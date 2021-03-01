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100 лучших книг Всемирной библиотеки

Культура | Книги

100 лучших книг Всемирной библиотеки

Текст: Илья Юн


Все мы любим списки, неважно про что они - музыка, кино или литература. Их можно сохранить и нивелировать проблему “а что почитать/посмотреть/послушать”. Правда, списков много и встаёт вопрос - а кого слушать? Чтобы исключить сомнения касательно литературы, мы предлагаем довериться редакции Норвежского книжного клуба. В 2002 году они совместно с Норвежским институтом имени Нобеля составили список из 100 лучших книг. Во многом это похоже на 200-томную серию книг, с одноименным названием “Библиотека всемирной литературы”, которую выпускали в СССР с 1967 по 1977 год. Но в случае с норвежским клубом, над ним нет Верховного Цензурного Комитета. Это значит - полная свобода выбора. Поэтому здесь можно встретить и таких неоднозначных авторов, как Салман Рушди.

Чтобы список мог претендовать на объективность, авторы опросили 100 писателей со всего мира (54 страны). Они акцентируют внимание, что это не ТОП-100, и книги не ранжированы. Все они равны. Правда, большинство опрошенных выделили роман Сервантеса “Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский”, что вероятно делает его величайшим произведением литературы за всю историю человека. При этом у Достоевского больше всего книг в списке, что также делает его величайшим писателем. 

Ниже список представлен в алфавитном порядке по фамилии авторов:

100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 1)
100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 2)
100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 3)
100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 4)
100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 5)
100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 6)
100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 7)
100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 8)
100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 9)
100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 10)
100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 11)
100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 12)
100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 13)
100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 14)
100 лучших книг Всемирной библиотеки (фото 15)
  1. О всё видавшем - Неизвестный автор
  2. Книга Иова - Неизвестный автор
  3. Тысяча и одна ночь - Неизвестный автор
  4. Сага о Ньяле - Неизвестный автор
  5. Божественная комедия - Данте Алигьери
  6. Сказки - Ханс Кристиан Андерсен
  7. И пришло разрушение - Чинуа Ачебе
  8. Отец Горио - Оноре де Бальзак
  9. Трилогия (Моллой, Мэлон умирает, Безымянный) - Сэмюэл Беккет
  10. Декамерон - Джованни Боккаччо
  11. Вымыслы - Хорхе луис Борхес
  12. Грозовой перевал - Эмили Бронте
  13. Рамаяна - Вальмики
  14. Энеида - Вергилий
  15. Миссис Дэллоуэй - Вирджиния Вулф
  16. На маяк - Вирджиния Вулф
  17. Махабхарата - Вьяса
  18. Голод - Кнут Гамсун
  19. Цыганское романсеро - Федерико Гарсиа Лорка
  20. Сто лет одиночества - Габриэль Гарсиа Маркес
  21. Любовь во время чумы - Габриэль Гарсиа Маркес
  22. Фауст - Иоганн Вольфганг фон Гёте
  23. Тропы по большому сертану - Жуан Гимарайнс Роза
  24. Мёртвые души - Николай Васильевич Гоголь
  25. Илиада - Гомер
  26. Одиссея - Гомер
  27. Жестяной барабан - Гюнтер Грасс
  28. Берлин Александрплац - Альфред Дёблин
  29. Улисс - Джейм Джойс
  30. Жак-фаталист и его хозяин - Дени Дидро
  31. Большие надежды - Чарльз Диккенс
  32. Преступление и наказание - Фёдор Достоевский
  33. Идиот - Фёдор Достоевский
  34. Бесы - Фёдор Достоевский
  35. Братья Карамазовы- Фёдор Достоевский
  36. Медея - Еврипид
  37. Самопознание Дзено - Итало Звево
  38. Кукольный дом - Генрик Ибсен
  39. Стон горы - Ясунари Кавабата
  40. Невероятные похождения Алексиса Зорбаса - Никос Казандзакис
  41. Шакунтала - Калидаса
  42. Посторонний - Альбер Камю
  43. Рассказы - Франц Кафка
  44. Процесс - Франц Кафка
  45. За́мок - Франц Кафка
  46. Ностромо - Джозеф Конрад
  47. Самостоятельные люди - Халлдор Кильян Лакснесс
  48. Стихи - Джакомо Леопарди
  49. Золотая тетрадь - Дорис Лессинг
  50. Пеппи Длинныйчулок - Астрид Линдгрен
  51. Сыновья и любовники - Дэвид Гербер Лоуренс
  52. Записки сумасшедшего - Лу Синь
  53. Будденброки - Томас Манн
  54. Волшебная гора - Томас Манн
  55. Предания нашей улицы - Нагиб Махфуз
  56. Моби Дик - Герман Мелвилл
  57. Опыты - Мишель де Монтень
  58. История - Эльза Моранте
  59. Возлюбленная - Тони Моррисон
  60. Человек без свойств - Роберт Музиль
  61. Лолита - Владимир Набоков
  62. Метаморфозы - Публий Овидий Назон
  63. 1984 - Джордж Оруэлл
  64. Книга непокоя - Фернанду Пессоа
  65. Рассказы - Эдгар Аллан По
  66. В поисках утраченного времени - Марсель Пруст
  67. Гаргантюа и Пантагрюэль - Франсуа Рабле
  68. Педро Парамо - Хуан Рульфо
  69. Маснави - Джалаладдин Румми
  70. Дети полуночи - Салман Рушди
  71. Гордость и предубеждение - Джейн Остин
  72. Бустан - Саади
  73. Сезон паломничества на Север - Тайиб Салих
  74. Слепота - Сарамаго Жозе
  75. Путешествия Гулливера - Джонатан Свифт
  76. Путешествие на край ночи - Луи-Фердинанд Селин
  77. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский - Мигель де Сервантес
  78. Повесть о блистательном принце Гэндзи - Мурасаки Сикибу
  79. Эдип-царь - Софокл
  80. Красное и чёрное - Стендаль
  81. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена - Лоренс Стерн
  82. Приключения Гекльберри Финна - Марк Твен
  83. Война и мир - Лев Толстой
  84. Анна Каренина - Лев Толстой
  85. Смерть Ивана Ильича - Лев Толстой
  86. Листья травы - Уолт Уитмен
  87. Госпожа Бовари - Гюстав Флобер
  88. Воспитание чувств - Гюстав Флобер
  89. Авессалом, Авессалом! - Уильям Фолкнер
  90. Шум и ярость - Уильям Фолкнер
  91. Старик и море - Эрнест Хемингуэй
  92. Стихотворения - Пауль Целан
  93. Рассказы - Антон Чехов
  94. Кентерберийские рассказы - Джеффри Чосер
  95. Гамлет - Уильям Шекспир
  96. Король Лир - Уильям Шекспир
  97. Отелло - Уильям Шекспир
  98. Мидлмарч - Джордж Элиот
  99. Человек-невидимка - Ральф Эллисон
  100. Воспоминания Адриана - Маргерит Юрсенар


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