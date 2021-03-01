100 лучших книг Всемирной библиотеки
Все мы любим списки, неважно про что они - музыка, кино или литература. Их можно сохранить и нивелировать проблему “а что почитать/посмотреть/послушать”. Правда, списков много и встаёт вопрос - а кого слушать? Чтобы исключить сомнения касательно литературы, мы предлагаем довериться редакции Норвежского книжного клуба. В 2002 году они совместно с Норвежским институтом имени Нобеля составили список из 100 лучших книг. Во многом это похоже на 200-томную серию книг, с одноименным названием “Библиотека всемирной литературы”, которую выпускали в СССР с 1967 по 1977 год. Но в случае с норвежским клубом, над ним нет Верховного Цензурного Комитета. Это значит - полная свобода выбора. Поэтому здесь можно встретить и таких неоднозначных авторов, как Салман Рушди.
Чтобы список мог претендовать на объективность, авторы опросили 100 писателей со всего мира (54 страны). Они акцентируют внимание, что это не ТОП-100, и книги не ранжированы. Все они равны. Правда, большинство опрошенных выделили роман Сервантеса “Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский”, что вероятно делает его величайшим произведением литературы за всю историю человека. При этом у Достоевского больше всего книг в списке, что также делает его величайшим писателем.
Ниже список представлен в алфавитном порядке по фамилии авторов:
- О всё видавшем - Неизвестный автор
- Книга Иова - Неизвестный автор
- Тысяча и одна ночь - Неизвестный автор
- Сага о Ньяле - Неизвестный автор
- Божественная комедия - Данте Алигьери
- Сказки - Ханс Кристиан Андерсен
- И пришло разрушение - Чинуа Ачебе
- Отец Горио - Оноре де Бальзак
- Трилогия (Моллой, Мэлон умирает, Безымянный) - Сэмюэл Беккет
- Декамерон - Джованни Боккаччо
- Вымыслы - Хорхе луис Борхес
- Грозовой перевал - Эмили Бронте
- Рамаяна - Вальмики
- Энеида - Вергилий
- Миссис Дэллоуэй - Вирджиния Вулф
- На маяк - Вирджиния Вулф
- Махабхарата - Вьяса
- Голод - Кнут Гамсун
- Цыганское романсеро - Федерико Гарсиа Лорка
- Сто лет одиночества - Габриэль Гарсиа Маркес
- Любовь во время чумы - Габриэль Гарсиа Маркес
- Фауст - Иоганн Вольфганг фон Гёте
- Тропы по большому сертану - Жуан Гимарайнс Роза
- Мёртвые души - Николай Васильевич Гоголь
- Илиада - Гомер
- Одиссея - Гомер
- Жестяной барабан - Гюнтер Грасс
- Берлин Александрплац - Альфред Дёблин
- Улисс - Джейм Джойс
- Жак-фаталист и его хозяин - Дени Дидро
- Большие надежды - Чарльз Диккенс
- Преступление и наказание - Фёдор Достоевский
- Идиот - Фёдор Достоевский
- Бесы - Фёдор Достоевский
- Братья Карамазовы- Фёдор Достоевский
- Медея - Еврипид
- Самопознание Дзено - Итало Звево
- Кукольный дом - Генрик Ибсен
- Стон горы - Ясунари Кавабата
- Невероятные похождения Алексиса Зорбаса - Никос Казандзакис
- Шакунтала - Калидаса
- Посторонний - Альбер Камю
- Рассказы - Франц Кафка
- Процесс - Франц Кафка
- За́мок - Франц Кафка
- Ностромо - Джозеф Конрад
- Самостоятельные люди - Халлдор Кильян Лакснесс
- Стихи - Джакомо Леопарди
- Золотая тетрадь - Дорис Лессинг
- Пеппи Длинныйчулок - Астрид Линдгрен
- Сыновья и любовники - Дэвид Гербер Лоуренс
- Записки сумасшедшего - Лу Синь
- Будденброки - Томас Манн
- Волшебная гора - Томас Манн
- Предания нашей улицы - Нагиб Махфуз
- Моби Дик - Герман Мелвилл
- Опыты - Мишель де Монтень
- История - Эльза Моранте
- Возлюбленная - Тони Моррисон
- Человек без свойств - Роберт Музиль
- Лолита - Владимир Набоков
- Метаморфозы - Публий Овидий Назон
- 1984 - Джордж Оруэлл
- Книга непокоя - Фернанду Пессоа
- Рассказы - Эдгар Аллан По
- В поисках утраченного времени - Марсель Пруст
- Гаргантюа и Пантагрюэль - Франсуа Рабле
- Педро Парамо - Хуан Рульфо
- Маснави - Джалаладдин Румми
- Дети полуночи - Салман Рушди
- Гордость и предубеждение - Джейн Остин
- Бустан - Саади
- Сезон паломничества на Север - Тайиб Салих
- Слепота - Сарамаго Жозе
- Путешествия Гулливера - Джонатан Свифт
- Путешествие на край ночи - Луи-Фердинанд Селин
- Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский - Мигель де Сервантес
- Повесть о блистательном принце Гэндзи - Мурасаки Сикибу
- Эдип-царь - Софокл
- Красное и чёрное - Стендаль
- Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена - Лоренс Стерн
- Приключения Гекльберри Финна - Марк Твен
- Война и мир - Лев Толстой
- Анна Каренина - Лев Толстой
- Смерть Ивана Ильича - Лев Толстой
- Листья травы - Уолт Уитмен
- Госпожа Бовари - Гюстав Флобер
- Воспитание чувств - Гюстав Флобер
- Авессалом, Авессалом! - Уильям Фолкнер
- Шум и ярость - Уильям Фолкнер
- Старик и море - Эрнест Хемингуэй
- Стихотворения - Пауль Целан
- Рассказы - Антон Чехов
- Кентерберийские рассказы - Джеффри Чосер
- Гамлет - Уильям Шекспир
- Король Лир - Уильям Шекспир
- Отелло - Уильям Шекспир
- Мидлмарч - Джордж Элиот
- Человек-невидимка - Ральф Эллисон
- Воспоминания Адриана - Маргерит Юрсенар
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