всемирной литературы”, которую выпускали в СССР с 1967 по 1977 год. Но в случае с норвежским клубом, над ним нет Верховного Цензурного Комитета. Это значит - полная свобода выбора. Поэтому здесь можно встретить и таких неоднозначных авторов, как Салман Рушди.

Чтобы список мог претендовать на объективность, авторы опросили 100 писателей со всего мира (54 страны). Они акцентируют внимание, что это не ТОП-100, и книги не ранжированы. Все они равны. Правда, большинство опрошенных выделили роман Сервантеса “Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский”, что вероятно делает его величайшим произведением литературы за всю историю человека. При этом у Достоевского больше всего книг в списке, что также делает его величайшим писателем.

Ниже список представлен в алфавитном порядке по фамилии авторов:



