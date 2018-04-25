"Взаимосвязь совпадений" - совместная выставка Ербосына Мельдибекова и Вадима Фишкина

Aspan Gallery продолжает цикл выставок, посвященных диалогу центральноазиатских и иностранных современных художников. В этот раз свои работы представляли казахстанец Ербосын Мельдибеков и словенский художник Вадим Фишкин.

Это вторая выставка нового цикла Aspan Gallery, в которой приняли участие два мастера, живущие и работающие не в Западной Европе или Америке. География – ключевой фактор для отбора. Быт художника из Казахстана или Словении кардинально отличается от быта коллег из стран Западной Европы, где современное искусство поддерживается на государственном уровне. Вадим Фишкин родился в России, но уже долгое время живет и работает в Любляне. "Я давно слежу за ним, сегодня он считается одним из самых ярких художников, вышедших из советского пространства. Вадим с Ербосыном участвовали в совместных проектах, и контекст их работ казался мне схожим", – рассказывает Меруерт Калиева.

На первый взгляд кажется, что Мельдибеков и Фишкин работают в разных направлениях. Художник-постконцептуалист Вадим Фишкин исследует природу искусства, основной его инструмент – технологии и новые медиа. В его произведениях нет локального контекста, все они максимально отстранены от понятий географии и границ. Мельдибеков, наоборот, привязан к территориальным вопросам. Политические и социальные процессы, происходящие в Центральной Азии – ключевой объект его исследований. Он переосмысливает исторические документы, национальных героев, природу и архитектуру. Национальная идентичность и ее парадоксы становятся неотъемлемой частью его творчества.

Разные темы, стратегии и методы двух художников объединяет общий интерес к научным исследованиям, будь то исторические факты или природа физических явлений. Манера работы как Фишкина так и Мельдибекова в чем-то схожа с детской игрой – беря за основу один предмет, они заставляют его пройти ряд метаморфоз и полностью меняют его назначение. Показать под другим углом зрения знакомые нам вещи, показать иную природу – это их задача. Например, самая известная работа Вадима Фишкина – инсталляция miss Christmas. Обычное ведро с черной краской дает тень в виде пальмы. При более внимательном рассмотрении мы видим проекцию с пальмовой тенью. Эта оптическая иллюзия позволяет нам задуматься о самой сути искусства. Результаты своих поисков авторы представляют в самых разных формах скульптуры, инсталляции, перформанса, но каждый предмет несет в себе элемент поэтики, иронии и юмора. Например, реально существовавшие монументы Мельдибеков представляет в виде игры – деревянного конструктора, который заключает в себе фигурки сменявших друг друга памятников.

Выставка "Взаимосвязь совпадений" продлится до 3 июня 2018 года.