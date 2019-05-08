Куда идти на майские: выставки в Алматы

Культурный досуг на майские праздники никто не отменял. Проведите их с толком, тем более что в городе как раз проходит несколько выставок, на которые вы не успевали сходить среди недели. Делимся адресами мест.

"Facelook. Портрет сегодня", 4 –12 мая

С 4 по 12 мая в Artmеken gallery пройдет выставка "FaceLook. Портрет сегодня". В экспозицию вошли 18 работ казахстанских художников, все работы выполнены в разных техниках. Куратором выставки выступила искусствовед Валерия Ибраева. "Портрет – один из самых древних жанров изобразительного искусства. Начиная с древнеегипетского искусства, римского скульптурного портрета и фаюмской энкаустики (живописи восковыми красками), люди стремились запечатлеть характерные черты своих современников – выразить их, используя мрамор, бронзу, запечатлеть на доске или на холсте. Да, собственно, и слово "портрет" в старофранцузском означает "воспроизводить черта в черту", – рассказала Валерия Ибраева.

Выставка фотографа Ирины Дмитровской "In-to"

С 27 апреля по 8 мая в пространстве Artqraft проходит персональная выставка фотографа Ирины Дмитровской. В 2017 году она была одной из участниц проекта и выставки Британского совета City Nomads. В 2017 году стала "фотографом года" по версии Qazphoto Awards. Основным объектом её фотоисследования стал обычный пластиковый пакет. "Пакет – отождествление вакуума между внешним и внутренним. Чем больше и чаще ты пытаешься дышать, тем быстрее наступает удушье. И в определенном смысле эта выставка – процесс снятия пластикового пакета с головы", – рассказала фотограф.

"Печать" Арыстанбек Шалбаев, 8 мая – 3 июня

"Печать" – это выставка, представляющая собой совокупность размышлений художника о жизненно-важных процессах, о человеческом существовании, духовных ценностях и социально-политической ситуации в нашей стране. Обращаясь к вечным материям – воде и хлебу – Арыстанбек одновременно сакрализует обряды и традиции нашего региона, доводит до абсурда кульминацию смирения и обреченности. На выставке будут представлены работы в различных техниках и жанрах: живопись, инсталляция, скульптура, фото- и видеоарт.