Выставки казахстанских художников пройдут в Лондоне, Берлине, Джерси-сити и Сувоне

Казахстанские художники хорошо известны за рубежом – их работы регулярно появляются в крупнейших международных проектах вроде Венецианской или Стамбульской биеннале, продаются на Sotheby's, их любят коллекционеры. Но все это – частные инициативы. В этом году при поддержке Национального музея РК в Астане запускается масштабный проект "Фокус Казахстан", благодаря которому современное казахское искусство – от 60-х годов до наших дней – увидят в четырех крупнейших городах мира. В Лондоне, Берлине, Джерси-сити и Сувоне пройдут четыре разные выставки, охватывающие разные периоды казахского совриска. В экспозиции будут включены работы более 80 художников – от Абылайхана Кастеева и Сергея Калмыкова до Анвара Мусрепова.

"История искусства Казахстана недолгая, что позволяет сделать обзор его развития, начиная с 30-х годов ХХ века и по сегодняшний день. Концепция проекта "Фокус Казахстан" представляет собой диалог между мастерами старшего, среднего и молодого поколений. Каждая выставка имеет свою оригинальную концепцию и призвана показать поиск нового художественного содержания и средств самовыражения через взаимодействие между старым и новым, между основной коллекцией изобразительного искусства музея и художниками, работающими в новых формах современного искусства. Экспонаты выставки широко демонстрируют разнообразие как пластического искусства, начиная с эскизов и рисунков, графических работ, живописи, скульптуры, так и других форм современного искусства: перформансы, инсталляции, видео-арт и другие", – рассказывает директор центра современного искусства Национального музея РК и куратор проекта «Фокус Казахстан» Роза Абенова.

Первая выставка будет проходить в Лондоне с 18 сентября по 16 октября – "Постномадические горизонты". Выставка станет попыткой наладить диалог между современными художниками и их советскими предшественниками, а также определить понятие "пост-номадизм". В экспозиции примут участие работы Алмагуль Менлибаевой, Ербосына Мельдибекова, Азы Шаденовой, Сауле Сулейменовой и Гульнур Мукажановой. Кураторами выступят Индира Дюсебаева-Зиябек и Алия де Тизенгаузен, ассистент-куратор – Алима Боранбаева. Адрес: бывшее здание электростанции "Вапинг проджект".

"Хлеб и розы" – следующая выставка проекта, которая стартует 25 сентября в Берлине. Экспозиция позволит рассмотреть работы четырех поколений казахских художниц, созданные в период с 1945 года, как в свете их стилистического развития, так и реакции на бурные политические и социальные перемены. Женский взгляд позволит получить более полную картину того, что происходило с постсоветским и постколониальным искусством. В числе участниц – Анар Аубакир, Лидия Блинова, Бахыт Бубиканова, Гания Чагатаева, Вера Ермолаева и многие другие. Выставку курируют Дэвид Эллиотт, доктор Рэйчел Ритс-Воллок и Алмагуль Менлибаева. Выставка будет проходить с 25 сентября по 20 октября в галерее MOMENTUM в Берлине.

"Коллекции мыслей: придумывая истории" – третья выставка, которая пройдет в Джерси-сити с 14 октября по 30 ноября. Это – дань творчеству художников самой известной казахстанской арт-группировки "Кызыл трактор". "Замеченные благодаря своим лихорадочным экспериментам в середине 90-х и начале нулевых, эти художники фиксировали самые важные социально-экономические, экологические, политические изменения в стране и сопоставляли их с кочевыми традициями, суфийскими и шаманскими верованиями региона Центральной Азии", – рассказывают организаторы выставки. Будут показаны произведения Молдакула Нарымбетова, Саида Атабекова, Виталия Симакова, Смаила Баялиева. Куратором станет Лиза Ахмади, ассистент-куратор – Владислав Слудский. Выставка будет проходить в галерее Mana Contemporary.

Завершает череду выставок проект "Евразийская утопия: постскриптум", который будет проходить в Сувоне, Южная Корея, с 27 ноября по 3 марта. В большей степени он посвящен Рустаму Хальфину – фактическому родоначальнику казахского современного искусства в этом регионе, а также остальным художникам, оказавшим влияние на формирование нового художественного языка. Курируют выставку Юлия Сорокина и Ен Юнг Шин. Адрес: Suwon IPark Museum of Art.