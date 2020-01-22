История фейков, кимоно и времени: о чём рассказывают выставки, посвященные моде

The Real Thing

Лондон, Fashion Space Gallery, с 7 февраля по 2 мая

"Люксовые бренды и их логотипы всегда были высшим символом статуса в моде, но с тех пор, как существуют реальные предметы, существуют и подделки", – говорит куратор Анастасия Федорова. "Мои первые воспоминания о моде – это были подделки – джинсы Versace и ремни Gucci, которые обычно продавались на рынках 1990-х годов в России. Хотя я понятия не имела, что это за бренды, я чувствовала силу, которую они имели, и они привлекали моё внимание". Выставка 'The Real Thing' исследует творческую силу и историю подделок: начиная с логомании, представленной Дэппером Дэном и заканчивая стилистикой Демны Гвасалия, которая принесла ему мировую популярность.

Thierry Mugler: Couturissime Thierry Mugler: Couturissime

Thierry Mugler: Couturissime

Роттердам, Kunsthal, до 8 марта 2020 года

"Я всегда был очарован самым прекрасным животным на Земле – человеком. Я использовал все имеющиеся в моём распоряжении инструменты, чтобы раскрыть его секрет: мода, шоу, парфюмерия, фотография, видео... Я не тот человек, который живет в прошлом, но когда мне предложили дать моим же творениям новую жизнь, я не мог отказаться", – рассказал о выставке Тьерри Мюглер. Выставка 'Thierry Mugler: Couturissime' объединяет более 150 нарядов, большинство из которых выставлены впервые, а также множество невиданных ранее аксессуаров и сценических костюмов, видеороликов, архивных документов и эскизов. Финальным пунктом экспозиции станут сотни работ величайших современных фотографов: Ги Бурдена, Жан-Поля Гуда, Дэвида Лашапеля, Хельмута Ньютона и Герба Ритца. Иммерсивные галереи внутри были спроектированы специально для выставки современными художниками Мишель Лемье и Филиппом Фюрхофером.

Ballerina: Fashion's Modern Muse

Нью-Йорк, Музей FIT, с 11 февраля до 18 апреля

Балет – один из ключевых источников вдохновения для моды и модных дизайнеров. Коллекции, посвященные этому виду искусства, можно перечислять бесконечно: один из первых кутюрье Чарльз Джеймс назвал платье 1937 года в честь "Сильфиды"; "Жар-птица" Дягилева и "Лебединое озеро" нашли отражение в коллекциях Пьера Бальмена и Габриэль Шанель, а пуанты стали основой экстремальной обуви Норитаки Татеханы. Из 80 объектов часть будет представлена кутюрными коллекциями французских дизайнеров, другая часть – британским портновским искусством, третья – американской готовой одеждой. Также будет представлен небольшой выбор костюмов и репетиционной одежды, иллюстрирующих богатую связь между классическим балетом и модой.

Ballerina: Fashion's Modern Muse Christian Louboutin, Exhibition[niste]

Christian Louboutin, Exhibition[niste]

Париж, Palais de la Porte Dorée, 26 февраля – 26 июля

26 февраля во дворце Порт-Доре открывается ретроспективная выставка Кристиана Лубутена. Там можно будет увидеть не только работы Лубутена и его коллаборации, но и предметы искусства из личной коллекции, а также примеры дизайна, которые так или иначе вдохновляли его. Выбор места не случаен. В детстве маленький Кристиан часто ходил в Порт-Доре, где он увидел табличку, запрещающую посетительницам приходить на выставку в обуви на высоких острых шпильках, которые могли испортить паркет. Карикатурное изображение туфли на табличке поразило воображение Кристиана и после стало основой для дизайна знаменитых лодочек Pigalle.

Kimono: Kyoto to Catwalk and KIMONO: Fashioning Identities

Лондон, музей Виктории и Альберта, 29 февраля – 21 июня

Токио, национальный музей Токио, 14 апреля – 7 июня

История кимоно началась 800 лет назад: правда, тогда этот элемент одежды относился к нижнему белью и назывался косоде (что означает "маленькие рукава-отверстия"). В 14 веке оно возрождается, превращается в полноценный элемент одежды. В этом году его историю чествуют на двух отдельных выставках. Сначала в лондонском музее V&A, где будет показано, как этот предмет одежды переосмысляли в моде и кино – от костюма Оби-Вана Кеноби до сценических костюмов Мадонны и Бьорк. В Токийском национальном музее будет представлена историческая часть – в частности, образцы 17 века.

Kimono Times, Akira Times, 2017 Martin Margiela, "TOPCOAT", 2011

Martin Margiela

Париж, Lafayette Anticipations, 12 июня – 13 сентября

В конце 1980-х годов Мартин Маржела изменил мир моды, создав новый язык внутри дизайна одежды. Его эстетика, его медийный образ, отношение ко всему, что его окружает, вызывает неподдельный интерес, который не угасает со временем, хотя более 10 лет назад дизайнер отошел от дел в собственном бренде. Этим летом Маржела возвращается с одноименной выставкой, которая займет всё здание Lafayette Precisions в Париже. Загадка уже в самой экспозиции – пока непонятно, что там будет, но говорят, что дизайнер сам работал над оформлением пространства.

Peter Lindbergh: Untold Stories

Гамбург, MK&G, 20 июня – 1 ноября

Великий фотограф начал работать над этой выставкой ещё два года назад – она должна была открыться ещё в 2019 году. Экспозиция объединяет 140 работ, начиная с 1980-х годов и заканчивая новой инсталляцией "Манифест". "Untold Stories дала мне возможность более подробно подумать о моих фотографиях в контексте, отличном от моды. Цель состоит в том, чтобы открыть фотографии для других прочтений и перспектив”, – рассказал Линдберг в интервью для каталога выставки. “Но я не говорю, что мои фотографии – это не фэшн-фотография, потому что это было бы неправильно. Я настаиваю на определении "фотография моды", потому что для меня этот термин не означает, что вы должны изображать моду – фотография намного больше, чем сама мода; это часть современной культуры”.

Prada. Front & Back

Лондон, Design Museum, с 20 сентября

Prada. Front&Back – это дизайнерский взгляд на дом Prada и его сверхъестественную способность предсказывать будущее. ”Это первая персональная музейная выставка, посвященная Prada", – говорит директор лондонского Музея дизайна Деян Суджич. "Это попытка понять сущность Prada и ту уникальную роль, которую искусство, архитектура, кинематограф, дизайн и фотография сыграли в формировании культуры компании”.